改好了又擱置 川普拿美韓自貿協議當好牌 吊北韓胃口

美國川普總統週四 (29 日) 表示，他可能會推遲實施與南韓重議的 FTA 自由貿易協定，直到與北韓進行計劃中的核談判之後再說。

「我可能會先擱著，直到與北韓達成協議，因為這是一張非常強的牌，我想確保大家都獲得公平對待。」川普說道。

但目前還不清楚，擱置美韓自貿協議能幫美國在對北韓的談判中爭取到什麼。

本月稍早，川普接受由南韓官員傳達的邀請，將於五月底前安排與北韓領導人金正恩會面。

川普在俄亥俄州演說時，回答一位觀眾說道：「我們和北韓的進展很好，當然這修辭是有一些冷靜下來，你不這麼認為嗎？」

「我們會看看事情怎麼演變，如果不好，我們就走，如果好，我們就接受。南韓一直都很棒，但我們可能還是要擱置這協議一段時間，看看這能發揮怎樣的效用。」川普表示。

美國外交官員強調，總統和北韓領導人金正恩之間任何密談都只是見面聊聊，並非就北韓核武計畫或其在全球貿易與金融系統中的長期地位之正式談判，因為北韓仍處於嚴厲制裁中。

但川普週三在推特上表示，「有機會與金正恩達成和平與去核武化。」

美國官員週二敘述與南韓的自貿協議內容，該協議將有效地減少南韓鋼鐵對美國的出口量約 30%，另外也將延長美國對南韓卡車目前的關稅 20 年，原本該關稅將於 2021 年到期。兩國也達成一項協議，旨在阻止南韓競爭性貨幣貶值。

川普週四表示，「我們重新修訂了 (協議)，接著在這國家的鋼鐵和汽車卡車市場上將可以公平競爭。」