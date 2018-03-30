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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/29  107/03/28  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.34140   10.34080   0.00060    0.00580
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.63520    9.63150   0.00370    0.03842
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.83400    9.83480  -0.00080   -0.00813
中國信託台灣活力基金                                             14.83000   14.70000   0.13000    0.88435
中國信託台灣優勢基金                                             17.47000   17.38000   0.09000    0.51784
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.74000    8.88000  -0.14000   -1.57658
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.24000    9.39000  -0.15000   -1.59744
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.62890    9.61990   0.00900    0.09356
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.20050    9.19190   0.00860    0.09356
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.14920   10.14600   0.00320    0.03154
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69630    9.69330   0.00300    0.03095
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.75700    9.90540  -0.14840   -1.49817
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.60480    8.73570  -0.13090   -1.49845
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.01490   11.12720  -0.11230   -1.00924
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.06730   10.16980  -0.10250   -1.00789
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
中國信託智能運動基金-美元                                        10.03000   10.14000  -0.11000   -1.08481
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96680   10.96670   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.57310    9.55440   0.01870    0.19572
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.41220    9.39380   0.01840    0.19587
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.78410    9.76970   0.01440    0.14739
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.61510    9.60100   0.01410    0.14686
中國信託精穩基金                                                 17.71520   17.68820   0.02700    0.15264
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.10000   11.15000  -0.05000   -0.44843
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.86000   10.91000  -0.05000   -0.45830
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元大2001基金                                                     65.93000   65.47000   0.46000    0.70261
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.54520   37.45930   0.08590    0.22932
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25430   11.25320   0.00110    0.00977
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.73580   10.75530  -0.01950   -0.18131
元大上證50基金                                                   31.73000   31.23000   0.50000    1.60102
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.99000   13.34000  -0.35000   -2.62369
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.98000   12.33000  -0.35000   -2.83861
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.99000   13.20000  -0.21000   -1.59091
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.31800   13.56700  -0.24900   -1.83534
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.00100   17.30200  -0.30100   -1.73968
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.22600   11.38300  -0.15700   -1.37925
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.17500   11.35200  -0.17700   -1.55920
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.16000    3.19000  -0.03000   -0.94044
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.60000   14.78000  -0.18000   -1.21786
元大中國高收益點心債券基金                                       11.20890   11.20890   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.17300   46.28350  -0.11050   -0.23875
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.32910   10.31790   0.01120    0.10855
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63470    9.62420   0.01050    0.10910
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.83820    9.84530  -0.00710   -0.07212
元大巴西指數基金                                                  6.63500    6.60900   0.02600    0.39340
元大巴菲特基金                                                   30.21000   29.99000   0.22000    0.73358
元大日經225基金                                                  26.76000   26.62000   0.14000    0.52592
元大台商收成基金                                                 24.05000   24.08000  -0.03000   -0.12458
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.77000   12.80000  -0.03000   -0.23438
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.57000   36.50000   0.07000    0.19178
元大台灣中型100基金                                              32.39000   32.28000   0.11000    0.34077
元大台灣加權股價指數基金                                         24.96400   24.99400  -0.03000   -0.12003
元大台灣卓越50基金                                               81.97000   82.32000  -0.35000   -0.42517
元大台灣金融基金                                                 16.66000   16.76000  -0.10000   -0.59666
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.62000   30.65000  -0.03000   -0.09788
元大台灣高股息基金                                               25.88000   25.91000  -0.03000   -0.11579
元大台灣電子科技基金                                             36.47000   36.52000  -0.05000   -0.13691
元大全球ETF成長組合基金                                           9.87000    9.95000  -0.08000   -0.80402
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.25000   14.26000  -0.01000   -0.07013
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.89000   13.12000  -0.23000   -1.75305
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.09000    9.25000  -0.16000   -1.72973
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.23000   12.43000  -0.20000   -1.60901
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.56600   12.80500  -0.23900   -1.86646
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.82000    8.96000  -0.14000   -1.56250
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.75000    6.86000  -0.11000   -1.60350
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.89000    7.94000  -0.05000   -0.62972
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.24000    6.28000  -0.04000   -0.63694
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.93500   10.00300  -0.06800   -0.67980
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.30900   10.31130  -0.00230   -0.02231
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.56400    9.56620  -0.00220   -0.02300
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.16000    9.15410   0.00590    0.06445
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.54930    8.54380   0.00550    0.06437
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.80000   14.01000  -0.21000   -1.49893
元大全球農業商機基金                                             15.60000   15.71000  -0.11000   -0.70019
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
元大印尼指數基金                                                  8.95400    9.05900  -0.10500   -1.15907
元大印度指數基金                                                  9.32100    9.41700  -0.09600   -1.01943
元大印度基金                                                     12.14000   12.22000  -0.08000   -0.65466
元大多多基金                                                     19.62000   19.27000   0.35000    1.81629
元大多福基金                                                     57.05000   56.74000   0.31000    0.54635
元大亞太成長基金                                                  9.86000   10.05000  -0.19000   -1.89055
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.60480    8.57700   0.02780    0.32412
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.18570    7.16250   0.02320    0.32391
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.84300    9.96500  -0.12200   -1.22428
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.60000    9.71000  -0.11000   -1.13285
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.51000    9.62000  -0.11000   -1.14345
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.60000    9.71000  -0.11000   -1.13285
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.85900    9.96000  -0.10100   -1.01406
元大卓越基金                                                     51.34000   50.93000   0.41000    0.80503
元大店頭基金                                                      9.17000    9.08000   0.09000    0.99119
元大泛歐成長基金                                                  9.23000    9.29000  -0.06000   -0.64586
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18750   10.18700   0.00050    0.00491
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.01200    9.01100   0.00100    0.01110
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.01520   29.99630   0.01890    0.06301
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.39840   36.25850   0.13990    0.38584
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.06780   19.12220  -0.05440   -0.28449
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.32910   19.21350   0.11560    0.60166
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.98340   36.92840   0.05500    0.14894
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.42180   20.42140   0.00040    0.00196
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.17520   18.17340   0.00180    0.00990
元大高科技基金                                                   18.12000   17.91000   0.21000    1.17253
元大得利貨幣市場基金                                             16.22480   16.22470   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96180   11.96160   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.86000   14.75000   0.11000    0.74576
元大華夏中小基金                                                  8.55000    8.77000  -0.22000   -2.50855
元大新中國基金-人民幣                                            11.74000   12.03000  -0.29000   -2.41064
元大新中國基金-美元                                              12.04700   12.38200  -0.33500   -2.70554
元大新中國基金-新台幣                                            11.34000   11.65000  -0.31000   -2.66094
元大新主流基金                                                   25.91000   25.46000   0.45000    1.76748
元大新東協平衡基金-美元                                          10.27600   10.30400  -0.02800   -0.27174
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
元大新興市場ESG策略基金                                          12.94000   13.21000  -0.27000   -2.04391
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.69370   10.63270   0.06100    0.57370
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.84880   10.81690   0.03190    0.29491
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.77710   10.73510   0.04200    0.39124
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.61340    9.57580   0.03760    0.39266
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.89660    9.88150   0.01510    0.15281
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.64510    9.63030   0.01480    0.15368
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.50770    9.48400   0.02370    0.24989
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.26940    9.24630   0.02310    0.24983
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.67050    9.65260   0.01790    0.18544
元大新興亞洲基金                                                 11.74000   11.96000  -0.22000   -1.83946
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.75880    9.77420  -0.01540   -0.15756
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.74910    9.76440  -0.01530   -0.15669
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.48340    9.48920  -0.00580   -0.06112
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.47380    9.47960  -0.00580   -0.06118
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07640   15.07630   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     37.96000   37.61000   0.35000    0.93060
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.58000    9.70000  -0.12000   -1.23711
元大實質多重資產基金-美元                                         9.65200    9.79000  -0.13800   -1.40960
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.63000    9.76000  -0.13000   -1.33197
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.27000   14.72000  -0.45000   -3.05707
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.84000   15.73000   1.11000    7.05658
元大精準中小基金                                                 22.84000   22.66000   0.18000    0.79435
元大摩臺基金                                                     38.39000   38.53000  -0.14000   -0.36335
元大標普500基金                                                  22.83000   22.88000  -0.05000   -0.21853
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.15000   14.10000   0.05000    0.35461
元大標普500單日正向2倍基金                                       28.99000   29.16000  -0.17000   -0.58299
元大標智滬深300基金                                              18.68000   18.41000   0.27000    1.46659
元大歐洲50基金                                                   23.62000   23.58000   0.04000    0.16964
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.47220    9.45910   0.01310    0.13849
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13050   10.13020   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     53.96000   53.15000   0.81000    1.52399
元大韓國KOSPI200基金                                             23.59000   23.42000   0.17000    0.72588
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.53000   15.39000   0.14000    0.90968
日盛上選基金                                                     32.83000   32.69000   0.14000    0.42827
日盛小而美基金                                                   19.31000   19.19000   0.12000    0.62533
日盛中國內需動力基金                                             11.23000   11.62000  -0.39000   -3.35628
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70000   11.71930  -0.01930   -0.16469
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.02930   10.04580  -0.01650   -0.16425
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.03390   12.05380  -0.01990   -0.16509
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.30930   10.32630  -0.01700   -0.16463
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.76500   10.77850  -0.01350   -0.12525
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.20650    9.21800  -0.01150   -0.12476
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.08000   12.41000  -0.33000   -2.65915
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.61000   13.00000  -0.39000   -3.00000
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.32000   12.68000  -0.36000   -2.83912
日盛日盛基金                                                     13.20000   13.11000   0.09000    0.68650
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                9.88000    9.98000  -0.10000   -1.00200
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.99080    9.99530  -0.00450   -0.04502
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.58910    9.59340  -0.00430   -0.04482
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.70260    9.70370  -0.00110   -0.01134
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31520    9.31620  -0.00100   -0.01073
日盛全球新興債券基金A                                            10.84750   10.84480   0.00270    0.02490
日盛全球新興債券基金B                                             8.59350    8.59130   0.00220    0.02561
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43420    2.43380   0.00040    0.01644
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73410    1.73380   0.00030    0.01730
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38160    0.38160   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27290    0.27290   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.52650   12.52070   0.00580    0.04632
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.80510    8.80100   0.00410    0.04659
日盛亞洲機會基金                                                  7.54000    7.72000  -0.18000   -2.33161
日盛首選基金                                                     17.27000   17.11000   0.16000    0.93513
日盛高科技基金                                                   17.33000   17.27000   0.06000    0.34742
日盛貨幣市場基金                                                 14.74320   14.74300   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   38.13000   37.84000   0.29000    0.76638
日盛精選五虎基金                                                 37.65000   37.35000   0.30000    0.80321
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46110   13.46090   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               35.93000   35.87000   0.06000    0.16727
台新MSCI中國基金                                                 21.37000   21.96000  -0.59000   -2.68670
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.12000   18.16000  -0.04000   -0.22026
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.91000   20.84000   0.07000    0.33589
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13720   14.13710   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.77890    9.76710   0.01180    0.12081
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.88000   10.89720  -0.01720   -0.15784
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.85650    9.86250  -0.00600   -0.06084
台新中國通基金                                                   47.95000   47.88000   0.07000    0.14620
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   15.99600   16.38700  -0.39100   -2.38604
台新中國精選中小基金                                             11.93000   12.21000  -0.28000   -2.29320
台新主流基金                                                     24.38000   24.28000   0.10000    0.41186
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.13000   17.88000   0.25000    1.39821
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62510    0.61710   0.00800    1.29639
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.82000   13.63000   0.19000    1.39398
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47600    0.46990   0.00610    1.29815
台新台灣中小基金                                                 38.23000   38.02000   0.21000    0.55234
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.24630    9.20170   0.04460    0.48469
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.36400    9.34080   0.02320    0.24837
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.33000    8.30000   0.03000    0.36145
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.31940   10.29390   0.02550    0.24772
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.65370   10.69690  -0.04320   -0.40386
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.30760   11.35350  -0.04590   -0.40428
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
台新印度基金                                                     15.08000   15.20000  -0.12000   -0.78947
台新亞美短期債券基金                                             10.82380   10.82520  -0.00140   -0.01293
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.80420    8.80020   0.00400    0.04545
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30850    0.30870  -0.00020   -0.06479
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.93170   11.92620   0.00550    0.04612
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41190    0.41210  -0.00020   -0.04853
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07320   11.07310   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.56430   30.41680   0.14750    0.48493
台新智慧生活基金-美元                                             9.95280   10.08230  -0.12950   -1.28443
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.67000    9.79000  -0.12000   -1.22574
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.36650    9.37850  -0.01200   -0.12795
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.05290    9.05570  -0.00280   -0.03092
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.82190    9.83450  -0.01260   -0.12812
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49990    9.50290  -0.00300   -0.03157
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.36460   10.36510  -0.00050   -0.00482
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35010    0.35050  -0.00040   -0.11412
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.90850    7.90890  -0.00040   -0.00506
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28030    0.28060  -0.00030   -0.10691
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.30000    6.40000  -0.10000   -1.56250
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.90600   10.01300  -0.10700   -1.06861
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.80000   19.59000   0.21000    1.07198
未來資產全球大消費基金                                           14.18000   14.29000  -0.11000   -0.76977
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.48000    8.50000  -0.02000   -0.23529
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.89130   11.88320   0.00810    0.06816
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.78610    9.77940   0.00670    0.06851
未來資產亞洲新富基金                                             21.06000   21.51000  -0.45000   -2.09205
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54650   12.54640   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.29000   12.16000   0.13000    1.06908
未來資產新興市場債券基金A                                         8.94130    8.93200   0.00930    0.10412
未來資產新興市場債券基金B                                         6.97130    6.96400   0.00730    0.10482
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.95890   10.95790   0.00100    0.00913
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.11060   10.12470  -0.01410   -0.13926
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44410    9.44340   0.00070    0.00741
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.54720   10.54640   0.00080    0.00759
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.56470    8.58270  -0.01800   -0.20972
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.62750    9.64650  -0.01900   -0.19696
永豐中小基金                                                     50.34000   49.62000   0.72000    1.45103
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.88260    1.88260   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.42930    2.42930   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.87390    8.88700  -0.01310   -0.14741
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.10550   11.12200  -0.01650   -0.14835
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.68000    4.78000  -0.10000   -2.09205
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.72000   22.21000  -0.49000   -2.20621
永豐主流品牌基金                                                 16.17000   16.15000   0.02000    0.12384
永豐永豐基金                                                     34.27000   34.02000   0.25000    0.73486
永豐亞洲民生消費基金                                             12.04000   12.29000  -0.25000   -2.03417
永豐南非幣2021保本基金                                           12.85150   12.86030  -0.00880   -0.06843
永豐高科技基金                                                   23.37000   23.17000   0.20000    0.86319
永豐貨幣市場基金                                                 13.85910   13.85900   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.08820    2.08650   0.00170    0.08148
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47580    2.47970  -0.00390   -0.15728
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.97130    7.97710  -0.00580   -0.07271
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.46900   10.47660  -0.00760   -0.07254
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.55490    7.55410   0.00080    0.01059
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.38460   11.38340   0.00120    0.01054
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.61000    8.73000  -0.12000   -1.37457
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.01000   19.27000  -0.26000   -1.34925
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.92000   54.02000  -0.10000   -0.18512
永豐領航科技基金                                                 39.36000   39.08000   0.28000    0.71648
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.39000   12.49000  -0.10000   -0.80064
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.91000   12.00000  -0.09000   -0.75000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
永豐趨勢平衡基金                                                 47.16000   46.99000   0.17000    0.36178
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.40750   11.40640   0.00110    0.00964
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.74960    9.76550  -0.01590   -0.16282
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74960    9.76550  -0.01590   -0.16282
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.69600    9.71170  -0.01570   -0.16166
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69990    9.71550  -0.01560   -0.16057
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.75880    9.77470  -0.01590   -0.16266
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88590    9.90200  -0.01610   -0.16259
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.68000    9.69550  -0.01550   -0.15987
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76820    9.78370  -0.01550   -0.15843
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.49000   11.72000  -0.23000   -1.96246
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.69000   10.92000  -0.23000   -2.10623
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.72000   11.98000  -0.26000   -2.17028
兆豐國際中小基金                                                 14.80000   14.77000   0.03000    0.20311
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.50000   14.94000  -0.44000   -2.94511
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.04000   20.68000  -0.64000   -3.09478
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.54000   21.21000  -0.67000   -3.15889
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.76000   11.86000  -0.10000   -0.84317
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.56000   12.67000  -0.11000   -0.86819
兆豐國際生命科學基金                                             14.59000   14.49000   0.10000    0.69013
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.10680   10.10860  -0.00180   -0.01781
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.65360   10.66070  -0.00710   -0.06660
兆豐國際全球高股息基金                                           11.07000   11.17000  -0.10000   -0.89526
兆豐國際全球基金                                                 30.44000   30.80000  -0.36000   -1.16883
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.19090   10.19030   0.00060    0.00589
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.41190    9.41390  -0.00200   -0.02125
兆豐國際國民基金                                                 23.72000   23.55000   0.17000    0.72187
兆豐國際第一基金                                                 13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.93880    9.92860   0.01020    0.10273
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.01420    8.00610   0.00810    0.10117
兆豐國際萬全基金                                                 20.49000   20.53000  -0.04000   -0.19484
兆豐國際電子基金                                                 26.18000   26.00000   0.18000    0.69231
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.76000    7.85000  -0.09000   -1.14650
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.97000   22.06000  -0.09000   -0.40798
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.15000   17.18000  -0.03000   -0.17462
兆豐國際豐台灣基金                                               31.99000   31.92000   0.07000    0.21930
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47990   12.47980   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.41000   11.44000  -0.03000   -0.26224
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.11960   11.12180  -0.00220   -0.01978
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.95230   11.95460  -0.00230   -0.01924
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.75080   10.75450  -0.00370   -0.03440
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.55180   11.56080  -0.00900   -0.07785
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.32030    8.32190  -0.00160   -0.01923
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.73250    9.73440  -0.00190   -0.01952
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.20850    9.21160  -0.00310   -0.03365
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.25430    9.26200  -0.00770   -0.08314
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.54310    9.54630  -0.00320   -0.03352
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
合庫全球新興市場基金                                              9.49000    9.64000  -0.15000   -1.55602
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.31000   10.37000  -0.06000   -0.57859
合庫貨幣市場基金                                                 10.11200   10.11190   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.87070    9.86360   0.00710    0.07198
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.15600   10.14890   0.00710    0.06996
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.33230   10.32030   0.01200    0.11628
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.97030   11.96010   0.01020    0.08528
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.89060   13.87040   0.02020    0.14563
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.45280    9.44640   0.00640    0.06775
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.09690   10.08990   0.00700    0.06938
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.28890    8.27930   0.00960    0.11595
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.44920    9.44110   0.00810    0.08580
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.72760   10.71210   0.01550    0.14470
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.86410   10.86360   0.00050    0.00460
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.74280   10.78460  -0.04180   -0.38759
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.00550   10.03480  -0.02930   -0.29198
安聯中國東協基金                                                 15.77000   16.05000  -0.28000   -1.74455
安聯中國策略基金                                                 15.52000   15.83000  -0.31000   -1.95831
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.26000   14.55000  -0.29000   -1.99313
安聯中華新思路基金-美元                                          14.56000   14.91000  -0.35000   -2.34742
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.92000   13.22000  -0.30000   -2.26929
安聯台灣大壩基金                                                 25.52000   25.27000   0.25000    0.98932
安聯台灣科技基金                                                 45.25000   44.91000   0.34000    0.75707
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46930   12.46910   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 29.10000   28.79000   0.31000    1.07676
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09330   10.08290   0.01040    0.10314
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.06130   15.04620   0.01510    0.10036
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74260    9.75730  -0.01470   -0.15066
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.33000   11.43000  -0.10000   -0.87489
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.98000   11.06000  -0.08000   -0.72333
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.04430   12.03510   0.00920    0.07644
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09570   10.08990   0.00580    0.05748
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.24820   12.24180   0.00640    0.05228
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.62960    9.67830  -0.04870   -0.50319
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.47540    9.50980  -0.03440   -0.36173
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.19170    9.22560  -0.03390   -0.36746
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.82000   11.86000  -0.04000   -0.33727
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.68000   11.72000  -0.04000   -0.34130
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.65000   10.73000  -0.08000   -0.74557
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.78160   11.77530   0.00630    0.05350
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.86090   10.86210  -0.00120   -0.01105
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.53270   10.53350  -0.00080   -0.00759
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.01400    9.07730  -0.06330   -0.69734
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.82980    8.87890  -0.04910   -0.55300
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53770    8.58480  -0.04710   -0.54864
安聯全球人口趨勢基金                                             10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.31000   33.15000   0.16000    0.48265
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.82000    7.95000  -0.13000   -1.63522
安聯全球計量平衡基金                                             12.42000   12.56000  -0.14000   -1.11465
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06050   12.06340  -0.00290   -0.02404
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.53250   10.55450  -0.02200   -0.20844
安聯全球新興市場基金                                             18.60000   18.86000  -0.26000   -1.37858
安聯全球農金趨勢基金                                              9.14000    9.21000  -0.07000   -0.76004
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.22000    9.42000  -0.20000   -2.12314
安聯亞洲動態策略基金                                             24.58000   24.91000  -0.33000   -1.32477
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00840   10.00810   0.00030    0.00300
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.86030    9.86000   0.00030    0.00304
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.02300   84.03430  -0.01130   -0.01345
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.86490   12.87420  -0.00930   -0.07224
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.16080   67.17340  -0.01260   -0.01876
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.19720   10.20460  -0.00740   -0.07252
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51010    2.50950   0.00060    0.02391
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.60460   10.60680  -0.00220   -0.02074
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09760    2.09610   0.00150    0.07156
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.91990    8.92180  -0.00190   -0.02130
宏利台灣動力基金                                                 30.84000   30.61000   0.23000    0.75139
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.38450   10.43530  -0.05080   -0.48681
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.62770    9.66880  -0.04110   -0.42508
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.33880    8.37960  -0.04080   -0.48690
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.97580    8.01090  -0.03510   -0.43815
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                      9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
宏利全球債券組合基金                                             13.03190   13.02100   0.01090    0.08371
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79580    2.79310   0.00270    0.09667
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.81100   11.80170   0.00930    0.07880
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86890    8.86210   0.00680    0.07673
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28630    2.28210   0.00420    0.18404
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.61620   10.60190   0.01430    0.13488
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.34960    4.42140  -0.07180   -1.62392
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70790    0.72000  -0.01210   -1.68056
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.02000   20.35000  -0.33000   -1.62162
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.55780   11.56140  -0.00360   -0.03114
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.33850   10.34370  -0.00520   -0.05027
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.93520    9.93850  -0.00330   -0.03320
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.14330    9.14740  -0.00410   -0.04482
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.65550    8.65980  -0.00430   -0.04965
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.41530    8.41740  -0.00210   -0.02495
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.67450    8.68110  -0.00660   -0.07603
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.83560    2.83410   0.00150    0.05293
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41490    0.41480   0.00010    0.02411
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.44160   12.43520   0.00640    0.05147
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94650    0.94700  -0.00050   -0.05280
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.75260    7.74850   0.00410    0.05291
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17460    2.17340   0.00120    0.05521
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31280    0.31270   0.00010    0.03198
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.53540    9.53020   0.00520    0.05456
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35310    0.35290   0.00020    0.05667
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62420   13.62410   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.85000    2.91000  -0.06000   -2.06186
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.48000   12.75000  -0.27000   -2.11765
宏利臺灣股息收益基金                                             28.24000   28.08000   0.16000    0.56980
宏利澳幣保本基金                                                 11.88750   11.88820  -0.00070   -0.00589
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.29000   11.41000  -0.12000   -1.05171
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.89000   12.03000  -0.14000   -1.16376
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.20000   10.32000  -0.12000   -1.16279
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.62000   11.75000  -0.13000   -1.10638
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.04160   10.01370   0.02790    0.27862
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.18300   10.18310  -0.00010   -0.00098
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.04920    9.04070   0.00850    0.09402
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.47960   10.46970   0.00990    0.09456
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.75000    8.72000   0.03000    0.34404
貝萊德新台幣基金                                                 12.92130   12.92120   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.18000   25.18000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11570   11.11540   0.00030    0.00270
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.06610   10.07270  -0.00660   -0.06552
保德信大中華基金                                                 30.40000   31.22000  -0.82000   -2.62652
保德信中小型股基金                                               43.95000   43.80000   0.15000    0.34247
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.64000   10.74000  -0.10000   -0.93110
保德信中國中小基金-美元                                          11.23000   11.36000  -0.13000   -1.14437
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.26000   10.36000  -0.10000   -0.96525
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.70470    9.80880  -0.10410   -1.06129
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.67130    9.77340  -0.10210   -1.04467
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.80980    9.91460  -0.10480   -1.05703
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.45710   10.56890  -0.11180   -1.05782
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.25000   10.46000  -0.21000   -2.00765
保德信中國品牌基金-美元                                          10.06000   10.27000  -0.21000   -2.04479
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.99000   11.22000  -0.23000   -2.04991
保德信台商全方位基金                                             34.09000   34.10000  -0.01000   -0.02933
保德信全球中小基金                                               28.42000   28.56000  -0.14000   -0.49020
保德信全球消費商機基金                                           16.93000   16.97000  -0.04000   -0.23571
保德信全球基礎建設基金                                           11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                7.25000    7.36000  -0.11000   -1.49457
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    28.98000   28.92000   0.06000    0.20747
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.95680    9.96520  -0.00840   -0.08429
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.59950   10.60820  -0.00870   -0.08201
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               8.93090    8.92960   0.00130    0.01456
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.50120    9.49990   0.00130    0.01368
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.41330    8.40520   0.00810    0.09637
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84680   10.83630   0.01050    0.09690
保德信亞太基金                                                   21.90000   22.29000  -0.39000   -1.74966
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.64510    8.63470   0.01040    0.12044
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.22150   11.20810   0.01340    0.11956
保德信店頭市場基金                                               34.28000   34.16000   0.12000    0.35129
保德信拉丁美洲基金                                                7.43000    7.45000  -0.02000   -0.26846
保德信金平衡基金                                                 29.20000   29.24000  -0.04000   -0.13680
保德信金滿意基金                                                 40.66000   40.70000  -0.04000   -0.09828
保德信科技島基金                                                 24.79000   24.81000  -0.02000   -0.08061
保德信高成長基金                                                 87.55000   87.08000   0.47000    0.53973
保德信第一基金                                                   25.71000   25.61000   0.10000    0.39047
保德信貨幣市場基金                                               15.73970   15.73950   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.59450   10.60910  -0.01460   -0.13762
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.20240   10.20550  -0.00310   -0.03038
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.89280   10.91580  -0.02300   -0.21070
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.81910    9.82960  -0.01050   -0.10682
保德信新世紀基金                                                 10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.29930    8.29910   0.00020    0.00241
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.89810   10.89790   0.00020    0.00184
保德信新興趨勢組合基金                                           11.53000   11.58000  -0.05000   -0.43178
保德信瑞騰基金                                                   15.52180   15.52150   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                               10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.95990    9.95670   0.00320    0.03214
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03540   10.03220   0.00320    0.03190
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.88270    9.88670  -0.00400   -0.04046
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.89230    9.90310  -0.01080   -0.10906
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88520    9.88130   0.00390    0.03947
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.84750    9.84690   0.00060    0.00609
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99100    1.99060   0.00040    0.02009
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64940    2.64900   0.00040    0.01510
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31540    0.31560  -0.00020   -0.06337
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45530    0.45550  -0.00020   -0.04391
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.84170    8.84660  -0.00490   -0.05539
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88210   11.88870  -0.00660   -0.05551
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72100    9.72020   0.00080    0.00823
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.65340   11.65280   0.00060    0.00515
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.28070    9.28690  -0.00620   -0.06676
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.16220   11.16970  -0.00750   -0.06715
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.29900   10.29940  -0.00040   -0.00388
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.11470   10.12630  -0.01160   -0.11455
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27440   10.27310   0.00130    0.01265
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68280   10.68170   0.00110    0.01030
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.15120   10.15850  -0.00730   -0.07186
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00610   10.00370   0.00240    0.02399
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15950   10.15730   0.00220    0.02166
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.93380    9.94630  -0.01250   -0.12567
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99740   10.00660  -0.00920   -0.09194
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.78550   10.79200  -0.00650   -0.06023
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.57310    6.57830  -0.00520   -0.07905
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.95680   10.96530  -0.00850   -0.07752
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63500   11.63490   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.17000   19.05000   0.12000    0.62992
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4344.960004316.23000  28.73000    0.66563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.55000   10.68210  -0.13210   -1.23665
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.95100   12.10340  -0.15240   -1.25915
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.23400   11.38320  -0.14920   -1.31070
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.51460    9.63380  -0.11920   -1.23731
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.32570   10.45740  -0.13170   -1.25940
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.13010   10.26470  -0.13460   -1.31129
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.89630   11.03270  -0.13640   -1.23632
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.87140   12.02270  -0.15130   -1.25845
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.81020   11.96710  -0.15690   -1.31109
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.84000    6.91000  -0.07000   -1.01302
柏瑞巨人基金                                                     12.93000   12.91000   0.02000    0.15492
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63590   13.63580   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.66000   15.78000  -0.12000   -0.76046
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.22730   13.23510  -0.00780   -0.05893
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82900   11.83600  -0.00700   -0.05914
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.50160   12.51410  -0.01250   -0.09989
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.10530    9.11070  -0.00540   -0.05927
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.83930    6.84340  -0.00410   -0.05991
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.05040    9.05570  -0.00530   -0.05853
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.70340    8.70600  -0.00260   -0.02986
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.08410   11.09520  -0.01110   -0.10004
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.57160    8.58080  -0.00920   -0.10722
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.00440   12.01150  -0.00710   -0.05911
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.45900   11.46580  -0.00680   -0.05931
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.58470   11.58810  -0.00340   -0.02934
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.38030   11.39170  -0.01140   -0.10007
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.06390    9.06920  -0.00530   -0.05844
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.11130   10.11720  -0.00590   -0.05832
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.94820    9.95110  -0.00290   -0.02914
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.85880    9.86870  -0.00990   -0.10032
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.69450    9.70490  -0.01040   -0.10716
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                    9.97880    9.97910  -0.00030   -0.00301
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.98080    9.98090  -0.00010   -0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.94470    9.94920  -0.00450   -0.04523
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01580   10.01560   0.00020    0.00200
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.97880    9.97910  -0.00030   -0.00301
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.98080    9.98090  -0.00010   -0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.94470    9.94920  -0.00450   -0.04523
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.01580   10.01560   0.00020    0.00200
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.95980    9.96010  -0.00030   -0.00301
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.98080    9.98090  -0.00010   -0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.94470    9.94920  -0.00450   -0.04523
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01580   10.01560   0.00020    0.00200
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.97880    9.97910  -0.00030   -0.00301
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.98080    9.98090  -0.00010   -0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.94470    9.94920  -0.00450   -0.04523
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.01580   10.01560   0.00020    0.00200
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.71060   10.71900  -0.00840   -0.07837
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.99850   12.00610  -0.00760   -0.06330
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.47850   11.49120  -0.01270   -0.11052
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.34200    9.34930  -0.00730   -0.07808
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.20440   10.21080  -0.00640   -0.06268
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.05570   10.06680  -0.01110   -0.11026
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.42230   10.43060  -0.00830   -0.07957
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.17180   11.17880  -0.00700   -0.06262
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.08940   11.10170  -0.01230   -0.11079
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.34210    9.34950  -0.00740   -0.07915
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.20470   10.21110  -0.00640   -0.06268
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.05600   10.06720  -0.01120   -0.11125
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.24000   13.42000  -0.18000   -1.34128
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.62000   14.83000  -0.21000   -1.41605
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.78000    9.92000  -0.14000   -1.41129
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.83000    8.95000  -0.12000   -1.34078
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.29000   10.43000  -0.14000   -1.34228
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.65000   11.81000  -0.16000   -1.35478
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.32000   12.49000  -0.17000   -1.36109
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.72000   12.91000  -0.19000   -1.47173
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.41000   13.64000  -0.23000   -1.68622
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 12.97000   13.18000  -0.21000   -1.59332
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.36200   11.35760   0.00440    0.03874
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.55400    7.55110   0.00290    0.03841
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.48760   11.48620   0.00140    0.01219
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.20620   11.20370   0.00250    0.02231
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.40080   10.40240  -0.00160   -0.01538
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.60630    8.60530   0.00100    0.01162
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.79590    9.79370   0.00220    0.02246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.82010    9.82160  -0.00150   -0.01527
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.77950   10.77710   0.00240    0.02227
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08820   10.08700   0.00120    0.01190
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.38400   10.38560  -0.00160   -0.01541
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.14880   10.14660   0.00220    0.02168
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.29930    9.29810   0.00120    0.01291
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.28510    9.27930   0.00580    0.06250
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.84060    9.84210  -0.00150   -0.01524
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.40000   12.40370  -0.00370   -0.02983
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.00090   12.00480  -0.00390   -0.03249
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.47320   11.48150  -0.00830   -0.07229
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.57520    7.57740  -0.00220   -0.02903
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.66530    9.66850  -0.00320   -0.03310
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.34330   10.35080  -0.00750   -0.07246
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.65920   10.66240  -0.00320   -0.03001
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.49140   11.49980  -0.00840   -0.07304
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.45700   10.46040  -0.00340   -0.03250
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.66100    9.66390  -0.00290   -0.03001
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.56330   10.57100  -0.00770   -0.07284
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.17890   11.17270   0.00620    0.05549
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.82640   11.81990   0.00650    0.05499
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.93790   10.93520   0.00270    0.02469
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.32550    9.32040   0.00510    0.05472
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.99330    9.98780   0.00550    0.05507
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.99090    9.98850   0.00240    0.02403
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.14730   11.14110   0.00620    0.05565
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.97400    9.96860   0.00540    0.05417
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.41850   10.41600   0.00250    0.02400
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.62720    9.62190   0.00530    0.05508
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.47920    9.47400   0.00520    0.05489
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.21480   10.20920   0.00560    0.05485
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.74900    9.74670   0.00230    0.02360
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.80000   17.92000  -0.12000   -0.66964
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.45000   16.58000  -0.13000   -0.78408
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.06290   13.04840   0.01450    0.11112
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.77890   10.82050  -0.04160   -0.38446
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.52910   11.58500  -0.05590   -0.48252
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.90890   11.94500  -0.03610   -0.30222
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.22370   11.26900  -0.04530   -0.40199
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.99440   10.03300  -0.03860   -0.38473
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.45240   10.50300  -0.05060   -0.48177
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.27030   10.30140  -0.03110   -0.30190
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.42250   10.46470  -0.04220   -0.40326
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.25130   10.30090  -0.04960   -0.48151
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.36360   10.40550  -0.04190   -0.40267
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.35000   13.82000  -0.47000   -3.40087
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.01000   30.84000   2.17000    7.03632
國泰大中華基金                                                   21.45000   21.35000   0.10000    0.46838
國泰小龍基金                                                     16.41000   16.41000   0.00000    0.00000
國泰中小成長基金                                                 45.32000   45.15000   0.17000    0.37652
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.37110    4.48750  -0.11640   -2.59387
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.28000   20.86000  -0.58000   -2.78044
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.79890    0.82240  -0.02350   -2.85749
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75980    0.78210  -0.02230   -2.85130
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08840    2.08490   0.00350    0.16787
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.65710    9.66110  -0.00400   -0.04140
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.41080    8.41420  -0.00340   -0.04041
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32760    0.32800  -0.00040   -0.12195
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.35030   11.34930   0.00100    0.00881
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80070    1.80550  -0.00480   -0.26585
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.05020   10.05870  -0.00850   -0.08450
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34920    0.34990  -0.00070   -0.20006
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.88070    4.99770  -0.11700   -2.34108
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.64000   23.22000  -0.58000   -2.49785
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76980    0.79050  -0.02070   -2.61860
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.63770    3.71270  -0.07500   -2.02009
國泰中港台基金台幣級別                                           16.88000   17.26000  -0.38000   -2.20162
國泰中港台基金美元級別                                            0.58090    0.59450  -0.01360   -2.28764
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.88000   25.78000   0.10000    0.38790
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.52000   13.65000  -0.13000   -0.95238
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.39000   31.85000   0.54000    1.69545
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39420   12.39410   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.12000   28.09000   0.03000    0.10680
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.19190    2.18560   0.00630    0.28825
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34900    0.34900   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45780    0.45670   0.00110    0.24086
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.37000   12.43000  -0.06000   -0.48270
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45080    0.45370  -0.00290   -0.63919
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.30000    5.39000  -0.09000   -1.66976
國泰全球資源基金美元級別                                          0.17900    0.18230  -0.00330   -1.81020
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.58000    8.71000  -0.13000   -1.49254
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.29460    0.29920  -0.00460   -1.53743
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41100    0.41270  -0.00170   -0.41192
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37550    0.37720  -0.00170   -0.45069
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43350    0.43530  -0.00180   -0.41351
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48500    0.48600  -0.00100   -0.20576
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               18.83000   18.67000   0.16000    0.85699
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.94000   21.05000  -0.11000   -0.52257
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.37200    2.39360  -0.02160   -0.90241
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.21910   11.34430  -0.12520   -1.10364
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.30210   10.41700  -0.11490   -1.10300
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37870    0.38320  -0.00450   -1.17432
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34770    0.35190  -0.00420   -1.19352
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49350    0.49820  -0.00470   -0.94340
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.72000   11.94000  -0.22000   -1.84255
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41500    0.42330  -0.00830   -1.96078
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.66000   17.88000  -0.22000   -1.23043
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60570    0.61350  -0.00780   -1.27139
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           14.92000   15.00000  -0.08000   -0.53333
國泰科技生化基金                                                 38.03000   37.89000   0.14000    0.36949
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.27000   24.25000   0.02000    0.08247
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.35000   14.34000   0.01000    0.06974
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.85120   37.67340   0.17780    0.47195
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.43090   19.48620  -0.05530   -0.28379
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64610   19.52790   0.11820    0.60529
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.95230   38.81520   0.13710    0.35321
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.07590   39.00980   0.06610    0.16944
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       39.99400   39.94230   0.05170    0.12944
國泰紐幣2021保本基金                                             11.93060   11.90840   0.02220    0.18642
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.21440   12.19300   0.02140    0.17551
國泰紐幣保本基金                                                 12.23360   12.23570  -0.00210   -0.01716
國泰高科技基金                                                   13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
國泰國泰基金                                                     23.88000   23.77000   0.11000    0.46277
國泰富時中國A50基金                                              20.68000   20.28000   0.40000    1.97239
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33830    0.33890  -0.00060   -0.17704
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45030    0.45020   0.00010    0.02221
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35500    0.35700  -0.00200   -0.56022
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47260    0.47430  -0.00170   -0.35842
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)               9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34790    0.34930  -0.00140   -0.40080
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46320    0.46390  -0.00070   -0.15089
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.79510   10.79290   0.00220    0.02038
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.95530    7.95360   0.00170    0.02137
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36470    0.36470   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27280    0.27300  -0.00020   -0.07326
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.04000   12.21000  -0.17000   -1.39230
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41300    0.41940  -0.00640   -1.52599
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14160    2.13570   0.00590    0.27626
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44970    1.44570   0.00400    0.27668
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35140    0.35140   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37620    0.37620   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24030    0.24030   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.80770   10.80770   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.18060    7.18060   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.45000   14.48000  -0.03000   -0.20718
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.12000   33.99000   0.13000    0.38247
國泰價值卓越基金                                                 15.33000   15.22000   0.11000    0.72273
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.68000   10.79000  -0.11000   -1.01946
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38510    0.38940  -0.00430   -1.10426
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09860   12.09490   0.00370    0.03059
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41310    0.41310   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67140    9.66050   0.01090    0.11283
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61530    8.61330   0.00200    0.02322
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55580   10.54390   0.01190    0.11286
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.48910    9.48690   0.00220    0.02319
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.04810   11.04710   0.00100    0.00905
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.04190   10.07130  -0.02940   -0.29192
第一金大中華基金                                                 26.86000   26.57000   0.29000    1.09146
第一金小型精選基金                                               38.05000   37.50000   0.55000    1.46667
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.34000   14.70000  -0.36000   -2.44898
第一金中國世紀基金-美元                                           9.81060   10.07440  -0.26380   -2.61852
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.91000   11.19000  -0.28000   -2.50223
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.91000   11.19000  -0.28000   -2.50223
第一金中概平衡基金                                               24.43000   24.16000   0.27000    1.11755
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22380   15.22360   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.55500  177.55300   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.34890   13.49460  -0.14570   -1.07969
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.34950   13.49500  -0.14550   -1.07818
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.12000   12.24000  -0.12000   -0.98039
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.13000   12.25000  -0.12000   -0.97959
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.94460    9.93860   0.00600    0.06037
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.94510    9.93910   0.00600    0.06037
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.49070    9.47970   0.01100    0.11604
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.51390    9.50280   0.01110    0.11681
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.24730   10.24110   0.00620    0.06054
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.78270    9.77140   0.01130    0.11564
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.78290    9.77150   0.01140    0.11667
第一金全球大趨勢基金                                             21.77000   22.01000  -0.24000   -1.09041
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.72790    7.73550  -0.00760   -0.09825
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.58160    5.58710  -0.00550   -0.09844
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.14000    9.07140   0.06860    0.75622
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.14110    9.07240   0.06870    0.75724
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.96000    8.89000   0.07000    0.78740
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.96000    8.89000   0.07000    0.78740
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.29150    9.22170   0.06980    0.75691
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.29270    9.22290   0.06980    0.75681
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.11000    9.04000   0.07000    0.77434
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.11000    9.04000   0.07000    0.77434
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.52430    8.52190   0.00240    0.02816
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.90650    9.90380   0.00270    0.02726
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.84440    9.84910  -0.00470   -0.04772
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.11890    8.12580  -0.00690   -0.08491
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.94000    8.94320  -0.00320   -0.03578
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.94000    8.94310  -0.00310   -0.03466
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.96830   10.97350  -0.00520   -0.04739
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.96920   10.97430  -0.00510   -0.04647
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.93570    9.94410  -0.00840   -0.08447
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.58370   14.58880  -0.00510   -0.03496
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.84880   15.03420  -0.18540   -1.23319
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.84730   15.03260  -0.18530   -1.23265
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.25000   13.41000  -0.16000   -1.19314
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.26000   13.41000  -0.15000   -1.11857
第一金亞洲科技基金                                               20.91000   21.35000  -0.44000   -2.06089
第一金亞洲新興市場基金                                           13.34000   13.53000  -0.19000   -1.40429
第一金店頭市場基金                                                9.70000    9.59000   0.11000    1.14703
第一金創新趨勢基金                                               23.04000   22.72000   0.32000    1.40845
第一金電子基金                                                   33.05000   32.60000   0.45000    1.38037
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.36000   14.64000  -0.28000   -1.91257
統一大滿貫基金                                                   32.79000   32.25000   0.54000    1.67442
統一大龍印基金                                                   16.43000   16.83000  -0.40000   -2.37671
統一大龍騰中國基金                                               11.10000   11.33000  -0.23000   -2.03001
統一中小基金                                                     25.67000   25.43000   0.24000    0.94377
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.72620    9.71760   0.00860    0.08850
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.95130    9.96690  -0.01560   -0.15652
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.44610    9.46060  -0.01450   -0.15327
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.28110   11.27110   0.01000    0.08872
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.45070   11.46870  -0.01800   -0.15695
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.88250   10.89920  -0.01670   -0.15322
統一台灣動力基金                                                 16.54000   16.36000   0.18000    1.10024
統一全天候基金                                                  105.70000  104.32000   1.38000    1.32285
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.58220    8.63560  -0.05340   -0.61837
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.08520    9.16410  -0.07890   -0.86097
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.89210    8.96710  -0.07500   -0.83639
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.71240    8.76660  -0.05420   -0.61826
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.22300    9.30310  -0.08010   -0.86100
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.02700    9.10320  -0.07620   -0.83707
統一全球債券組合基金                                             12.08530   12.06870   0.01660    0.13755
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.81000   15.18000  -0.37000   -2.43742
統一全球新科技基金(美元)                                         15.23000   15.65000  -0.42000   -2.68371
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.80000   14.17000  -0.37000   -2.61115
統一亞太基金                                                     26.27000   26.88000  -0.61000   -2.26935
統一亞洲大金磚基金                                               12.63000   12.91000  -0.28000   -2.16886
統一奔騰基金                                                     56.27000   55.67000   0.60000    1.07778
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63200   16.63180   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     24.87000   25.35000  -0.48000   -1.89349
統一統信基金                                                     32.18000   31.88000   0.30000    0.94103
統一黑馬基金                                                     57.25000   56.74000   0.51000    0.89884
統一新亞洲科技能源基金                                           19.35000   19.86000  -0.51000   -2.56798
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.45960    8.46430  -0.00470   -0.05553
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.52080   10.52660  -0.00580   -0.05510
統一經建基金                                                     44.77000   44.20000   0.57000    1.28959
統一龍馬基金                                                     68.77000   67.99000   0.78000    1.14723
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.35000   21.16000   0.19000    0.89792
野村中小基金                                                     47.90000   47.41000   0.49000    1.03354
野村中國機會基金                                                 14.25000   14.64000  -0.39000   -2.66393
野村巴西基金                                                      6.38000    6.37000   0.01000    0.15699
野村日本領先基金                                                 12.26000   12.33000  -0.07000   -0.56772
野村台灣高股息基金                                               22.56000   22.59000  -0.03000   -0.13280
野村台灣運籌基金                                                 36.83000   36.56000   0.27000    0.73851
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.83360    9.83090   0.00270    0.02746
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.82040    9.81760   0.00280    0.02852
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.82010    9.81320   0.00690    0.07031
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83360    9.83090   0.00270    0.02746
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.82040    9.81760   0.00280    0.02852
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.82010    9.81320   0.00690    0.07031
野村平衡基金                                                     18.93000   18.83000   0.10000    0.53107
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.67000    8.60000   0.07000    0.81395
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.94000    8.87000   0.07000    0.78918
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.39000   12.29000   0.10000    0.81367
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.91000    9.83000   0.08000    0.81384
野村全球生技醫療基金                                             15.68000   15.53000   0.15000    0.96587
野村全球品牌基金                                                 25.87000   26.20000  -0.33000   -1.25954
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.91620    7.91500   0.00120    0.01516
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.78910   10.78740   0.00170    0.01576
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.48640   10.48280   0.00360    0.03434
野村全球氣候變遷基金                                              8.19000    8.25000  -0.06000   -0.72727
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.44000   12.55000  -0.11000   -0.87649
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.89000   10.99000  -0.10000   -0.90992
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.17000   18.32000  -0.15000   -0.81878
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.74000   11.85000  -0.11000   -0.92827
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.60100   10.60290  -0.00190   -0.01792
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.40710   10.40410   0.00300    0.02883
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.62190    9.60960   0.01230    0.12800
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37280    9.36080   0.01200    0.12819
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.79020    8.77580   0.01440    0.16409
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.92050   10.90660   0.01390    0.12745
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.46520   10.45180   0.01340    0.12821
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.86020    9.84420   0.01600    0.16253
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.21000   11.25970  -0.04970   -0.44140
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.80650   10.85490  -0.04840   -0.44588
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.31250   10.35290  -0.04040   -0.39023
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.41090   10.47480  -0.06390   -0.61004
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.40910   10.46900  -0.05990   -0.57217
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.86810    9.92980  -0.06170   -0.62136
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.40650    9.45780  -0.05130   -0.54241
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.69310    9.75000  -0.05690   -0.58359
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.76050   11.83260  -0.07210   -0.60933
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.45280   12.52260  -0.06980   -0.55739
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.86170   10.92960  -0.06790   -0.62125
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.35540   10.41190  -0.05650   -0.54265
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.89170   10.95610  -0.06440   -0.58780
野村成長基金                                                     28.87000   28.82000   0.05000    0.17349
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.96400   10.07120  -0.10720   -1.06442
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.95470   10.06190  -0.10720   -1.06541
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.71610    9.81300  -0.09690   -0.98747
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.04810   10.15610  -0.10800   -1.06340
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.02140   10.12930  -0.10790   -1.06523
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.78270    9.88020  -0.09750   -0.98682
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.39000    9.63000  -0.24000   -2.49221
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.12000   13.44000  -0.32000   -2.38095
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.21820   10.22350  -0.00530   -0.05184
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.12700   10.13070  -0.00370   -0.03652
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.90360    9.90030   0.00330    0.03333
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.55790   10.56340  -0.00550   -0.05207
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.38530   10.38900  -0.00370   -0.03561
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.15880   10.15540   0.00340    0.03348
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.09180    9.08790   0.00390    0.04291
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.92380    9.92410  -0.00030   -0.00302
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.81560    9.81640  -0.00080   -0.00815
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.48940   13.48350   0.00590    0.04376
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.69900   12.69940  -0.00040   -0.00315
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.43080   10.43160  -0.00080   -0.00767
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25450   10.26760  -0.01310   -0.12759
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.95180    9.96480  -0.01300   -0.13046
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.33090    9.33770  -0.00680   -0.07282
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.83070   10.83860  -0.00790   -0.07289
野村泰國基金                                                     44.19000   44.75000  -0.56000   -1.25140
野村高科技基金                                                   11.00000   10.91000   0.09000    0.82493
野村貨幣市場基金                                                 16.23900   16.23880   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.59000   16.73000  -0.14000   -0.83682
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.06280    8.05550   0.00730    0.09062
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.73170   11.72110   0.01060    0.09044
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.77000    7.86000  -0.09000   -1.14504
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.13000    9.26000  -0.13000   -1.40389
野村精選貨幣市場基金                                             12.06650   12.06640   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.87000   11.90000  -0.03000   -0.25210
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.36000   11.40000  -0.04000   -0.35088
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.07000    8.03000   0.04000    0.49813
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
野村積極成長基金                                                 12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
野村優質基金                                                     34.17000   33.93000   0.24000    0.70734
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.70940    8.71520  -0.00580   -0.06655
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.05970    8.06510  -0.00540   -0.06696
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.87200    7.87360  -0.00160   -0.02032
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.47960   11.48720  -0.00760   -0.06616
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.45490   10.46180  -0.00690   -0.06595
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.24110   10.24300  -0.00190   -0.01855
野村環球基金-人民幣計價                                          14.81000   14.96000  -0.15000   -1.00267
野村環球基金-美元計價                                            11.84000   11.96000  -0.12000   -1.00334
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.68000   15.82000  -0.14000   -0.88496
野村鴻利基金                                                     21.94000   21.80000   0.14000    0.64220
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84390   16.84380   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.68000   20.60000   0.08000    0.38835
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.92000   10.03000  -0.11000   -1.09671
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.55000   12.63000  -0.08000   -0.63341
野村鑫平衡組合基金                                               14.39000   14.55000  -0.16000   -1.09966
野村鑫全球債券組合基金                                           13.18100   13.16910   0.01190    0.09036
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.88430    9.89470  -0.01040   -0.10511
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.91120    9.92490  -0.01370   -0.13804
凱基台商天下基金                                                 13.38000   13.53000  -0.15000   -1.10865
凱基台灣精五門基金                                               20.89000   20.85000   0.04000    0.19185
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.74150   10.76040  -0.01890   -0.17564
凱基亞太高股息基金                                               13.13000   13.34000  -0.21000   -1.57421
凱基亞洲四金磚基金                                               17.64000   17.93000  -0.29000   -1.61740
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.61000   13.82000  -0.21000   -1.51954
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.42160   13.65610  -0.23450   -1.71718
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.52000   12.73000  -0.21000   -1.64965
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52590   11.52580   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.82000   26.79000   0.03000    0.11198
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.26000   19.51000  -0.25000   -1.28139
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.71430   19.99410  -0.27980   -1.39941
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.43000   18.64000  -0.21000   -1.12661
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.60170   18.82780  -0.22610   -1.20088
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                     9.97920    9.96570   0.01350    0.13546
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       7.98860    7.97770   0.01090    0.13663
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.97000    8.02000  -0.05000   -0.62344
凱基資源國基金                                                    9.73000    9.83000  -0.10000   -1.01729
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.52400   11.53060  -0.00660   -0.05724
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.61880   10.68390  -0.06510   -0.60933
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.95000   12.06000  -0.11000   -0.91211
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.37120   12.49480  -0.12360   -0.98921
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.75000   15.55000   0.20000    1.28617
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       27.60000   28.39000  -0.79000   -2.78267
富邦NASDAQ-100基金                                               25.92000   26.21000  -0.29000   -1.10645
富邦上証180基金                                                  31.60000   31.23000   0.37000    1.18476
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24180    0.24840  -0.00660   -2.65700
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.05000    7.24000  -0.19000   -2.62431
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.00000    7.20000  -0.20000   -2.77778
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.52000   41.64000   2.88000    6.91643
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.32270   20.33970  -0.01700   -0.08358
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.18720   11.18620   0.00100    0.00894
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.58800   10.60580  -0.01780   -0.16783
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.03040   13.03870  -0.00830   -0.06366
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93230    1.93390  -0.00160   -0.08273
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.75700    9.76320  -0.00620   -0.06350
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49430    1.49560  -0.00130   -0.08692
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.56120   11.56390  -0.00270   -0.02335
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74580    1.74780  -0.00200   -0.11443
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11260   10.11500  -0.00240   -0.02373
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54630    1.54810  -0.00180   -0.11627
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.79120   11.95620  -0.16500   -1.38004
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.20510   11.37350  -0.16840   -1.48063
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.76820   10.93690  -0.16870   -1.54248
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.45800   10.60430  -0.14630   -1.37963
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.85780   10.00600  -0.14820   -1.48111
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.48380    9.63240  -0.14860   -1.54271
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.02000   15.07000  -0.05000   -0.33179
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.69000   22.58000   0.11000    0.48716
富邦日本東証基金                                                 21.73000   21.72000   0.01000    0.04604
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  40.94000   41.16000  -0.22000   -0.53450
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.02000   46.02000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.81000   50.99000  -0.18000   -0.35301
富邦台灣心基金                                                   21.80000   21.63000   0.17000    0.78595
富邦台灣釆吉50基金                                               47.55000   47.76000  -0.21000   -0.43970
富邦台灣科技指數基金                                             55.81000   56.04000  -0.23000   -0.41042
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28910    0.28910   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30090    2.30010   0.00080    0.03478
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34250    0.34260  -0.00010   -0.02919
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.73380   10.73200   0.00180    0.01677
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01350    2.01210   0.00140    0.06958
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33130    0.33130   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.32510    9.32350   0.00160    0.01716
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.08000   22.26000  -0.18000   -0.80863
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.65000   15.55000   0.10000    0.64309
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.35000   26.68000  -0.33000   -1.23688
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61460   15.61440   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     64.05000   63.65000   0.40000    0.62844
富邦科技基金                                                     24.44000   24.19000   0.25000    1.03348
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.45940   38.40550   0.05390    0.14034
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.20470   38.02740   0.17730    0.46624
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.20200   37.12000   0.08200    0.22091
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              32.75000   32.67000   0.08000    0.24487
富邦香港H股基金                                                  20.93000   20.93000   0.00000    0.00000
富邦高成長基金                                                   24.33000   24.14000   0.19000    0.78708
富邦基金                                                         12.99000   12.90000   0.09000    0.69767
富邦深証100基金                                                  11.49000   11.31000   0.18000    1.59151
富邦富時歐洲ETF基金                                              19.91000   19.85000   0.06000    0.30227
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39640    0.39630   0.00010    0.02523
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.14060   12.13760   0.00300    0.02472
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.55570    9.55340   0.00230    0.02408
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30030    0.30030   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.95070    8.94850   0.00220    0.02459
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.99680   10.00680  -0.01000   -0.09993
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99400    9.99300   0.00100    0.01001
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.99680   10.00680  -0.01000   -0.09993
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.99400    9.99300   0.00100    0.01001
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.91000   20.01000  -0.10000   -0.49975
富邦精準基金                                                     46.50000   46.13000   0.37000    0.80208
富邦精銳中小基金                                                 11.64000   11.51000   0.13000    1.12945
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.45000   21.52000  -0.07000   -0.32528
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.83000    7.85000  -0.02000   -0.25478
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.79000   14.74000   0.05000    0.33921
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.10000   19.09000   0.01000    0.05238
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.20040   10.28300  -0.08260   -0.80327
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.28820   11.42070  -0.13250   -1.16017
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.75380   10.86700  -0.11320   -1.04169
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.03010   10.11130  -0.08120   -0.80306
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.05480   11.18460  -0.12980   -1.16052
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.50960   10.62020  -0.11060   -1.04141
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富達台灣成長基金                                                 29.89000   29.93000  -0.04000   -0.13365
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.29420    9.28790   0.00630    0.06783
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.74610    9.74000   0.00610    0.06263
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.63500    9.62630   0.00870    0.09038
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.94900    9.94220   0.00680    0.06840
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.92080    9.91460   0.00620    0.06253
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.80660    9.79770   0.00890    0.09084
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.83610    9.82720   0.00890    0.09056
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.84350    8.84030   0.00320    0.03620
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.74650    9.74360   0.00290    0.02976
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.40670    9.40140   0.00530    0.05637
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.60630   10.60250   0.00380    0.03584
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.33140   10.32830   0.00310    0.03001
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.01790   10.01200   0.00590    0.05893
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.50800    9.50250   0.00550    0.05788
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.82440    9.81870   0.00570    0.05805
富達卓越領航全球組合基金                                         14.26000   14.43000  -0.17000   -1.17810
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.05730    9.05590   0.00140    0.01546
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.67480    9.67390   0.00090    0.00930
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.53960    9.53630   0.00330    0.03460
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.99660    9.99510   0.00150    0.01501
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.92270    9.92180   0.00090    0.00907
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.81110    9.80750   0.00360    0.03671
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.60080    9.59730   0.00350    0.03647
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.84460    9.84090   0.00370    0.03760
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.24000   19.22000   0.02000    0.10406
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.49250   11.49150   0.00100    0.00870
復華人生目標基金                                                 35.03280   34.78130   0.25150    0.72309
復華大中華中小策略基金                                            9.69000    9.96000  -0.27000   -2.71084
復華中小精選基金                                                 66.81000   66.20000   0.61000    0.92145
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.41000    9.70000  -0.29000   -2.98969
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.68000    8.96000  -0.28000   -3.12500
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.80000   11.93000  -0.13000   -1.08969
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.93000   11.05000  -0.12000   -1.08597
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.13000   11.28000  -0.15000   -1.32979
復華台灣智能基金                                                 11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
復華全方位基金                                                   27.57000   27.35000   0.22000    0.80439
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.15000   13.44000  -0.29000   -2.15774
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.53000   19.93000  -0.40000   -2.00702
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.01000   20.29000  -0.28000   -1.37999
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.53000   15.97000  -0.44000   -2.75517
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.11000   14.50000  -0.39000   -2.68966
復華全球原物料基金                                                8.75000    8.91000  -0.16000   -1.79574
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.80000   13.06000  -0.26000   -1.99081
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44030   11.45180  -0.01150   -0.10042
復華全球債券基金                                                 13.62800   13.63640  -0.00840   -0.06160
復華全球債券組合基金                                             14.69000   14.67000   0.02000    0.13633
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
復華有利貨幣市場基金                                             13.41620   13.41610   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.94000   14.17000  -0.23000   -1.62315
復華亞太成長基金                                                 14.18000   14.59000  -0.41000   -2.81014
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.79000    9.97000  -0.18000   -1.80542
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.79000    9.97000  -0.18000   -1.80542
復華東協世紀基金                                                 13.69000   13.81000  -0.12000   -0.86894
復華南非幣長期收益基金A                                          13.78000   13.81000  -0.03000   -0.21723
復華南非幣長期收益基金B                                           8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
復華南非幣短期收益基金A                                          13.46000   13.47000  -0.01000   -0.07424
復華南非幣短期收益基金B                                           9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
復華美國新星基金-美元                                            12.13000   12.48000  -0.35000   -2.80449
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.59000   11.91000  -0.32000   -2.68682
復華恒生基金                                                     21.06000   21.00000   0.06000    0.28571
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.37000    8.39000  -0.02000   -0.23838
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.21000   34.99000   0.22000    0.62875
復華神盾基金                                                     24.04040   23.88760   0.15280    0.63966
復華高成長基金                                                   62.58000   62.27000   0.31000    0.49783
復華高益策略組合基金                                             12.91000   12.91000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.37580   14.37560   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         17.79000   17.79000   0.00000    0.00000
復華復華基金                                                     19.80000   19.71000   0.09000    0.45662
復華華人世紀基金                                                 19.29000   19.69000  -0.40000   -2.03149
復華傳家二號基金                                                 27.48880   27.38170   0.10710    0.39114
復華傳家基金                                                     22.75060   22.61100   0.13960    0.61740
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.75000   14.74000   0.01000    0.06784
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.56000   11.72000  -0.16000   -1.36519
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.91000   14.10000  -0.19000   -1.34752
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.78000    9.91000  -0.13000   -1.31181
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
復華新興人民幣債券基金A                                          11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
復華新興人民幣債券基金B                                           9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.62000   18.56000   0.06000    0.32328
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.19000    6.21000  -0.02000   -0.32206
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.55000   13.58000  -0.03000   -0.22091
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.25000   14.27000  -0.02000   -0.14015
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.40000    9.48000  -0.08000   -0.84388
復華滬深300 A股基金                                              24.13000   23.81000   0.32000    1.34397
復華數位經濟基金                                                 53.82000   53.46000   0.36000    0.67340
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.36000   11.64000  -0.28000   -2.40550
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.95210    9.95640  -0.00430   -0.04319
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.79040    9.79160  -0.00120   -0.01226
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.10890   10.11320  -0.00430   -0.04252
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.91380    9.91500  -0.00120   -0.01210
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.95400    9.96040  -0.00640   -0.06425
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.90750    9.90430   0.00320    0.03231
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.97460    9.97970  -0.00510   -0.05110
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.92760    9.92340   0.00420    0.04232
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.97430    9.97960  -0.00530   -0.05311
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.92920    9.92420   0.00500    0.05038
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.30760    9.30430   0.00330    0.03547
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.20120    9.21680  -0.01560   -0.16926
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.67830    8.68480  -0.00650   -0.07484
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.34080   11.33660   0.00420    0.03705
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.22130   11.24050  -0.01920   -0.17081
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.70240   10.71040  -0.00800   -0.07469
景順主流基金                                                     19.66000   19.64000   0.02000    0.10183
景順台灣科技基金                                                 35.30000   35.24000   0.06000    0.17026
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
景順全球科技基金                                                 19.40000   19.58000  -0.18000   -0.91931
景順全球康健基金                                                 16.72000   16.61000   0.11000    0.66225
景順貨幣市場基金                                                 15.91520   15.91510   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.27000   36.08000   0.19000    0.52661
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.85000   15.10000  -0.25000   -1.65563
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.12000   13.33000  -0.21000   -1.57539
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                   9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.02000    8.75000   0.27000    3.08571
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.66000    8.40000   0.26000    3.09524
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.08000    8.82000   0.26000    2.94785
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.72000    8.46000   0.26000    3.07329
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.81340    8.80580   0.00760    0.08631
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.36910    8.39550  -0.02640   -0.31445
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.09800   11.08860   0.00940    0.08477
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.51630   10.54950  -0.03320   -0.31471
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.39000    8.50000  -0.11000   -1.29412
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.82000    8.97000  -0.15000   -1.67224
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.19000   12.38000  -0.19000   -1.53473
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.63010    9.63040  -0.00030   -0.00312
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.29050    9.28190   0.00860    0.09265
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77120    9.77150  -0.00030   -0.00307
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.42820    9.41950   0.00870    0.09236
華南永昌永昌基金                                                 19.91000   19.73000   0.18000    0.91232
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.30680   14.29580   0.01100    0.07695
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
華南永昌全球精品基金                                             14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.57000   11.73000  -0.16000   -1.36402
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.90000   11.04000  -0.14000   -1.26812
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.43000   13.61000  -0.18000   -1.32256
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.65000   12.81000  -0.16000   -1.24902
華南永昌物聯網精選基金                                           13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
華南永昌策略報酬基金                                             10.40000   10.56000  -0.16000   -1.51515
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17780   16.17770   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.94430   24.83130   0.11300    0.45507
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91800   11.91790   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14310   10.15400  -0.01090   -0.10735
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.38090   10.41090  -0.03000   -0.28816
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.00330   10.01420  -0.01090   -0.10885
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.20710   10.23660  -0.02950   -0.28818
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03190   10.04750  -0.01560   -0.15526
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.21020   10.24470  -0.03450   -0.33676
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.03190   10.04750  -0.01560   -0.15526
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.20480   10.23920  -0.03440   -0.33596
華頓中小型基金                                                   24.54000   24.29000   0.25000    1.02923
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.44890   12.73340  -0.28450   -2.23428
華頓台灣基金                                                     26.12000   25.82000   0.30000    1.16189
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50040   11.50020   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             16.46000   16.72000  -0.26000   -1.55502
華頓全球高收益債券基金A                                          13.37380   13.38850  -0.01470   -0.10980
華頓全球高收益債券基金B                                           8.51930    8.52870  -0.00940   -0.11022
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.60000    5.73000  -0.13000   -2.26876
華頓新興亞太債券基金A                                            10.50250   10.48470   0.01780    0.16977
華頓新興亞太債券基金B                                             8.12200    8.10820   0.01380    0.17020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.92040    2.98190  -0.06150   -2.06244
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.56950   13.87040  -0.30090   -2.16937
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46530    0.47610  -0.01080   -2.26843
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.76960   11.83920  -0.06960   -0.58788
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.78060   10.84250  -0.06190   -0.57090
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.87210   10.94840  -0.07630   -0.69691
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.93750   10.00730  -0.06980   -0.69749
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.73330   11.82710  -0.09380   -0.79309
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.84750   10.93540  -0.08790   -0.80381
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.59000   12.79000  -0.20000   -1.56372
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.27000   11.46000  -0.19000   -1.65794
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.78000   13.01000  -0.23000   -1.76787
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.40940    2.40820   0.00120    0.04983
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98030    1.97810   0.00220    0.11122
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.28740   12.30680  -0.01940   -0.15764
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.18610   10.20220  -0.01610   -0.15781
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38320    0.38380  -0.00060   -0.15633
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33150    0.33220  -0.00070   -0.21072
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.43000    3.51000  -0.08000   -2.27920
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.92000   16.33000  -0.41000   -2.51072
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.56000  -0.01000   -1.78571
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.17940   13.17950  -0.00010   -0.00076
匯豐太平洋精典基金                                               17.65000   18.03000  -0.38000   -2.10760
匯豐台灣精典基金                                                 24.05000   24.07000  -0.02000   -0.08309
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.78000    7.82000  -0.04000   -0.51151
匯豐安富基金                                                     25.37000   25.39000  -0.02000   -0.07877
匯豐成功基金                                                     38.41000   38.44000  -0.03000   -0.07804
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.27000   11.33000  -0.06000   -0.52957
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.35000   10.40000  -0.05000   -0.48077
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.29000   11.35000  -0.06000   -0.52863
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.08000   11.14000  -0.06000   -0.53860
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.18000   11.25000  -0.07000   -0.62222
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45080    2.44590   0.00490    0.20034
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26620    2.26110   0.00510    0.22555
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.80510   11.80300   0.00210    0.01779
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.32720    8.32500   0.00220    0.02643
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39120    0.39120   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35660    0.35660   0.00000    0.00000
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.06000    8.06000   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                 14.56000   14.82000  -0.26000   -1.75439
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97010   14.97010   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81440   15.81430   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.90000    4.99000  -0.09000   -1.80361
匯豐新鑽動力基金                                                 11.41000   11.66000  -0.25000   -2.14408
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.77690    5.78090  -0.00400   -0.06919
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.25180    9.25600  -0.00420   -0.04538
匯豐龍鳳基金                                                     51.58000   51.61000  -0.03000   -0.05813
匯豐龍騰電子基金                                                 38.39000   38.28000   0.11000    0.28736
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.42350   12.42880  -0.00530   -0.04264
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.29000   20.17000   0.12000    0.59494
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.74000   12.08000  -0.34000   -2.81457
新光中國成長基金(美元)                                           12.88000   13.31000  -0.43000   -3.23065
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.15000   12.54000  -0.39000   -3.11005
新光台灣富貴基金                                                 23.75000   23.70000   0.05000    0.21097
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.00250   10.00340  -0.00090   -0.00900
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.24830    9.23270   0.01560    0.16896
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.73040    9.73100  -0.00060   -0.00617
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.98680    8.97160   0.01520    0.16942
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41960   15.41950   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金-美金                                            24.86000   25.44000  -0.58000   -2.27987
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.83000   24.35000  -0.52000   -2.13552
新光兩岸優勢基金                                                 13.84000   14.25000  -0.41000   -2.87719
新光店頭基金                                                     25.69000   25.45000   0.24000    0.94303
新光南非幣保本基金                                               11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.63000    8.59000   0.04000    0.46566
新光創新科技基金                                                 15.59000   15.53000   0.06000    0.38635
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.81130    9.78390   0.02740    0.28005
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.13830   10.13640   0.00190    0.01874
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.76770    9.75750   0.01020    0.10453
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.45460    9.42820   0.02640    0.28001
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.78430    9.78050   0.00380    0.03885
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.42280    9.41300   0.00980    0.10411
新光澳幣八年期保本基金                                           10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
新光澳幣十年期保本基金                                           10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.06770   10.06480   0.00290    0.02881
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.06830   10.06540   0.00290    0.02881
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.93210    9.93370  -0.00160   -0.01611
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.93210    9.93370  -0.00160   -0.01611
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.97190    9.97800  -0.00610   -0.06113
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.97160    9.97770  -0.00610   -0.06114
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.95490    9.96060  -0.00570   -0.05723
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.95720    9.96290  -0.00570   -0.05721
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.00000    7.03000  -0.03000   -0.42674
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.48000    8.53000  -0.05000   -0.58617
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.01350   10.00950   0.00400    0.03996
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.85640    9.85250   0.00390    0.03958
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.99130    9.99040   0.00090    0.00901
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.86150    9.86060   0.00090    0.00913
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.91330    9.90420   0.00910    0.09188
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.10410   10.09510   0.00900    0.08915
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.87500   13.86620   0.00880    0.06346
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.74590    8.74040   0.00550    0.06293
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.70070   36.56230   0.13840    0.37853
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.01730   36.89700   0.12030    0.32604
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.76470   38.64930   0.11540    0.29858
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.05050   11.04960   0.00090    0.00815
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.20990   10.23980  -0.02990   -0.29200
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.84790   13.20290  -0.35500   -2.68880
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.53170   10.86600  -0.33430   -3.07657
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.31000   10.62000  -0.31000   -2.91902
群益大印度基金-人民幣                                            12.58830   12.63430  -0.04600   -0.36409
群益大印度基金-美元                                              12.98360   13.08330  -0.09970   -0.76204
群益大印度基金-新臺幣                                            11.64000   11.72000  -0.08000   -0.68259
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.95480   12.00890  -0.05410   -0.45050
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.64280   12.75070  -0.10790   -0.84623
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.23000   11.31000  -0.08000   -0.70734
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.23500   11.28590  -0.05090   -0.45101
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.84330   10.93590  -0.09260   -0.84675
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.65000    9.73000  -0.08000   -0.82220
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.59310    9.63640  -0.04330   -0.44934
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.29550    9.37480  -0.07930   -0.84588
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.38290    9.42530  -0.04240   -0.44985
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.39640    9.47660  -0.08020   -0.84630
群益中小型股基金                                                 46.96000   46.49000   0.47000    1.01097
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.77560    9.82930  -0.05370   -0.54633
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.95310   10.04780  -0.09470   -0.94249
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.82730    8.90270  -0.07540   -0.84693
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.75730    8.80540  -0.04810   -0.54626
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.91610    9.00090  -0.08480   -0.94213
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.90830    7.97580  -0.06750   -0.84631
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.42720   11.42150   0.00570    0.04991
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.30930   11.33790  -0.02860   -0.25225
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.50250   10.52140  -0.01890   -0.17963
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.43900    9.71360  -0.27460   -2.82696
群益中國新機會基金N-美元                                          9.50540    9.82100  -0.31560   -3.21352
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.61000    9.92000  -0.31000   -3.12500
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.37120    8.61470  -0.24350   -2.82656
群益中國新機會基金-美元                                          10.16370   10.50120  -0.33750   -3.21392
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.17000    9.46000  -0.29000   -3.06554
群益平衡王基金                                                   19.41250   19.41570  -0.00320   -0.01648
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.83000    7.76000   0.07000    0.90206
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.72000    5.67000   0.05000    0.88183
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.68620    9.55770   0.12850    1.34447
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.13950   10.04500   0.09450    0.94077
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.09000    9.00000   0.09000    1.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.86860    8.75090   0.11770    1.34500
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.28380    9.19720   0.08660    0.94159
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.32000    8.24000   0.08000    0.97087
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.98260    9.99190  -0.00930   -0.09308
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.83530    9.84840  -0.01310   -0.13302
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.57240    9.58130  -0.00890   -0.09289
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.49760    9.51030  -0.01270   -0.13354
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.04000   10.04940  -0.00940   -0.09354
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.14350   10.15710  -0.01360   -0.13390
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.74080    9.74990  -0.00910   -0.09333
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.09820   10.09310   0.00510    0.05053
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.47830    7.47450   0.00380    0.05084
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.47340   14.50430  -0.03090   -0.21304
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.50000   13.51000  -0.01000   -0.07402
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.20000   11.28000  -0.08000   -0.70922
群益印度中小基金N-美元                                            9.61710    9.71200  -0.09490   -0.97714
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.59000    8.67000  -0.08000   -0.92272
群益印度中小基金-人民幣                                          14.14200   14.22460  -0.08260   -0.58068
群益印度中小基金-美元                                            13.75500   13.89070  -0.13570   -0.97691
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.04000   15.17000  -0.13000   -0.85695
群益多利策略組合基金                                             11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
群益多重收益組合基金                                             13.59000   13.61000  -0.02000   -0.14695
群益多重資產組合基金                                             15.22000   15.41000  -0.19000   -1.23297
群益安家基金                                                     23.81710   23.55880   0.25830    1.09641
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05650   16.05630   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.66000   20.46000   0.20000    0.97752
群益亞太中小基金                                                 13.11000   13.38000  -0.27000   -2.01794
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.14000   17.38000  -0.24000   -1.38090
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.62500    9.61410   0.01090    0.11338
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.52700    7.51840   0.00860    0.11439
群益店頭市場基金                                                 99.18000   97.73000   1.45000    1.48368
群益東方盛世基金                                                  9.37000    9.54000  -0.17000   -1.78197
群益東協成長基金-人民幣                                          14.23710   14.42950  -0.19240   -1.33338
群益東協成長基金-美元                                            13.70480   13.94560  -0.24080   -1.72671
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.81000   13.03000  -0.22000   -1.68841
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.06150   11.09960  -0.03810   -0.34326
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.64530   10.68830  -0.04300   -0.40231
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.92080    9.95740  -0.03660   -0.36757
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.96950   10.00370  -0.03420   -0.34187
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.59780    9.63660  -0.03880   -0.40263
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.94240    8.97530  -0.03290   -0.36656
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.73640    9.76990  -0.03350   -0.34289
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.76840    9.80790  -0.03950   -0.40274
群益長安基金                                                     29.37000   29.05000   0.32000    1.10155
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.72120   13.95080  -0.22960   -1.64578
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.53000   12.72000  -0.19000   -1.49371
群益真善美基金                                                   17.28280   17.26260   0.02020    0.11702
群益馬拉松基金                                                  121.15000  119.87000   1.28000    1.06782
群益深証中小板基金                                               15.67000   15.63000   0.04000    0.25592
群益創新科技基金                                                 32.51000   32.15000   0.36000    1.11975
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.52540    9.72000  -0.19460   -2.00206
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.61400    9.84970  -0.23570   -2.39297
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.46000    9.68000  -0.22000   -2.27273
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.37310   10.58510  -0.21200   -2.00282
群益華夏盛世基金-美元                                            10.60080   10.86060  -0.25980   -2.39213
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.53000   16.92000  -0.39000   -2.30496
群益奧斯卡基金                                                   27.75000   27.39000   0.36000    1.31435
群益新興金鑽基金-美元                                            13.44510   13.73700  -0.29190   -2.12492
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.71000    9.91000  -0.20000   -2.01816
群益葛萊美基金                                                   23.62000   23.45000   0.17000    0.72495
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.32000   17.95000   0.37000    2.06128
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.00000   12.95000   0.05000    0.38610
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.43440   11.56500  -0.13060   -1.12927
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.33430   11.48140  -0.14710   -1.28120
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.16000   10.28000  -0.12000   -1.16732
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.19830   11.33700  -0.13870   -1.22343
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.65210    8.75090  -0.09880   -1.12903
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.38320    9.50500  -0.12180   -1.28143
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.41000    8.52000  -0.11000   -1.29108
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.97530    9.08640  -0.11110   -1.22271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.89000   29.65000   0.24000    0.80944
德信中國精選成長基金                                             12.08000   12.31000  -0.23000   -1.86840
德信台灣主流中小基金                                             18.92000   18.77000   0.15000    0.79915
德信新興股票組合基金                                             11.55000   11.70000  -0.15000   -1.28205
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91370   11.91350   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.64560   10.64420   0.00140    0.01315
德信數位時代基金                                                 28.34000   28.09000   0.25000    0.89000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64060   11.64050   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.96000   16.94000   0.02000    0.11806
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.31000   17.58000  -0.27000   -1.53584
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.28000    7.28000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.94610    9.93160   0.01450    0.14600
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.89240   13.86640   0.02600    0.18750
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.29600    8.31390  -0.01790   -0.21530
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.49120   11.50840  -0.01720   -0.14946
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.55840   11.57100  -0.01260   -0.10889
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.00230   13.02960  -0.02730   -0.20952
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.60000   17.77000  -0.17000   -0.95667
摩根中小基金                                                     25.39000   25.09000   0.30000    1.19570
摩根中國A股基金                                                  15.15000   15.51000  -0.36000   -2.32108
摩根中國A股基金(美元)                                            12.59000   12.89000  -0.30000   -2.32739
摩根中國亮點基金                                                 13.84000   14.29000  -0.45000   -3.14906
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.79220   11.94470  -0.15250   -1.27672
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.78660   12.94990  -0.16330   -1.26101
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.34600   10.48530  -0.13930   -1.32853
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.00790   13.17620  -0.16830   -1.27730
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.53040   14.71610  -0.18570   -1.26188
摩根台灣金磚基金                                                 20.98000   20.84000   0.14000    0.67179
摩根台灣增長基金                                                 51.23000   51.18000   0.05000    0.09769
摩根平衡基金                                                     28.00000   28.00000   0.00000    0.00000
摩根全球α基金                                                   17.89000   17.98000  -0.09000   -0.50056
摩根全球平衡基金                                                 15.38710   15.51480  -0.12770   -0.82309
摩根全球發現基金                                                 11.97000   12.03000  -0.06000   -0.49875
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.70350    9.71110  -0.00760   -0.07826
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.52880   10.53330  -0.00450   -0.04272
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.08680   10.09380  -0.00700   -0.06935
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.15710   11.16580  -0.00870   -0.07792
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.72450   10.80310  -0.07860   -0.72757
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.44310   13.54160  -0.09850   -0.72739
摩根亞洲基金                                                     55.99000   57.23000  -1.24000   -2.16670
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.87490    8.87240   0.00250    0.02818
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.30950   10.30460   0.00490    0.04755
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.24740    9.24580   0.00160    0.01731
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.57620   12.57250   0.00370    0.02943
摩根東方內需機會基金                                             17.72000   18.12000  -0.40000   -2.20751
摩根東方科技基金                                                 36.30000   37.30000  -1.00000   -2.68097
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.72000    9.84000  -0.12000   -1.21951
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.33000   10.46000  -0.13000   -1.24283
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.02000   10.14000  -0.12000   -1.18343
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.20000   11.34000  -0.14000   -1.23457
摩根金龍收成基金                                                 22.61000   23.31000  -0.70000   -3.00300
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05980   15.05970   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.24000   14.36000  -0.12000   -0.83565
摩根新金磚五國基金                                               11.90000   12.12000  -0.22000   -1.81518
摩根新絲路基金                                                   10.57000   10.80000  -0.23000   -2.12963
摩根新興35基金                                                   13.78000   14.02000  -0.24000   -1.71184
摩根新興日本基金                                                 24.55000   24.70000  -0.15000   -0.60729
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.94410    7.93740   0.00670    0.08441
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.99760   10.98840   0.00920    0.08372
摩根新興科技基金                                                 60.11000   59.55000   0.56000    0.94039
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.48260    8.47590   0.00670    0.07905
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.59000   10.58180   0.00820    0.07749
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.00110    9.09110  -0.09000   -0.98998
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.99820   10.10050  -0.10230   -1.01282
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.63380    9.73700  -0.10320   -1.05987
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.14810   10.24950  -0.10140   -0.98932
摩根龍揚基金                                                     33.80000   34.85000  -1.05000   -3.01291
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.78000   10.80000  -0.02000   -0.18519
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.38870    9.37900   0.00970    0.10342
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21190   11.20020   0.01170    0.10446
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.26000   25.98000   0.28000    1.07775
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.81120   11.80070   0.01050    0.08898
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.19260   11.18500   0.00760    0.06795
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.17330   10.16670   0.00660    0.06492
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.56410   10.55470   0.00940    0.08906
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.03000   10.02320   0.00680    0.06784
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.11040    9.10450   0.00590    0.06480
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.83610   10.84350  -0.00740   -0.06824
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.30780   10.30500   0.00280    0.02717
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.95100    9.90910   0.04190    0.42284
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.55520    9.50590   0.04930    0.51863
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.82730    9.78600   0.04130    0.42203
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.43640    9.38760   0.04880    0.51983
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.75030   11.75630  -0.00600   -0.05104
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.58040   11.58720  -0.00680   -0.05869
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.25920   10.25830   0.00090    0.00877
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.28610   11.29190  -0.00580   -0.05136
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.10570   11.11230  -0.00660   -0.05939
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.84160    9.84080   0.00080    0.00813
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.58620   23.41210   0.17410    0.74363
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14130   13.14120   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.78990   10.78350   0.00640    0.05935
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.35630    8.35130   0.00500    0.05987
聯邦精選科技基金                                                 13.17000   13.03000   0.14000    1.07444
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.06150   16.05950   0.00200    0.01245
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.23930   12.40250  -0.16320   -1.31586
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.05890   12.21970  -0.16080   -1.31591
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.62500   11.78000  -0.15500   -1.31579
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73310   11.71720   0.01590    0.13570
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.07010   11.05790   0.01220    0.11033
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.69080   10.67640   0.01440    0.13488
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.77530    8.76560   0.00970    0.11066
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.41000   37.43000  -0.02000   -0.05343
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.64000   15.65000  -0.01000   -0.06390
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.66000   12.68000  -0.02000   -0.15773
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.38000   11.45000  -0.07000   -0.61135
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.83000   11.88000  -0.05000   -0.42088
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.24000   15.30000  -0.06000   -0.39216
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.11000   15.17000  -0.06000   -0.39552
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.29000   20.36000  -0.07000   -0.34381
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.51000   18.57000  -0.06000   -0.32310
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.43000   12.46000  -0.03000   -0.24077
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.78000   15.83000  -0.05000   -0.31586
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.48000   16.52000  -0.04000   -0.24213
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.53000   15.58000  -0.05000   -0.32092
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.77000   15.82000  -0.05000   -0.31606
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.38000   14.43000  -0.05000   -0.34650
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.35000   14.40000  -0.05000   -0.34722
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.41000   18.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.33000   17.33000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.88000   13.87000   0.01000    0.07210
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.62000   14.60000   0.02000    0.13699
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.76000   14.77000  -0.01000   -0.06770
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.69000   14.71000  -0.02000   -0.13596
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
聯博貨幣市場基金                                                 14.98010   14.98000   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.59440   10.59700  -0.00260   -0.02454
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.44730   14.45640  -0.00910   -0.06295
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.88250    7.88450  -0.00200   -0.02537
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.56000   14.56000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.70000   22.49000   0.21000    0.93375
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.33000   13.70000  -0.37000   -2.70073
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.48000   14.89000  -0.41000   -2.75353
瀚亞巴西基金                                                      5.34000    5.36000  -0.02000   -0.37313
瀚亞外銷基金                                                     42.75000   42.38000   0.37000    0.87305
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                  9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.45080   10.44540   0.00540    0.05170
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28460   10.28720  -0.00260   -0.02527
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11050   12.10940   0.00110    0.00908
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.04860   10.03230   0.01630    0.16248
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.68560    7.68170   0.00390    0.05077
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.19050    8.19260  -0.00210   -0.02563
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.16860    8.16790   0.00070    0.00857
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.33020    7.31840   0.01180    0.16124
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.02120    9.02030   0.00090    0.00998
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.45050    9.44560   0.00490    0.05188
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.57390    9.57630  -0.00240   -0.02506
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.40310    9.40220   0.00090    0.00957
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.04000   13.13000  -0.09000   -0.68545
瀚亞印度基金-美元                                                13.48000   13.59000  -0.11000   -0.80942
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.29000   28.51000  -0.22000   -0.77166
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.03000   12.09000  -0.06000   -0.49628
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.62000   11.80000  -0.18000   -1.52542
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.37000   11.56000  -0.19000   -1.64360
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.24000   15.48000  -0.24000   -1.55039
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.51000    9.65000  -0.14000   -1.45078
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.00000   10.17000  -0.17000   -1.67158
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.47000    9.62000  -0.15000   -1.55925
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.17000   11.23000  -0.06000   -0.53428
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.67320   11.75500  -0.08180   -0.69587
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.43180   12.49920  -0.06740   -0.53923
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.26580   11.35890  -0.09310   -0.81962
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.65940   10.73990  -0.08050   -0.74954
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.72210   11.74230  -0.02020   -0.17203
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.30120    9.36640  -0.06520   -0.69611
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.49860    9.55010  -0.05150   -0.53926
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.58160    9.66070  -0.07910   -0.81878
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.05870    9.12710  -0.06840   -0.74942
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.43870    9.45500  -0.01630   -0.17240
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.99740   14.02670  -0.02930   -0.20889
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.45220   10.46920  -0.01700   -0.16238
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.82760   10.85790  -0.03030   -0.27906
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.38880   12.41480  -0.02600   -0.20943
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.76000   10.88000  -0.12000   -1.10294
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.09000   22.41000  -0.32000   -1.42793
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53870   13.53860   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               23.27000   23.41000  -0.14000   -0.59804
瀚亞高科技基金                                                   60.84000   60.71000   0.13000    0.21413
瀚亞理財通基金                                                   25.39000   25.28000   0.11000    0.43513
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
瀚亞菁華基金                                                     22.75000   22.58000   0.17000    0.75288
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.54600   13.54810  -0.00210   -0.01550
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.84600    9.84760  -0.00160   -0.01625
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.70600   10.74990  -0.04390   -0.40838
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.59550    9.61020  -0.01470   -0.15296
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.32450   11.38460  -0.06010   -0.52791
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.99050   10.03510  -0.04460   -0.44444
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.21330   10.18890   0.02440    0.23948
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.78490    8.82090  -0.03600   -0.40812
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.61470    7.62630  -0.01160   -0.15211
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.75630    9.80810  -0.05180   -0.52813
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.63190    8.67030  -0.03840   -0.44289
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.32140    8.30160   0.01980    0.23851
瀚亞電通網基金                                                   15.78000   15.74000   0.04000    0.25413
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.70080   13.69190   0.00890    0.06500
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.23220   10.22340   0.00880    0.08608
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.28360   10.28360   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.65710   11.64940   0.00770    0.06610
瀚亞歐洲基金                                                     11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
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