鴻海股價大漲收復4線 外資心態恐仍偏空 今年已賣逾50萬張

鴻海 (2317-TW) 今 (30) 日預計將公布財報，市場普遍看好單季獲利表現，預估稅後純益將從 600 億元起跳，推升股價強勢跳漲，早盤最高來到 92.3 元，一口氣收復 5 、10 日線、月線及季線等 4 條均線。不過外資持續降低對鴻海持股，今年已出脫 52 萬張持股，前 3 月更只有 11 個交易日站在買方。

鴻海今日股價大漲，法人認為，外資對鴻海態度仍偏空看待，據統計，昨日外資持股鴻海張數 801.9 萬張，與年初 854 萬張相比，外資今年出脫 52.1 萬張鴻海持股，今年前 3 月外資更僅 11 個交易日站在買方。

法人指出，鴻海去年第 4 季營收亮眼，尤其去年 12 月單月還衝高到 6751 億元，不僅創下單月新高，也輕鬆越過 6000 億元的整數關卡，顯示蘋果 (AAPL-US)iPhone X 對營運貢獻不小，更使鴻海去年第 4 季營收達 1.7 兆元，季增 60.3%、年增 23.3%，包括單月、單季及全年均創歷史新高。

法人表示，鴻海近期股價陷入盤整，主要還是因為內外資對作導致，外資持續 5 日賣超，這 2 天賣壓雖然略緩，但是態度還是偏空，如果外資賣壓無法有效止住，甚至轉賣為買，鴻海短線反彈力道恐難持續。