【異動股】區塊鏈概念股活躍走強 航天信息(600271-CN)漲停

今日早盤，區塊鏈概念股活躍走強，截止發稿，航天信息(600271-CN)漲停報25.29元，宣亞國際(300612-CN)漲4.97%報50.30元，紫光股份(000938-CN)漲4.89%報72.04元，創維數字(000810-CN)漲4.74%報8.83元，視覺中國(000681-CN)、中國長城(000066-CN)、赢時勝(300377-CN)、深科技(000021-CN)漲超4%，飛天誠信(300386-CN)、高偉達(300465-CN)、四方精創(300468-CN)、中科金財(002657-CN)等股跟風上漲逾3%。

消息面上，美國家标準技術研究院(NIST)近日發布題為《區塊鏈技術回顧》(草稿)報告，重點介紹支撐比特币和其它數字貨币的區塊鏈技術及其廣泛的應用。加密貨币及支持數字貨币的區塊鏈技術最近在媒體上炒作不斷。大部分關注數字貨币，主要是因為比特币或者區塊鏈技術本身被描述為互聯網之後最具颠覆性技術。區塊鏈支持者認為，它可以讓個人無成本或無安全風險地進行交易，而沒有傳統交易中所需的中間人。

區塊鏈作為一個強大的商業方式，現在的問題是什麽時間合适并如何利用。NIST的報告概述了一些可能的适用範圍，包括銀行業務、供應鏈管理和保險交易跟蹤等，為IT管理人員就區塊鏈是否應該成為一項特殊任務的工具提供決策支撐。

中原證券分析認為，海内外區塊鏈的應用已經不斷湧現，探索區塊鏈技術的不同應用場景。海外平台層有以太坊、企業級IBM的多種解決方案等;在金融領域，有針對銀行業的跨國支付清算Ripple、銀行間聯盟R3;供應鏈領域的産品的追蹤溯源來保證食品的安全可靠;在醫療領域針對病人賬單報銷、處方藥的購買等信息聯通的醫療API區塊鏈公司Dokchain;國内有互聯網巨頭騰訊的TrustSQL企業級區塊鏈平台，百度的ABS區塊鏈等。

目前上市公司的區塊鏈技術尚屬初步階段，并未對上市公司業績産生實質影響。從整理的公開信息來看，涉足區塊鏈公司基本還都處于對區塊鏈的應用的摸索階段，如何盈利也還不清楚，商業化程度較低，未來是否能有真正的爆炸級産品推出尚存疑問，因而要警惕炒作的風險。

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