俄以牙還牙 驅逐60名美國外交官 關美領事館

俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 今 (30) 日表示，俄國將驅逐 60 名美國外交官，並關閉美國駐聖彼得堡總領事館，以報復美國因一名前俄國間諜遭毒害採取的驅逐行動。對此，美國國務院表示，正在瞭解情況，但保留進一步採取行動的權利。

《星島日報》報導，拉夫羅夫表示，俄方已告知美國大使這些報復措施，包括驅逐相同人數的外交官，以及決定撤銷讓美國駐聖彼得堡總領事館運作的許可。

前俄國間諜斯克里帕爾 (Sergei Skripal) 和女兒在英國遭神經毒劑攻擊，英國指控莫斯科是幕後黑手，美國日前宣布驅逐 60 名俄國外交官，並關閉俄國駐西雅圖總領事館。

其他西方國家包括德國、法國、義大利、波蘭、荷蘭、捷克和波海三國等共 14 個歐盟國家，於 26 日同步宣布驅逐俄國外交官；加拿大、烏克蘭和北約也隨之跟進。

拉夫羅夫表示，對其他驅逐俄國外交官的國家，莫斯科也將以牙還牙。他並指控英國「強迫各國跟進反俄路線」。

美國國務院發言人諾爾特 (Heather Nauert)29 日在例行記者會上表示，俄羅斯做出令人遺憾的決定，顯然俄羅斯不願意就對於美俄兩國重大的議題進行對話；俄羅斯在英國進行化武攻擊後，進一步自我孤立。

她強調，美國保留作出回應的權利。至於是否會升高外交交鋒，諾爾特表示：「我不會預測任何可能發生的事，但我們絕對有能力做出回應。」