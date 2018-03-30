〈長榮航法說〉開航清邁+夢幻客機報到客運樂觀 但今年暫不招募空服員

長榮航 (2618-TW) 今 (30) 日召開法說會，對於客運業務，總經理孫嘉明指出，因應市場需求今年將增加舊金山日航班、維也納直航航班，並於 7 月 1 日開航桃園 - 清邁，而國內第一架夢幻客機 B787-9 將開始交機，樂觀看待未來 5 年客運成長，不過，今年暫無規劃招募空服員。

孫嘉明表示，由於今年客機僅交機 2 架，目前空服人員足夠，暫時沒有招募空服員計畫，地勤職缺還在規劃中，可確定的會釋出機師職缺約 140 名。

長榮航看好今年的客運市場，認為在全球經濟持續成長下，可帶動旅運需求，尤其看好美加東南亞中轉旅客占比續提升，以及歐美日韓的客運需求。

因此，今年將增飛桃園 - 舊金山日航班，桃園 - 維也納直航航班 (每周直航 3 班、4 班中轉曼谷)，並將新增桃園 - 清邁航線每周 7 班，但減班西雅圖、紐約每周合計 5 班，以優化航線獲利能力。

至於兩岸航線，受政策影響，長榮航保守看獲利成長有限，但正努力找尋適合的時間帶力拚開航中國最賺錢的航點上海浦東，目前握有每周 4 班浦東航權尚未使用。

觀察到去年長榮航客運營收年增 7.7%，但單位收益年減 3.8%、平均載客率 78.3% 年減 1.7 個百分點，對此，孫嘉明指出，要努力引進更多中高端客和商務客，且去年第 4 季起票價已逐漸回穩上揚，預計今年單位收益將較去年高。

另一方面，孫嘉明也提及，今年要留意油價上漲風險恐侵蝕獲利。

長榮航未來 5 年共將引進 24 架夢幻機 (18 架自有 / 6 架租賃)，今年引進 2 架 B787-9、明年 2 架 787-9、4 架 B787-10，2020-2022 年還有 16 架 B787-10。