4000億美元的股利活水 能為4月美股注入強心針嗎？

《彭博社》報導，2018 年第 1 季即將結束，在全球股市表現不怎麼令人振奮的情況下，面對 4 月的來臨，投資者有值得慶祝的事情，各公司發放給投資者的股利可能高達 4000 億美元，而大摩指出，全球股票回報率，在 4 月通常表現良好。

公司將在 3 月至 5 月之間發送股息

包含 Andrew Sheets 在內的大摩分析師，週三給客戶的報告中寫道：「我們認為春季對股票來說，是個季節性強勁的時期並非巧合」，根據大摩計算，在 3 月至 5 月間，約有 4000 億美元的股利，會被發放至投資者的帳戶。「而 4 月份往往是全球股票回報率強勁的一個月。」

根據分析，香港和新興市場的股票，在 4 月份表現出特別強勁的回報。策略師指出，在債券市場，高收益債券和新興市場債券也顯現出「春季上漲」的情況，雖然在債市中的反應不如股市明顯。

分析師指出，按照季節性來看，春季是買入美債最糟糕的時期，研究顯示，美國政府債券在 4 月至 5 月間的回報率低於平均水平，而在第 3 季將表現較好。

與此同時，很多人開心這一季即將過去，美股在一月份的大漲，被 2 月份股市波動和 3 月科技股大跌所抵銷，同時，短期借貸成本上漲，聯準會將進一步升息，皆影響市場。

大模的團隊對即將發放的股利看法為：在波動加劇和風險增加的情況下，發送股息可能會提供市場暫時的舒緩。