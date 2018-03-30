〈中華電衝數位匯流〉第二階段啟動中 將鎖定數位家庭

中華電 (2412-TW) 全力衝刺數位匯流商機，日前新成立的數位匯流事業處正式揭牌，董事長鄭優今 (30) 日表示，新事業處以充實內容為第一階段優先，第二階段也在啟動中，將結合 MOD、中華電信研究院，鎖定數位家庭領域，瞄準娛樂、醫療、安控甚至教育等市場商機。

鄭優指出，進軍數位家庭領域，將結合 MOD、中華電研究院、數據分公司等相關部門一起研發，開發新應用，他強調，中華電有 1000 萬行動電話用戶的基礎，是很好的利基，可以全力搶攻市場商機。

鄭優表示，娛樂是很重要的，另外，安控、醫療、教育等也是用戶可以在家裡面使用的項目，以教育來說，還可以透過 MOD 來強化偏鄉的師資及教育，了家庭使用之外，政府教育部門也可以透過 MOD 來推動。

有關 MOD 內容充實部分，鄭優強調，現在已經進步很多，未來內容的充實是永無止境，除了看競爭對手動向，也要看市場的需求來充實相關內容，目前各種類型的內容都已經具備，還會持續爭取更深入的內容。

鄭優指出，要爭取的「當然要不能多說、以免對手知道」，MOD 發展到現在，已經越來越受到重視，願意合作的對象也更多，加上手機用戶基礎，都是發展利基；今年除了 MOD 用戶 200 萬的目標外，Hami 付費用戶 49 萬，今年 OTT 目標希望可以超過 100 萬戶。