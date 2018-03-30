【統一證券】盤前分析－美科技股利空頻傳，恐將拖累台股走勢



◆盤勢分析

美國科技類股面臨拋售潮，”FAANG” 及 Tesla 輪番回檔進入空方走勢，使市場擔憂在中美貿易戰方興未艾之際，科技股指標的集體修正，將使台股後勢增添壓力因素。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國白宮貿易顧問 Navarro 於接受彭博專訪時直言指出，川普簽署的針對中國商品關稅法令，將集中於「中國製造 2025」計畫所強調的產業上；在美國官方看來，中國官方此產業計畫將爭奪國際新興產業主導權，進而侵害美國權益，故此次貿易戰並不宜解讀為單純言語恐嚇，而本周中美貿易協商仍在持續，若兩方強硬態度未能緩解，恐對美股後勢造成較大負面影響。

第二、美國科技類股本月整體跌幅已超 5.2%，為 2016 年 4 月以來最差表現，其中又以具龍頭地位的 Facebook、Amazon、Tesla 分別因為個資洩漏案、稅收待遇可能遭調高、車禍調查案表現最為弱勢，若 NASDAQ 指數宣告跌破整理區間，在升息循環趨勢下，恐將減少國際短線資金對科技股的風險偏好，進而不利於台股相關類股的供應鏈走勢。

第三、技術面觀察。台股昨日延續弱勢震盪格局，未能站回季線支撐，雖下檔仍有半年線保護，但短期均線及 KD 下彎狀況延續，且籌碼面上外資現貨再度站於空方，不利於盤勢回穩。

第四、昨日盤面觀察。風力發電題材於盤面持續發酵，中鋼構、世紀鋼、永冠 - KY、上緯投控連袂漲停；生技族群也與風電並列為盤面上最活躍類股，慕康生醫、杏輝、達爾膚、金可 - KY、佐登 - KY 等均有 6% 以上漲幅；Tesla 股價持續重挫拖累電動車題材類股，和大、貿聯 - KY、美琪瑪、康普等股價集體走弱。

