微軟宣布重大改組計畫 AI與雲端成主力業務 周四股價大漲

提到微軟 (Microsoft)(MSFT-US)，人們首先想到的總是 Windows 作業系統，但這顯然不再是這家公司的主要發展方向。

微軟 CEO Satya Nadella 周四宣布，公司進行重大改組，新增「體驗與設備」及「AI 與雲端計算」兩個部門。此外，任職 21 年的執行副總裁 Terry Myerson 將離職，Myerson 原本主管公司 Windows 與設備團隊。

據《CNN Money》報導，Myerson 在社群發文，正式宣告離開他從事 21 年的工作，並表示他的離開其實已經計畫了一段時間。

Myerson 的離開及新部門的成立，代表微軟發展重心有所轉移。Stifel 軟體產業分析師 Brad Reback 表示，這次改組說明微軟優先發展 AI 與雲端業務，投資人應該會因此高興。

微軟股價周四大漲 2.1%，收 91.27 美元。

微軟股價走勢

摩根士丹利在最新的報告中，將微軟未來 12 個月的目標價，由 110 美元升至 130 美元，依此價格計算，微軟市值可破 1 兆美元。主要歸功於微軟在 Azure 雲端計算服務，以及基於雲端的 Office 365 套裝軟體的優勢。

Reback 指出，微軟的最新聲明顯示，這些是他們未來的成長引擎，也與長期優先事項一致。

ITIC 分析師 Laura DiDio 表示，在過去的 10 年中，微軟其實已經從 Windows，轉向雲端、分析與人工智慧，這不是一夜之間發生的。

到目前為止，微軟其實也已經在相關業務中獲得回報。微軟財務長 Amy Hood 今年 1 月時表示，公司的商務雲端的收入年增 56%，而當季 Windows 商用產品及雲端服務銷售則下挫 4%。

DiDio 指出，這些變化不代表微軟放棄了 Windows ，但他們確實要將公司的精力，集中在更強的資產上。