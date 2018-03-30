時碩去年獲利創高 每股賺3.41元 擬配2.39元股息 殖利率3.72%

時碩工業 (4566) 公布財報及股利政策。2017 年每股稅後盈餘 3.41 元，擬配發現金股利 2.39 元，盈餘配發率為 70%，以昨天收盤價 64.3 元計，現金殖利率為 3.72%。時碩 2017 年合併營收 33.35 億元，年增 24.65%，毛利率為 23%，營益率 9%，稅後淨利 1.98 億元，年增 52.47%，每股稅後盈餘 3.41 元，營收及獲利均創歷史新高。



時碩指出，去年業績創高除受惠汽車傳動系統訂單大幅躍增外，工業應用產品上也因中國大陸大舉投資晶圓廠使半導體設備零組件需求上升，加上航太零組件量產訂單挹注。



時碩表示，雖然安全氣囊零組件在 2017 下半年因高田安全氣囊召回訂單逐漸減緩影響，但公司整體營運仍拚出連續 4 年營收成長率超過 20% 之佳績。



在各類產品年營收成長率方面，安全氣囊零組件年增 4%、傳動零組件年增 42%、工業應用零組件為 35%、航太零組件為 44%。



展望 2018 年，時碩指出，在汽車傳動零組件市場將隨著世界各國對於汽車節能減排的要求日益嚴峻，中國市場又有政府以扶植自主汽車品牌與產業為政策引導下，產業發展趨勢的 OAD(發動機耦合減震器) 與 DCT(雙離合器變速箱) 相關零組件訂單將可望持續增溫。



工業應用產品領域在高階腳踏車零組件產品，因多年開發有成，訂單開始量產挹注顯著，另航太產業之相關產品亦可受益於新世代的 LEAP 引擎相關零組件訂單需求增加，故法人評估時碩於 2018 年在汽車傳動、工業應用、航太等三大事業產品，其成長動能依然明顯，雖於 2018 年在安全氣囊產品仍有高田 (Takata) 安全氣囊召回訂單減緩影響下，但時碩認為，今年營運仍可望持續成長。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』