時碩看好 今年二大汽車零組件訂單看俏

精密金屬加工零組件廠商時碩 (4566-TW) 公布去年財報，稅後純益 1.98 億元，年增 52% 並創歷史新高，每股純益 (EPS)3.41 元，時碩樂觀看待，隨著各國對汽車節能減排的要求日益嚴峻，OAD(發動機耦合減震器) 和 DCT(雙離合器變速箱) 相關零組件訂單有望持續增溫。

同時，時碩擬將配發每股現金股利 2.39 元，配息率 70%，以昨 (29) 日 64.3 元計算，現金殖利率 3.72%。

時碩第 4 季稅後純益 4200 萬元，年減 16%，EPS 0.7 元。

時碩指出，由於世界各國對於汽車節能減排的要求趨於嚴格，加上中國政府積極扶植自主汽車品牌和產業，樂觀預期 OAD(發動機耦合減震器) 和 DCT(雙離合器變速箱) 相關零組件訂單將可望持續增溫。

而工業應用產品領域中，高階腳踏車零組件產品因多年開發有成，訂單開始量產，挹注顯著。至於航太產業的相關產品，則可受益於新世代的 LEAP 引擎相關零組件訂單需求增加。

回顧 2017 年，時碩指出，獲利創高主要因素為汽車傳動系統訂單大幅躍增，另工業應用產品受惠於中國大舉投資晶圓廠，使半導體設備零組件需求上升，再加上航太零組件量產訂單挹注。

目前時碩各產品營收占比分別為傳動零組件為 42%、工業應用零組件為 35%、航太零組件 44%，以及安全氣囊零組件 4%。