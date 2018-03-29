日本下周將開始新財年 日元有望因此兌美元貶值？

避險基金正大舉做空美元兌日元，不過現在情況可能正好相反。初步跡象顯示，由於下周開始日本將迎向新的財政年度，美元兌日元有望由谷底爬升。

據《彭博》報導，美元兌日元未能跌破 104.50，日本大型銀行視這裡是重要的關卡，在密集買單支撐下，這個貨幣交易可能已經觸底。

對投機客來說，這可能是一個壞消息。他們在本月份轉為看空美元兌日元，在截至 3 月 20 日當周，日圓的淨空單已來到 12529 口，創去年 5 月以來首見。最主要的因素是貿易戰局勢升溫，加上日本國內的政治醜聞，刺激了日元的避險需求。

日本財年在 3 月底結束，由歷史數據看，在這之前由於海外資金匯回，將壓抑美元強勢。不過，到了最後一周，多數資金已經匯回，就有機會見到反彈。

美元兌日元有望反彈 (圖表取自彭博)

反彈可能已經開始。周二美元兌日元一度升至 105.9，刺激投資人建立空頭部位。周三雖然股市下跌，帶來日元避險需求，但基本上美元兌日元並未下挫。

摩根大通的日本市場研究主管 Tohru Sasaki 認為，隨著新財年的展開，將出現一定程度的日元賣壓，預計推升美元兌日元上漲至 111-112 區間。

過去幾年日元在 3 月的走勢，去年在 3 月 10 日到 27 日之間，美元兌日元先由 115.51 跌至 110.11，然後在月底之前反彈至 112.20。再之前的 2014-2016 這 3 年，也都有類似的走勢。

法興銀行首席外匯策略師 Kit Juckes 表示，日元在每年 3 月的最後一周往往表現不佳，今年看起來也不例外。

一個可供參考的技術指標是相對強度指標 (RSI)，RSI 在 3 月 23 日已經跌到 31.25。 Juckes 表示，RSI 已趨於極端，足以支持走勢逆轉。

最近幾天美中貿易緊張氣氛，有趨向緩解的跡象，也抑制了日元的避險需求。

至東京時間 14:30，美元兌日元升值 0.15%，報 105.50。據日本央行的短觀調查，105 對大型製造商是一個重要的門檻，他們在 2017 財年業務計畫中的預測則是 110.18。