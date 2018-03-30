[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/29 107/03/28 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.34140 10.34080 0.00060 0.00580 大華銀多元特別收益平衡基金 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.63520 9.63150 0.00370 0.03842 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.83400 9.83480 -0.00080 -0.00813 中國信託台灣活力基金 14.83000 14.70000 0.13000 0.88435 中國信託台灣優勢基金 17.47000 17.38000 0.09000 0.51784 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.74000 8.88000 -0.14000 -1.57658 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.24000 9.39000 -0.15000 -1.59744 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.62890 9.61990 0.00900 0.09356 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20050 9.19190 0.00860 0.09356 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.14920 10.14600 0.00320 0.03154 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69630 9.69330 0.00300 0.03095 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.75700 9.90540 -0.14840 -1.49817 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.60480 8.73570 -0.13090 -1.49845 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.01490 11.12720 -0.11230 -1.00924 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06730 10.16980 -0.10250 -1.00789 中國信託智能運動基金-台幣 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 中國信託智能運動基金-美元 10.03000 10.14000 -0.11000 -1.08481 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96680 10.96670 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.57310 9.55440 0.01870 0.19572 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.41220 9.39380 0.01840 0.19587 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.78410 9.76970 0.01440 0.14739 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.61510 9.60100 0.01410 0.14686 中國信託精穩基金 17.71520 17.68820 0.02700 0.15264 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.93000 65.47000 0.46000 0.70261 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.54520 37.45930 0.08590 0.22932 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25430 11.25320 0.00110 0.00977 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.73580 10.75530 -0.01950 -0.18131 元大上證50基金 31.73000 31.23000 0.50000 1.60102 元大大中華TMT基金-人民幣 12.99000 13.34000 -0.35000 -2.62369 元大大中華TMT基金-新台幣 11.98000 12.33000 -0.35000 -2.83861 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.99000 13.20000 -0.21000 -1.59091 元大大中華價值指數基金-美元 13.31800 13.56700 -0.24900 -1.83534 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.00100 17.30200 -0.30100 -1.73968 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.22600 11.38300 -0.15700 -1.37925 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.17500 11.35200 -0.17700 -1.55920 元大中國平衡基金-人民幣 3.16000 3.19000 -0.03000 -0.94044 元大中國平衡基金-新台幣 14.60000 14.78000 -0.18000 -1.21786 元大中國高收益點心債券基金 11.20890 11.20890 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.17300 46.28350 -0.11050 -0.23875 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32910 10.31790 0.01120 0.10855 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63470 9.62420 0.01050 0.10910 元大中國機會債券基金-新台幣 9.83820 9.84530 -0.00710 -0.07212 元大巴西指數基金 6.63500 6.60900 0.02600 0.39340 元大巴菲特基金 30.21000 29.99000 0.22000 0.73358 元大日經225基金 26.76000 26.62000 0.14000 0.52592 元大台商收成基金 24.05000 24.08000 -0.03000 -0.12458 元大台灣50單日反向1倍基金 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438 元大台灣50單日正向2倍基金 36.57000 36.50000 0.07000 0.19178 元大台灣中型100基金 32.39000 32.28000 0.11000 0.34077 元大台灣加權股價指數基金 24.96400 24.99400 -0.03000 -0.12003 元大台灣卓越50基金 81.97000 82.32000 -0.35000 -0.42517 元大台灣金融基金 16.66000 16.76000 -0.10000 -0.59666 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.62000 30.65000 -0.03000 -0.09788 元大台灣高股息基金 25.88000 25.91000 -0.03000 -0.11579 元大台灣電子科技基金 36.47000 36.52000 -0.05000 -0.13691 元大全球ETF成長組合基金 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.26000 -0.01000 -0.07013 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.89000 13.12000 -0.23000 -1.75305 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.09000 9.25000 -0.16000 -1.72973 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.23000 12.43000 -0.20000 -1.60901 元大全球不動產證券化基金-美元 12.56600 12.80500 -0.23900 -1.86646 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.82000 8.96000 -0.14000 -1.56250 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.86000 -0.11000 -1.60350 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.89000 7.94000 -0.05000 -0.62972 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.24000 6.28000 -0.04000 -0.63694 元大全球股票入息基金-美元配息 9.93500 10.00300 -0.06800 -0.67980 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.30900 10.31130 -0.00230 -0.02231 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.56400 9.56620 -0.00220 -0.02300 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.16000 9.15410 0.00590 0.06445 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.54930 8.54380 0.00550 0.06437 元大全球新興市場精選組合基金 13.80000 14.01000 -0.21000 -1.49893 元大全球農業商機基金 15.60000 15.71000 -0.11000 -0.70019 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 元大印尼指數基金 8.95400 9.05900 -0.10500 -1.15907 元大印度指數基金 9.32100 9.41700 -0.09600 -1.01943 元大印度基金 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466 元大多多基金 19.62000 19.27000 0.35000 1.81629 元大多福基金 57.05000 56.74000 0.31000 0.54635 元大亞太成長基金 9.86000 10.05000 -0.19000 -1.89055 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.60480 8.57700 0.02780 0.32412 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.18570 7.16250 0.02320 0.32391 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.84300 9.96500 -0.12200 -1.22428 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.51000 9.62000 -0.11000 -1.14345 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.85900 9.96000 -0.10100 -1.01406 元大卓越基金 51.34000 50.93000 0.41000 0.80503 元大店頭基金 9.17000 9.08000 0.09000 0.99119 元大泛歐成長基金 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18750 10.18700 0.00050 0.00491 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.01200 9.01100 0.00100 0.01110 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.01520 29.99630 0.01890 0.06301 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.39840 36.25850 0.13990 0.38584 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.06780 19.12220 -0.05440 -0.28449 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.32910 19.21350 0.11560 0.60166 元大美國政府7至10年期債券基金 36.98340 36.92840 0.05500 0.14894 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.42180 20.42140 0.00040 0.00196 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.17520 18.17340 0.00180 0.00990 元大高科技基金 18.12000 17.91000 0.21000 1.17253 元大得利貨幣市場基金 16.22480 16.22470 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.96180 11.96160 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.86000 14.75000 0.11000 0.74576 元大華夏中小基金 8.55000 8.77000 -0.22000 -2.50855 元大新中國基金-人民幣 11.74000 12.03000 -0.29000 -2.41064 元大新中國基金-美元 12.04700 12.38200 -0.33500 -2.70554 元大新中國基金-新台幣 11.34000 11.65000 -0.31000 -2.66094 元大新主流基金 25.91000 25.46000 0.45000 1.76748 元大新東協平衡基金-美元 10.27600 10.30400 -0.02800 -0.27174 元大新東協平衡基金-新台幣 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 元大新興市場ESG策略基金 12.94000 13.21000 -0.27000 -2.04391 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.69370 10.63270 0.06100 0.57370 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.84880 10.81690 0.03190 0.29491 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.77710 10.73510 0.04200 0.39124 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.61340 9.57580 0.03760 0.39266 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.89660 9.88150 0.01510 0.15281 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.64510 9.63030 0.01480 0.15368 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.50770 9.48400 0.02370 0.24989 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.26940 9.24630 0.02310 0.24983 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.67050 9.65260 0.01790 0.18544 元大新興亞洲基金 11.74000 11.96000 -0.22000 -1.83946 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.75880 9.77420 -0.01540 -0.15756 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.74910 9.76440 -0.01530 -0.15669 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.48340 9.48920 -0.00580 -0.06112 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.47380 9.47960 -0.00580 -0.06118 元大萬泰貨幣市場基金 15.07640 15.07630 0.00010 0.00066 元大經貿基金 37.96000 37.61000 0.35000 0.93060 元大實質多重資產基金-人民幣 9.58000 9.70000 -0.12000 -1.23711 元大實質多重資產基金-美元 9.65200 9.79000 -0.13800 -1.40960 元大實質多重資產基金-新台幣 9.63000 9.76000 -0.13000 -1.33197 元大滬深300單日反向1倍基金 14.27000 14.72000 -0.45000 -3.05707 元大滬深300單日正向2倍基金 16.84000 15.73000 1.11000 7.05658 元大精準中小基金 22.84000 22.66000 0.18000 0.79435 元大摩臺基金 38.39000 38.53000 -0.14000 -0.36335 元大標普500基金 22.83000 22.88000 -0.05000 -0.21853 元大標普500單日反向1倍基金 14.15000 14.10000 0.05000 0.35461 元大標普500單日正向2倍基金 28.99000 29.16000 -0.17000 -0.58299 元大標智滬深300基金 18.68000 18.41000 0.27000 1.46659 元大歐洲50基金 23.62000 23.58000 0.04000 0.16964 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47220 9.45910 0.01310 0.13849 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13050 10.13020 0.00030 0.00296 元大績效基金 53.96000 53.15000 0.81000 1.52399 元大韓國KOSPI200基金 23.59000 23.42000 0.17000 0.72588 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.53000 15.39000 0.14000 0.90968 日盛上選基金 32.83000 32.69000 0.14000 0.42827 日盛小而美基金 19.31000 19.19000 0.12000 0.62533 日盛中國內需動力基金 11.23000 11.62000 -0.39000 -3.35628 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70000 11.71930 -0.01930 -0.16469 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.02930 10.04580 -0.01650 -0.16425 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.03390 12.05380 -0.01990 -0.16509 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.30930 10.32630 -0.01700 -0.16463 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.76500 10.77850 -0.01350 -0.12525 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.20650 9.21800 -0.01150 -0.12476 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.08000 12.41000 -0.33000 -2.65915 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.61000 13.00000 -0.39000 -3.00000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.32000 12.68000 -0.36000 -2.83912 日盛日盛基金 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650 日盛目標收益組合基金(美元) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99080 9.99530 -0.00450 -0.04502 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.58910 9.59340 -0.00430 -0.04482 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.70260 9.70370 -0.00110 -0.01134 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31520 9.31620 -0.00100 -0.01073 日盛全球新興債券基金A 10.84750 10.84480 0.00270 0.02490 日盛全球新興債券基金B 8.59350 8.59130 0.00220 0.02561 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43420 2.43380 0.00040 0.01644 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73410 1.73380 0.00030 0.01730 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38160 0.38160 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27290 0.27290 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.52650 12.52070 0.00580 0.04632 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.80510 8.80100 0.00410 0.04659 日盛亞洲機會基金 7.54000 7.72000 -0.18000 -2.33161 日盛首選基金 17.27000 17.11000 0.16000 0.93513 日盛高科技基金 17.33000 17.27000 0.06000 0.34742 日盛貨幣市場基金 14.74320 14.74300 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 38.13000 37.84000 0.29000 0.76638 日盛精選五虎基金 37.65000 37.35000 0.30000 0.80321 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46110 13.46090 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 35.93000 35.87000 0.06000 0.16727 台新MSCI中國基金 21.37000 21.96000 -0.59000 -2.68670 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.12000 18.16000 -0.04000 -0.22026 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.91000 20.84000 0.07000 0.33589 台新大眾貨幣市場基金 14.13720 14.13710 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.77890 9.76710 0.01180 0.12081 台新中美貨幣市場基金-美元 10.88000 10.89720 -0.01720 -0.15784 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.85650 9.86250 -0.00600 -0.06084 台新中國通基金 47.95000 47.88000 0.07000 0.14620 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.99600 16.38700 -0.39100 -2.38604 台新中國精選中小基金 11.93000 12.21000 -0.28000 -2.29320 台新主流基金 24.38000 24.28000 0.10000 0.41186 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.13000 17.88000 0.25000 1.39821 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62510 0.61710 0.00800 1.29639 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.82000 13.63000 0.19000 1.39398 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47600 0.46990 0.00610 1.29815 台新台灣中小基金 38.23000 38.02000 0.21000 0.55234 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.24630 9.20170 0.04460 0.48469 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.36400 9.34080 0.02320 0.24837 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31940 10.29390 0.02550 0.24772 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.65370 10.69690 -0.04320 -0.40386 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.30760 11.35350 -0.04590 -0.40428 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 台新印度基金 15.08000 15.20000 -0.12000 -0.78947 台新亞美短期債券基金 10.82380 10.82520 -0.00140 -0.01293 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.80420 8.80020 0.00400 0.04545 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30850 0.30870 -0.00020 -0.06479 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.93170 11.92620 0.00550 0.04612 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41190 0.41210 -0.00020 -0.04853 台新真吉利貨幣市場基金 11.07320 11.07310 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.56430 30.41680 0.14750 0.48493 台新智慧生活基金-美元 9.95280 10.08230 -0.12950 -1.28443 台新智慧生活基金-新台幣 9.67000 9.79000 -0.12000 -1.22574 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.36650 9.37850 -0.01200 -0.12795 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.05290 9.05570 -0.00280 -0.03092 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.82190 9.83450 -0.01260 -0.12812 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49990 9.50290 -0.00300 -0.03157 台新新興市場債券基金(A類型) 10.36460 10.36510 -0.00050 -0.00482 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35010 0.35050 -0.00040 -0.11412 台新新興市場債券基金(B類型) 7.90850 7.90890 -0.00040 -0.00506 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28030 0.28060 -0.00030 -0.10691 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.30000 6.40000 -0.10000 -1.56250 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.90600 10.01300 -0.10700 -1.06861 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.80000 19.59000 0.21000 1.07198 未來資產全球大消費基金 14.18000 14.29000 -0.11000 -0.76977 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.89130 11.88320 0.00810 0.06816 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.78610 9.77940 0.00670 0.06851 未來資產亞洲新富基金 21.06000 21.51000 -0.45000 -2.09205 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54650 12.54640 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.29000 12.16000 0.13000 1.06908 未來資產新興市場債券基金A 8.94130 8.93200 0.00930 0.10412 未來資產新興市場債券基金B 6.97130 6.96400 0.00730 0.10482 未來資產閣來寶全球組合基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.95890 10.95790 0.00100 0.00913 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.11060 10.12470 -0.01410 -0.13926 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44410 9.44340 0.00070 0.00741 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.54720 10.54640 0.00080 0.00759 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.56470 8.58270 -0.01800 -0.20972 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62750 9.64650 -0.01900 -0.19696 永豐中小基金 50.34000 49.62000 0.72000 1.45103 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.88260 1.88260 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42930 2.42930 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.87390 8.88700 -0.01310 -0.14741 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10550 11.12200 -0.01650 -0.14835 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.68000 4.78000 -0.10000 -2.09205 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.72000 22.21000 -0.49000 -2.20621 永豐主流品牌基金 16.17000 16.15000 0.02000 0.12384 永豐永豐基金 34.27000 34.02000 0.25000 0.73486 永豐亞洲民生消費基金 12.04000 12.29000 -0.25000 -2.03417 永豐南非幣2021保本基金 12.85150 12.86030 -0.00880 -0.06843 永豐高科技基金 23.37000 23.17000 0.20000 0.86319 永豐貨幣市場基金 13.85910 13.85900 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08820 2.08650 0.00170 0.08148 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47580 2.47970 -0.00390 -0.15728 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.97130 7.97710 -0.00580 -0.07271 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46900 10.47660 -0.00760 -0.07254 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.55490 7.55410 0.00080 0.01059 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38460 11.38340 0.00120 0.01054 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.61000 8.73000 -0.12000 -1.37457 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.01000 19.27000 -0.26000 -1.34925 永豐臺灣加權ETF基金 53.92000 54.02000 -0.10000 -0.18512 永豐領航科技基金 39.36000 39.08000 0.28000 0.71648 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.39000 12.49000 -0.10000 -0.80064 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.91000 12.00000 -0.09000 -0.75000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 永豐趨勢平衡基金 47.16000 46.99000 0.17000 0.36178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.40750 11.40640 0.00110 0.00964 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74960 9.76550 -0.01590 -0.16282 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74960 9.76550 -0.01590 -0.16282 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.69600 9.71170 -0.01570 -0.16166 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69990 9.71550 -0.01560 -0.16057 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.75880 9.77470 -0.01590 -0.16266 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88590 9.90200 -0.01610 -0.16259 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.68000 9.69550 -0.01550 -0.15987 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76820 9.78370 -0.01550 -0.15843 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.49000 11.72000 -0.23000 -1.96246 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.69000 10.92000 -0.23000 -2.10623 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.72000 11.98000 -0.26000 -2.17028 兆豐國際中小基金 14.80000 14.77000 0.03000 0.20311 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.50000 14.94000 -0.44000 -2.94511 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.04000 20.68000 -0.64000 -3.09478 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.54000 21.21000 -0.67000 -3.15889 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.76000 11.86000 -0.10000 -0.84317 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.56000 12.67000 -0.11000 -0.86819 兆豐國際生命科學基金 14.59000 14.49000 0.10000 0.69013 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.10680 10.10860 -0.00180 -0.01781 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.65360 10.66070 -0.00710 -0.06660 兆豐國際全球高股息基金 11.07000 11.17000 -0.10000 -0.89526 兆豐國際全球基金 30.44000 30.80000 -0.36000 -1.16883 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.19090 10.19030 0.00060 0.00589 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.41190 9.41390 -0.00200 -0.02125 兆豐國際國民基金 23.72000 23.55000 0.17000 0.72187 兆豐國際第一基金 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93880 9.92860 0.01020 0.10273 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.01420 8.00610 0.00810 0.10117 兆豐國際萬全基金 20.49000 20.53000 -0.04000 -0.19484 兆豐國際電子基金 26.18000 26.00000 0.18000 0.69231 兆豐國際綠鑽基金 7.76000 7.85000 -0.09000 -1.14650 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.97000 22.06000 -0.09000 -0.40798 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.15000 17.18000 -0.03000 -0.17462 兆豐國際豐台灣基金 31.99000 31.92000 0.07000 0.21930 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47990 12.47980 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224 合庫全球高收益債券基金A類型 11.11960 11.12180 -0.00220 -0.01978 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95230 11.95460 -0.00230 -0.01924 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75080 10.75450 -0.00370 -0.03440 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55180 11.56080 -0.00900 -0.07785 合庫全球高收益債券基金B類型 8.32030 8.32190 -0.00160 -0.01923 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73250 9.73440 -0.00190 -0.01952 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.20850 9.21160 -0.00310 -0.03365 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.25430 9.26200 -0.00770 -0.08314 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.54310 9.54630 -0.00320 -0.03352 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 合庫全球新興市場基金 9.49000 9.64000 -0.15000 -1.55602 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 合庫貨幣市場基金 10.11200 10.11190 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.87070 9.86360 0.00710 0.07198 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.15600 10.14890 0.00710 0.06996 合庫新興多重收益基金A類型 10.33230 10.32030 0.01200 0.11628 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.97030 11.96010 0.01020 0.08528 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.89060 13.87040 0.02020 0.14563 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.45280 9.44640 0.00640 0.06775 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.09690 10.08990 0.00700 0.06938 合庫新興多重收益基金B類型 8.28890 8.27930 0.00960 0.11595 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.44920 9.44110 0.00810 0.08580 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.72760 10.71210 0.01550 0.14470 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.86410 10.86360 0.00050 0.00460 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.74280 10.78460 -0.04180 -0.38759 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00550 10.03480 -0.02930 -0.29198 安聯中國東協基金 15.77000 16.05000 -0.28000 -1.74455 安聯中國策略基金 15.52000 15.83000 -0.31000 -1.95831 安聯中華新思路基金-人民幣 14.26000 14.55000 -0.29000 -1.99313 安聯中華新思路基金-美元 14.56000 14.91000 -0.35000 -2.34742 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.92000 13.22000 -0.30000 -2.26929 安聯台灣大壩基金 25.52000 25.27000 0.25000 0.98932 安聯台灣科技基金 45.25000 44.91000 0.34000 0.75707 安聯台灣貨幣市場基金 12.46930 12.46910 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.10000 28.79000 0.31000 1.07676 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09330 10.08290 0.01040 0.10314 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06130 15.04620 0.01510 0.10036 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74260 9.75730 -0.01470 -0.15066 安聯四季成長組合基金-美元 11.33000 11.43000 -0.10000 -0.87489 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.04430 12.03510 0.00920 0.07644 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09570 10.08990 0.00580 0.05748 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24820 12.24180 0.00640 0.05228 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62960 9.67830 -0.04870 -0.50319 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.47540 9.50980 -0.03440 -0.36173 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19170 9.22560 -0.03390 -0.36746 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.82000 11.86000 -0.04000 -0.33727 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.78160 11.77530 0.00630 0.05350 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.86090 10.86210 -0.00120 -0.01105 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53270 10.53350 -0.00080 -0.00759 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.01400 9.07730 -0.06330 -0.69734 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.82980 8.87890 -0.04910 -0.55300 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53770 8.58480 -0.04710 -0.54864 安聯全球人口趨勢基金 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.31000 33.15000 0.16000 0.48265 安聯全球油礦金趨勢基金 7.82000 7.95000 -0.13000 -1.63522 安聯全球計量平衡基金 12.42000 12.56000 -0.14000 -1.11465 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06050 12.06340 -0.00290 -0.02404 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53250 10.55450 -0.02200 -0.20844 安聯全球新興市場基金 18.60000 18.86000 -0.26000 -1.37858 安聯全球農金趨勢基金 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004 安聯全球綠能趨勢基金 9.22000 9.42000 -0.20000 -2.12314 安聯亞洲動態策略基金 24.58000 24.91000 -0.33000 -1.32477 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00840 10.00810 0.00030 0.00300 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86030 9.86000 0.00030 0.00304 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.02300 84.03430 -0.01130 -0.01345 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.86490 12.87420 -0.00930 -0.07224 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.16080 67.17340 -0.01260 -0.01876 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.19720 10.20460 -0.00740 -0.07252 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51010 2.50950 0.00060 0.02391 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60460 10.60680 -0.00220 -0.02074 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09760 2.09610 0.00150 0.07156 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.91990 8.92180 -0.00190 -0.02130 宏利台灣動力基金 30.84000 30.61000 0.23000 0.75139 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.38450 10.43530 -0.05080 -0.48681 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62770 9.66880 -0.04110 -0.42508 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33880 8.37960 -0.04080 -0.48690 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.97580 8.01090 -0.03510 -0.43815 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 宏利全球債券組合基金 13.03190 13.02100 0.01090 0.08371 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79580 2.79310 0.00270 0.09667 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81100 11.80170 0.00930 0.07880 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.86890 8.86210 0.00680 0.07673 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28630 2.28210 0.00420 0.18404 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.61620 10.60190 0.01430 0.13488 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.34960 4.42140 -0.07180 -1.62392 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70790 0.72000 -0.01210 -1.68056 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.02000 20.35000 -0.33000 -1.62162 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.55780 11.56140 -0.00360 -0.03114 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.33850 10.34370 -0.00520 -0.05027 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93520 9.93850 -0.00330 -0.03320 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.14330 9.14740 -0.00410 -0.04482 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.65550 8.65980 -0.00430 -0.04965 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41530 8.41740 -0.00210 -0.02495 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.67450 8.68110 -0.00660 -0.07603 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83560 2.83410 0.00150 0.05293 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41490 0.41480 0.00010 0.02411 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.44160 12.43520 0.00640 0.05147 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94650 0.94700 -0.00050 -0.05280 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.75260 7.74850 0.00410 0.05291 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17460 2.17340 0.00120 0.05521 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31280 0.31270 0.00010 0.03198 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.53540 9.53020 0.00520 0.05456 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35310 0.35290 0.00020 0.05667 宏利萬利貨幣市場基金 13.62420 13.62410 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.85000 2.91000 -0.06000 -2.06186 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.48000 12.75000 -0.27000 -2.11765 宏利臺灣股息收益基金 28.24000 28.08000 0.16000 0.56980 宏利澳幣保本基金 11.88750 11.88820 -0.00070 -0.00589 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.29000 11.41000 -0.12000 -1.05171 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.89000 12.03000 -0.14000 -1.16376 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.20000 10.32000 -0.12000 -1.16279 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.62000 11.75000 -0.13000 -1.10638 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.04160 10.01370 0.02790 0.27862 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.18300 10.18310 -0.00010 -0.00098 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.04920 9.04070 0.00850 0.09402 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.47960 10.46970 0.00990 0.09456 貝萊德亞美利加收益基金 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404 貝萊德新台幣基金 12.92130 12.92120 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.18000 25.18000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11570 11.11540 0.00030 0.00270 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06610 10.07270 -0.00660 -0.06552 保德信大中華基金 30.40000 31.22000 -0.82000 -2.62652 保德信中小型股基金 43.95000 43.80000 0.15000 0.34247 保德信中國中小基金-人民幣 10.64000 10.74000 -0.10000 -0.93110 保德信中國中小基金-美元 11.23000 11.36000 -0.13000 -1.14437 保德信中國中小基金-新臺幣 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.70470 9.80880 -0.10410 -1.06129 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.67130 9.77340 -0.10210 -1.04467 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.80980 9.91460 -0.10480 -1.05703 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.45710 10.56890 -0.11180 -1.05782 保德信中國品牌基金-人民幣 10.25000 10.46000 -0.21000 -2.00765 保德信中國品牌基金-美元 10.06000 10.27000 -0.21000 -2.04479 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.99000 11.22000 -0.23000 -2.04991 保德信台商全方位基金 34.09000 34.10000 -0.01000 -0.02933 保德信全球中小基金 28.42000 28.56000 -0.14000 -0.49020 保德信全球消費商機基金 16.93000 16.97000 -0.04000 -0.23571 保德信全球基礎建設基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.25000 7.36000 -0.11000 -1.49457 保德信全球醫療生化基金-美元 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.98000 28.92000 0.06000 0.20747 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.95680 9.96520 -0.00840 -0.08429 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59950 10.60820 -0.00870 -0.08201 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.93090 8.92960 0.00130 0.01456 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.50120 9.49990 0.00130 0.01368 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.41330 8.40520 0.00810 0.09637 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84680 10.83630 0.01050 0.09690 保德信亞太基金 21.90000 22.29000 -0.39000 -1.74966 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.64510 8.63470 0.01040 0.12044 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22150 11.20810 0.01340 0.11956 保德信店頭市場基金 34.28000 34.16000 0.12000 0.35129 保德信拉丁美洲基金 7.43000 7.45000 -0.02000 -0.26846 保德信金平衡基金 29.20000 29.24000 -0.04000 -0.13680 保德信金滿意基金 40.66000 40.70000 -0.04000 -0.09828 保德信科技島基金 24.79000 24.81000 -0.02000 -0.08061 保德信高成長基金 87.55000 87.08000 0.47000 0.53973 保德信第一基金 25.71000 25.61000 0.10000 0.39047 保德信貨幣市場基金 15.73970 15.73950 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.59450 10.60910 -0.01460 -0.13762 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.20240 10.20550 -0.00310 -0.03038 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89280 10.91580 -0.02300 -0.21070 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.81910 9.82960 -0.01050 -0.10682 保德信新世紀基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.29930 8.29910 0.00020 0.00241 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89810 10.89790 0.00020 0.00184 保德信新興趨勢組合基金 11.53000 11.58000 -0.05000 -0.43178 保德信瑞騰基金 15.52180 15.52150 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.95990 9.95670 0.00320 0.03214 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03540 10.03220 0.00320 0.03190 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.88270 9.88670 -0.00400 -0.04046 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.89230 9.90310 -0.01080 -0.10906 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88520 9.88130 0.00390 0.03947 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84750 9.84690 0.00060 0.00609 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99100 1.99060 0.00040 0.02009 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64940 2.64900 0.00040 0.01510 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31540 0.31560 -0.00020 -0.06337 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45530 0.45550 -0.00020 -0.04391 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.84170 8.84660 -0.00490 -0.05539 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88210 11.88870 -0.00660 -0.05551 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72100 9.72020 0.00080 0.00823 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65340 11.65280 0.00060 0.00515 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.28070 9.28690 -0.00620 -0.06676 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16220 11.16970 -0.00750 -0.06715 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29900 10.29940 -0.00040 -0.00388 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11470 10.12630 -0.01160 -0.11455 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27440 10.27310 0.00130 0.01265 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68280 10.68170 0.00110 0.01030 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.15120 10.15850 -0.00730 -0.07186 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00610 10.00370 0.00240 0.02399 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15950 10.15730 0.00220 0.02166 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.93380 9.94630 -0.01250 -0.12567 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99740 10.00660 -0.00920 -0.09194 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.78550 10.79200 -0.00650 -0.06023 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.57310 6.57830 -0.00520 -0.07905 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.95680 10.96530 -0.00850 -0.07752 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63500 11.63490 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.17000 19.05000 0.12000 0.62992 施羅德樂活中小基金-I類型 4344.960004316.23000 28.73000 0.66563 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.55000 10.68210 -0.13210 -1.23665 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.95100 12.10340 -0.15240 -1.25915 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.23400 11.38320 -0.14920 -1.31070 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.51460 9.63380 -0.11920 -1.23731 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.32570 10.45740 -0.13170 -1.25940 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.13010 10.26470 -0.13460 -1.31129 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.89630 11.03270 -0.13640 -1.23632 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.87140 12.02270 -0.15130 -1.25845 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.81020 11.96710 -0.15690 -1.31109 柏瑞五國金勢力建設基金 6.84000 6.91000 -0.07000 -1.01302 柏瑞巨人基金 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63590 13.63580 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.66000 15.78000 -0.12000 -0.76046 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.22730 13.23510 -0.00780 -0.05893 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82900 11.83600 -0.00700 -0.05914 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.50160 12.51410 -0.01250 -0.09989 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.10530 9.11070 -0.00540 -0.05927 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83930 6.84340 -0.00410 -0.05991 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.05040 9.05570 -0.00530 -0.05853 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.70340 8.70600 -0.00260 -0.02986 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.08410 11.09520 -0.01110 -0.10004 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.57160 8.58080 -0.00920 -0.10722 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00440 12.01150 -0.00710 -0.05911 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.45900 11.46580 -0.00680 -0.05931 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.58470 11.58810 -0.00340 -0.02934 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.38030 11.39170 -0.01140 -0.10007 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06390 9.06920 -0.00530 -0.05844 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.11130 10.11720 -0.00590 -0.05832 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.94820 9.95110 -0.00290 -0.02914 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.85880 9.86870 -0.00990 -0.10032 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.69450 9.70490 -0.01040 -0.10716 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.97880 9.97910 -0.00030 -0.00301 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.98080 9.98090 -0.00010 -0.00100 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.94470 9.94920 -0.00450 -0.04523 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01580 10.01560 0.00020 0.00200 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.97880 9.97910 -0.00030 -0.00301 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.98080 9.98090 -0.00010 -0.00100 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.94470 9.94920 -0.00450 -0.04523 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.01580 10.01560 0.00020 0.00200 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.95980 9.96010 -0.00030 -0.00301 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.98080 9.98090 -0.00010 -0.00100 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.94470 9.94920 -0.00450 -0.04523 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01580 10.01560 0.00020 0.00200 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.97880 9.97910 -0.00030 -0.00301 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.98080 9.98090 -0.00010 -0.00100 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.94470 9.94920 -0.00450 -0.04523 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.01580 10.01560 0.00020 0.00200 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.71060 10.71900 -0.00840 -0.07837 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.99850 12.00610 -0.00760 -0.06330 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.47850 11.49120 -0.01270 -0.11052 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.34200 9.34930 -0.00730 -0.07808 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.20440 10.21080 -0.00640 -0.06268 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.05570 10.06680 -0.01110 -0.11026 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.42230 10.43060 -0.00830 -0.07957 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.17180 11.17880 -0.00700 -0.06262 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.08940 11.10170 -0.01230 -0.11079 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.34210 9.34950 -0.00740 -0.07915 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.20470 10.21110 -0.00640 -0.06268 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.05600 10.06720 -0.01120 -0.11125 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.24000 13.42000 -0.18000 -1.34128 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.62000 14.83000 -0.21000 -1.41605 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.78000 9.92000 -0.14000 -1.41129 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.83000 8.95000 -0.12000 -1.34078 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.29000 10.43000 -0.14000 -1.34228 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.65000 11.81000 -0.16000 -1.35478 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.32000 12.49000 -0.17000 -1.36109 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.72000 12.91000 -0.19000 -1.47173 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.41000 13.64000 -0.23000 -1.68622 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.97000 13.18000 -0.21000 -1.59332 柏瑞拉丁美洲基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.36200 11.35760 0.00440 0.03874 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.55400 7.55110 0.00290 0.03841 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.48760 11.48620 0.00140 0.01219 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.20620 11.20370 0.00250 0.02231 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.40080 10.40240 -0.00160 -0.01538 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.60630 8.60530 0.00100 0.01162 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79590 9.79370 0.00220 0.02246 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.82010 9.82160 -0.00150 -0.01527 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.77950 10.77710 0.00240 0.02227 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08820 10.08700 0.00120 0.01190 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.38400 10.38560 -0.00160 -0.01541 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14880 10.14660 0.00220 0.02168 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.29930 9.29810 0.00120 0.01291 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.28510 9.27930 0.00580 0.06250 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.84060 9.84210 -0.00150 -0.01524 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.40000 12.40370 -0.00370 -0.02983 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.00090 12.00480 -0.00390 -0.03249 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.47320 11.48150 -0.00830 -0.07229 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.57520 7.57740 -0.00220 -0.02903 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66530 9.66850 -0.00320 -0.03310 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.34330 10.35080 -0.00750 -0.07246 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.65920 10.66240 -0.00320 -0.03001 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.49140 11.49980 -0.00840 -0.07304 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45700 10.46040 -0.00340 -0.03250 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.66100 9.66390 -0.00290 -0.03001 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.56330 10.57100 -0.00770 -0.07284 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17890 11.17270 0.00620 0.05549 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.82640 11.81990 0.00650 0.05499 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.93790 10.93520 0.00270 0.02469 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.32550 9.32040 0.00510 0.05472 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99330 9.98780 0.00550 0.05507 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99090 9.98850 0.00240 0.02403 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.14730 11.14110 0.00620 0.05565 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97400 9.96860 0.00540 0.05417 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.41850 10.41600 0.00250 0.02400 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.62720 9.62190 0.00530 0.05508 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.47920 9.47400 0.00520 0.05489 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.21480 10.20920 0.00560 0.05485 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74900 9.74670 0.00230 0.02360 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.80000 17.92000 -0.12000 -0.66964 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.45000 16.58000 -0.13000 -0.78408 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06290 13.04840 0.01450 0.11112 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.77890 10.82050 -0.04160 -0.38446 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.52910 11.58500 -0.05590 -0.48252 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.90890 11.94500 -0.03610 -0.30222 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.22370 11.26900 -0.04530 -0.40199 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.99440 10.03300 -0.03860 -0.38473 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.45240 10.50300 -0.05060 -0.48177 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27030 10.30140 -0.03110 -0.30190 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.42250 10.46470 -0.04220 -0.40326 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.25130 10.30090 -0.04960 -0.48151 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.36360 10.40550 -0.04190 -0.40267 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.35000 13.82000 -0.47000 -3.40087 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.01000 30.84000 2.17000 7.03632 國泰大中華基金 21.45000 21.35000 0.10000 0.46838 國泰小龍基金 16.41000 16.41000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金 45.32000 45.15000 0.17000 0.37652 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.37110 4.48750 -0.11640 -2.59387 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.28000 20.86000 -0.58000 -2.78044 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79890 0.82240 -0.02350 -2.85749 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75980 0.78210 -0.02230 -2.85130 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08840 2.08490 0.00350 0.16787 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65710 9.66110 -0.00400 -0.04140 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.41080 8.41420 -0.00340 -0.04041 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32760 0.32800 -0.00040 -0.12195 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.35030 11.34930 0.00100 0.00881 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80070 1.80550 -0.00480 -0.26585 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.05020 10.05870 -0.00850 -0.08450 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34920 0.34990 -0.00070 -0.20006 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.88070 4.99770 -0.11700 -2.34108 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.64000 23.22000 -0.58000 -2.49785 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76980 0.79050 -0.02070 -2.61860 國泰中港台基金人民幣級別 3.63770 3.71270 -0.07500 -2.02009 國泰中港台基金台幣級別 16.88000 17.26000 -0.38000 -2.20162 國泰中港台基金美元級別 0.58090 0.59450 -0.01360 -2.28764 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.88000 25.78000 0.10000 0.38790 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.52000 13.65000 -0.13000 -0.95238 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.39000 31.85000 0.54000 1.69545 國泰台灣貨幣市場基金 12.39420 12.39410 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.12000 28.09000 0.03000 0.10680 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.19190 2.18560 0.00630 0.28825 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34900 0.34900 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45780 0.45670 0.00110 0.24086 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.37000 12.43000 -0.06000 -0.48270 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45080 0.45370 -0.00290 -0.63919 國泰全球資源基金台幣級別 5.30000 5.39000 -0.09000 -1.66976 國泰全球資源基金美元級別 0.17900 0.18230 -0.00330 -1.81020 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.58000 8.71000 -0.13000 -1.49254 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29460 0.29920 -0.00460 -1.53743 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41100 0.41270 -0.00170 -0.41192 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37550 0.37720 -0.00170 -0.45069 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43350 0.43530 -0.00180 -0.41351 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48500 0.48600 -0.00100 -0.20576 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 18.83000 18.67000 0.16000 0.85699 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.94000 21.05000 -0.11000 -0.52257 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37200 2.39360 -0.02160 -0.90241 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.21910 11.34430 -0.12520 -1.10364 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.30210 10.41700 -0.11490 -1.10300 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37870 0.38320 -0.00450 -1.17432 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34770 0.35190 -0.00420 -1.19352 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49350 0.49820 -0.00470 -0.94340 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.72000 11.94000 -0.22000 -1.84255 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41500 0.42330 -0.00830 -1.96078 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.66000 17.88000 -0.22000 -1.23043 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60570 0.61350 -0.00780 -1.27139 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.92000 15.00000 -0.08000 -0.53333 國泰科技生化基金 38.03000 37.89000 0.14000 0.36949 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.27000 24.25000 0.02000 0.08247 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.85120 37.67340 0.17780 0.47195 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.43090 19.48620 -0.05530 -0.28379 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64610 19.52790 0.11820 0.60529 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.95230 38.81520 0.13710 0.35321 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.07590 39.00980 0.06610 0.16944 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 39.99400 39.94230 0.05170 0.12944 國泰紐幣2021保本基金 11.93060 11.90840 0.02220 0.18642 國泰紐幣八年期保本基金 12.21440 12.19300 0.02140 0.17551 國泰紐幣保本基金 12.23360 12.23570 -0.00210 -0.01716 國泰高科技基金 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 國泰國泰基金 23.88000 23.77000 0.11000 0.46277 國泰富時中國A50基金 20.68000 20.28000 0.40000 1.97239 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33830 0.33890 -0.00060 -0.17704 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45030 0.45020 0.00010 0.02221 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35500 0.35700 -0.00200 -0.56022 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47260 0.47430 -0.00170 -0.35842 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34790 0.34930 -0.00140 -0.40080 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46320 0.46390 -0.00070 -0.15089 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.79510 10.79290 0.00220 0.02038 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.95530 7.95360 0.00170 0.02137 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36470 0.36470 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27280 0.27300 -0.00020 -0.07326 國泰新興市場基金台幣級別 12.04000 12.21000 -0.17000 -1.39230 國泰新興市場基金美元級別 0.41300 0.41940 -0.00640 -1.52599 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14160 2.13570 0.00590 0.27626 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44970 1.44570 0.00400 0.27668 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35140 0.35140 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37620 0.37620 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24030 0.24030 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.80770 10.80770 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.18060 7.18060 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.45000 14.48000 -0.03000 -0.20718 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.12000 33.99000 0.13000 0.38247 國泰價值卓越基金 15.33000 15.22000 0.11000 0.72273 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.68000 10.79000 -0.11000 -1.01946 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38510 0.38940 -0.00430 -1.10426 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09860 12.09490 0.00370 0.03059 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41310 0.41310 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67140 9.66050 0.01090 0.11283 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61530 8.61330 0.00200 0.02322 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55580 10.54390 0.01190 0.11286 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48910 9.48690 0.00220 0.02319 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04810 11.04710 0.00100 0.00905 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04190 10.07130 -0.02940 -0.29192 第一金大中華基金 26.86000 26.57000 0.29000 1.09146 第一金小型精選基金 38.05000 37.50000 0.55000 1.46667 第一金中國世紀基金-人民幣 14.34000 14.70000 -0.36000 -2.44898 第一金中國世紀基金-美元 9.81060 10.07440 -0.26380 -2.61852 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.91000 11.19000 -0.28000 -2.50223 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.91000 11.19000 -0.28000 -2.50223 第一金中概平衡基金 24.43000 24.16000 0.27000 1.11755 第一金台灣貨幣市場基金 15.22380 15.22360 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.55500 177.55300 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.34890 13.49460 -0.14570 -1.07969 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.34950 13.49500 -0.14550 -1.07818 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.12000 12.24000 -0.12000 -0.98039 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.13000 12.25000 -0.12000 -0.97959 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.94460 9.93860 0.00600 0.06037 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.94510 9.93910 0.00600 0.06037 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49070 9.47970 0.01100 0.11604 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51390 9.50280 0.01110 0.11681 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24730 10.24110 0.00620 0.06054 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.78270 9.77140 0.01130 0.11564 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.78290 9.77150 0.01140 0.11667 第一金全球大趨勢基金 21.77000 22.01000 -0.24000 -1.09041 第一金全球不動產證券化基金A 7.72790 7.73550 -0.00760 -0.09825 第一金全球不動產證券化基金B 5.58160 5.58710 -0.00550 -0.09844 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.14000 9.07140 0.06860 0.75622 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.14110 9.07240 0.06870 0.75724 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.29150 9.22170 0.06980 0.75691 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.29270 9.22290 0.06980 0.75681 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.52430 8.52190 0.00240 0.02816 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.90650 9.90380 0.00270 0.02726 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.84440 9.84910 -0.00470 -0.04772 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.11890 8.12580 -0.00690 -0.08491 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.94000 8.94320 -0.00320 -0.03578 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.94000 8.94310 -0.00310 -0.03466 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.96830 10.97350 -0.00520 -0.04739 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.96920 10.97430 -0.00510 -0.04647 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.93570 9.94410 -0.00840 -0.08447 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.58370 14.58880 -0.00510 -0.03496 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.84880 15.03420 -0.18540 -1.23319 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.84730 15.03260 -0.18530 -1.23265 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.25000 13.41000 -0.16000 -1.19314 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.26000 13.41000 -0.15000 -1.11857 第一金亞洲科技基金 20.91000 21.35000 -0.44000 -2.06089 第一金亞洲新興市場基金 13.34000 13.53000 -0.19000 -1.40429 第一金店頭市場基金 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703 第一金創新趨勢基金 23.04000 22.72000 0.32000 1.40845 第一金電子基金 33.05000 32.60000 0.45000 1.38037 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.36000 14.64000 -0.28000 -1.91257 統一大滿貫基金 32.79000 32.25000 0.54000 1.67442 統一大龍印基金 16.43000 16.83000 -0.40000 -2.37671 統一大龍騰中國基金 11.10000 11.33000 -0.23000 -2.03001 統一中小基金 25.67000 25.43000 0.24000 0.94377 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.72620 9.71760 0.00860 0.08850 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95130 9.96690 -0.01560 -0.15652 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.44610 9.46060 -0.01450 -0.15327 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28110 11.27110 0.01000 0.08872 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.45070 11.46870 -0.01800 -0.15695 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.88250 10.89920 -0.01670 -0.15322 統一台灣動力基金 16.54000 16.36000 0.18000 1.10024 統一全天候基金 105.70000 104.32000 1.38000 1.32285 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.58220 8.63560 -0.05340 -0.61837 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.08520 9.16410 -0.07890 -0.86097 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.89210 8.96710 -0.07500 -0.83639 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.71240 8.76660 -0.05420 -0.61826 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.22300 9.30310 -0.08010 -0.86100 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.02700 9.10320 -0.07620 -0.83707 統一全球債券組合基金 12.08530 12.06870 0.01660 0.13755 統一全球新科技基金(人民幣) 14.81000 15.18000 -0.37000 -2.43742 統一全球新科技基金(美元) 15.23000 15.65000 -0.42000 -2.68371 統一全球新科技基金(新台幣) 13.80000 14.17000 -0.37000 -2.61115 統一亞太基金 26.27000 26.88000 -0.61000 -2.26935 統一亞洲大金磚基金 12.63000 12.91000 -0.28000 -2.16886 統一奔騰基金 56.27000 55.67000 0.60000 1.07778 統一強棒貨幣市場基金 16.63200 16.63180 0.00020 0.00120 統一強漢基金 24.87000 25.35000 -0.48000 -1.89349 統一統信基金 32.18000 31.88000 0.30000 0.94103 統一黑馬基金 57.25000 56.74000 0.51000 0.89884 統一新亞洲科技能源基金 19.35000 19.86000 -0.51000 -2.56798 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.45960 8.46430 -0.00470 -0.05553 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52080 10.52660 -0.00580 -0.05510 統一經建基金 44.77000 44.20000 0.57000 1.28959 統一龍馬基金 68.77000 67.99000 0.78000 1.14723 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.35000 21.16000 0.19000 0.89792 野村中小基金 47.90000 47.41000 0.49000 1.03354 野村中國機會基金 14.25000 14.64000 -0.39000 -2.66393 野村巴西基金 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699 野村日本領先基金 12.26000 12.33000 -0.07000 -0.56772 野村台灣高股息基金 22.56000 22.59000 -0.03000 -0.13280 野村台灣運籌基金 36.83000 36.56000 0.27000 0.73851 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83360 9.83090 0.00270 0.02746 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.82040 9.81760 0.00280 0.02852 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82010 9.81320 0.00690 0.07031 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83360 9.83090 0.00270 0.02746 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.82040 9.81760 0.00280 0.02852 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.82010 9.81320 0.00690 0.07031 野村平衡基金 18.93000 18.83000 0.10000 0.53107 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.67000 8.60000 0.07000 0.81395 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.39000 12.29000 0.10000 0.81367 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 野村全球生技醫療基金 15.68000 15.53000 0.15000 0.96587 野村全球品牌基金 25.87000 26.20000 -0.33000 -1.25954 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.91620 7.91500 0.00120 0.01516 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.78910 10.78740 0.00170 0.01576 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.48640 10.48280 0.00360 0.03434 野村全球氣候變遷基金 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.44000 12.55000 -0.11000 -0.87649 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.89000 10.99000 -0.10000 -0.90992 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.17000 18.32000 -0.15000 -0.81878 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.74000 11.85000 -0.11000 -0.92827 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60100 10.60290 -0.00190 -0.01792 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.40710 10.40410 0.00300 0.02883 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62190 9.60960 0.01230 0.12800 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37280 9.36080 0.01200 0.12819 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.79020 8.77580 0.01440 0.16409 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.92050 10.90660 0.01390 0.12745 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46520 10.45180 0.01340 0.12821 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.86020 9.84420 0.01600 0.16253 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.21000 11.25970 -0.04970 -0.44140 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.80650 10.85490 -0.04840 -0.44588 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.31250 10.35290 -0.04040 -0.39023 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.41090 10.47480 -0.06390 -0.61004 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.40910 10.46900 -0.05990 -0.57217 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.86810 9.92980 -0.06170 -0.62136 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.40650 9.45780 -0.05130 -0.54241 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.69310 9.75000 -0.05690 -0.58359 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.76050 11.83260 -0.07210 -0.60933 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.45280 12.52260 -0.06980 -0.55739 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.86170 10.92960 -0.06790 -0.62125 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.35540 10.41190 -0.05650 -0.54265 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.89170 10.95610 -0.06440 -0.58780 野村成長基金 28.87000 28.82000 0.05000 0.17349 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.96400 10.07120 -0.10720 -1.06442 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.95470 10.06190 -0.10720 -1.06541 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.71610 9.81300 -0.09690 -0.98747 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.04810 10.15610 -0.10800 -1.06340 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.02140 10.12930 -0.10790 -1.06523 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78270 9.88020 -0.09750 -0.98682 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.39000 9.63000 -0.24000 -2.49221 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.12000 13.44000 -0.32000 -2.38095 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.21820 10.22350 -0.00530 -0.05184 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.12700 10.13070 -0.00370 -0.03652 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.90360 9.90030 0.00330 0.03333 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.55790 10.56340 -0.00550 -0.05207 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.38530 10.38900 -0.00370 -0.03561 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.15880 10.15540 0.00340 0.03348 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.09180 9.08790 0.00390 0.04291 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92380 9.92410 -0.00030 -0.00302 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.81560 9.81640 -0.00080 -0.00815 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.48940 13.48350 0.00590 0.04376 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.69900 12.69940 -0.00040 -0.00315 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.43080 10.43160 -0.00080 -0.00767 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25450 10.26760 -0.01310 -0.12759 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.95180 9.96480 -0.01300 -0.13046 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.33090 9.33770 -0.00680 -0.07282 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.83070 10.83860 -0.00790 -0.07289 野村泰國基金 44.19000 44.75000 -0.56000 -1.25140 野村高科技基金 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493 野村貨幣市場基金 16.23900 16.23880 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.59000 16.73000 -0.14000 -0.83682 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.06280 8.05550 0.00730 0.09062 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.73170 11.72110 0.01060 0.09044 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.77000 7.86000 -0.09000 -1.14504 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.13000 9.26000 -0.13000 -1.40389 野村精選貨幣市場基金 12.06650 12.06640 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 野村歐洲高股息基金季配型 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813 野村歐洲高股息基金累積型 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 野村積極成長基金 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 野村優質基金 34.17000 33.93000 0.24000 0.70734 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.70940 8.71520 -0.00580 -0.06655 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.05970 8.06510 -0.00540 -0.06696 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87200 7.87360 -0.00160 -0.02032 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.47960 11.48720 -0.00760 -0.06616 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45490 10.46180 -0.00690 -0.06595 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24110 10.24300 -0.00190 -0.01855 野村環球基金-人民幣計價 14.81000 14.96000 -0.15000 -1.00267 野村環球基金-美元計價 11.84000 11.96000 -0.12000 -1.00334 野村環球基金-新臺幣計價 15.68000 15.82000 -0.14000 -0.88496 野村鴻利基金 21.94000 21.80000 0.14000 0.64220 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84390 16.84380 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.68000 20.60000 0.08000 0.38835 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.55000 12.63000 -0.08000 -0.63341 野村鑫平衡組合基金 14.39000 14.55000 -0.16000 -1.09966 野村鑫全球債券組合基金 13.18100 13.16910 0.01190 0.09036 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.88430 9.89470 -0.01040 -0.10511 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.91120 9.92490 -0.01370 -0.13804 凱基台商天下基金 13.38000 13.53000 -0.15000 -1.10865 凱基台灣精五門基金 20.89000 20.85000 0.04000 0.19185 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.74150 10.76040 -0.01890 -0.17564 凱基亞太高股息基金 13.13000 13.34000 -0.21000 -1.57421 凱基亞洲四金磚基金 17.64000 17.93000 -0.29000 -1.61740 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.61000 13.82000 -0.21000 -1.51954 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.42160 13.65610 -0.23450 -1.71718 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.52000 12.73000 -0.21000 -1.64965 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52590 11.52580 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.82000 26.79000 0.03000 0.11198 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.26000 19.51000 -0.25000 -1.28139 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.71430 19.99410 -0.27980 -1.39941 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.43000 18.64000 -0.21000 -1.12661 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.60170 18.82780 -0.22610 -1.20088 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.97920 9.96570 0.01350 0.13546 凱基新興亞洲債券基金-配息型 7.98860 7.97770 0.01090 0.13663 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344 凱基資源國基金 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.52400 11.53060 -0.00660 -0.05724 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.61880 10.68390 -0.06510 -0.60933 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 凱基護城河基金-台幣計價A 11.95000 12.06000 -0.11000 -0.91211 凱基護城河基金-美元計價B 12.37120 12.49480 -0.12360 -0.98921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.75000 15.55000 0.20000 1.28617 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.60000 28.39000 -0.79000 -2.78267 富邦NASDAQ-100基金 25.92000 26.21000 -0.29000 -1.10645 富邦上証180基金 31.60000 31.23000 0.37000 1.18476 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24180 0.24840 -0.00660 -2.65700 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.05000 7.24000 -0.19000 -2.62431 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.00000 7.20000 -0.20000 -2.77778 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.52000 41.64000 2.88000 6.91643 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.32270 20.33970 -0.01700 -0.08358 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.18720 11.18620 0.00100 0.00894 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58800 10.60580 -0.01780 -0.16783 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.03040 13.03870 -0.00830 -0.06366 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93230 1.93390 -0.00160 -0.08273 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75700 9.76320 -0.00620 -0.06350 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49430 1.49560 -0.00130 -0.08692 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.56120 11.56390 -0.00270 -0.02335 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74580 1.74780 -0.00200 -0.11443 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11260 10.11500 -0.00240 -0.02373 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54630 1.54810 -0.00180 -0.11627 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.79120 11.95620 -0.16500 -1.38004 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.20510 11.37350 -0.16840 -1.48063 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.76820 10.93690 -0.16870 -1.54248 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.45800 10.60430 -0.14630 -1.37963 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.85780 10.00600 -0.14820 -1.48111 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.48380 9.63240 -0.14860 -1.54271 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.02000 15.07000 -0.05000 -0.33179 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.69000 22.58000 0.11000 0.48716 富邦日本東証基金 21.73000 21.72000 0.01000 0.04604 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 40.94000 41.16000 -0.22000 -0.53450 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.02000 46.02000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.81000 50.99000 -0.18000 -0.35301 富邦台灣心基金 21.80000 21.63000 0.17000 0.78595 富邦台灣釆吉50基金 47.55000 47.76000 -0.21000 -0.43970 富邦台灣科技指數基金 55.81000 56.04000 -0.23000 -0.41042 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28910 0.28910 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30090 2.30010 0.00080 0.03478 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34250 0.34260 -0.00010 -0.02919 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73380 10.73200 0.00180 0.01677 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01350 2.01210 0.00140 0.06958 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33130 0.33130 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32510 9.32350 0.00160 0.01716 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.08000 22.26000 -0.18000 -0.80863 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.65000 15.55000 0.10000 0.64309 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.35000 26.68000 -0.33000 -1.23688 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61460 15.61440 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 64.05000 63.65000 0.40000 0.62844 富邦科技基金 24.44000 24.19000 0.25000 1.03348 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.45940 38.40550 0.05390 0.14034 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.20470 38.02740 0.17730 0.46624 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.20200 37.12000 0.08200 0.22091 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 32.75000 32.67000 0.08000 0.24487 富邦香港H股基金 20.93000 20.93000 0.00000 0.00000 富邦高成長基金 24.33000 24.14000 0.19000 0.78708 富邦基金 12.99000 12.90000 0.09000 0.69767 富邦深証100基金 11.49000 11.31000 0.18000 1.59151 富邦富時歐洲ETF基金 19.91000 19.85000 0.06000 0.30227 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39640 0.39630 0.00010 0.02523 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.14060 12.13760 0.00300 0.02472 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55570 9.55340 0.00230 0.02408 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30030 0.30030 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.95070 8.94850 0.00220 0.02459 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.99680 10.00680 -0.01000 -0.09993 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99400 9.99300 0.00100 0.01001 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.99680 10.00680 -0.01000 -0.09993 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99400 9.99300 0.00100 0.01001 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.91000 20.01000 -0.10000 -0.49975 富邦精準基金 46.50000 46.13000 0.37000 0.80208 富邦精銳中小基金 11.64000 11.51000 0.13000 1.12945 富邦臺灣公司治理100基金 21.45000 21.52000 -0.07000 -0.32528 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.79000 14.74000 0.05000 0.33921 富邦標普美國特別股ETF基金 19.10000 19.09000 0.01000 0.05238 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.20040 10.28300 -0.08260 -0.80327 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.28820 11.42070 -0.13250 -1.16017 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.75380 10.86700 -0.11320 -1.04169 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.03010 10.11130 -0.08120 -0.80306 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.05480 11.18460 -0.12980 -1.16052 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.50960 10.62020 -0.11060 -1.04141 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.89000 29.93000 -0.04000 -0.13365 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.29420 9.28790 0.00630 0.06783 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.74610 9.74000 0.00610 0.06263 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.63500 9.62630 0.00870 0.09038 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.94900 9.94220 0.00680 0.06840 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.92080 9.91460 0.00620 0.06253 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80660 9.79770 0.00890 0.09084 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83610 9.82720 0.00890 0.09056 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.84350 8.84030 0.00320 0.03620 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.74650 9.74360 0.00290 0.02976 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.40670 9.40140 0.00530 0.05637 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.60630 10.60250 0.00380 0.03584 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.33140 10.32830 0.00310 0.03001 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01790 10.01200 0.00590 0.05893 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.50800 9.50250 0.00550 0.05788 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.82440 9.81870 0.00570 0.05805 富達卓越領航全球組合基金 14.26000 14.43000 -0.17000 -1.17810 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.05730 9.05590 0.00140 0.01546 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67480 9.67390 0.00090 0.00930 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.53960 9.53630 0.00330 0.03460 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.99660 9.99510 0.00150 0.01501 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.92270 9.92180 0.00090 0.00907 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81110 9.80750 0.00360 0.03671 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.60080 9.59730 0.00350 0.03647 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84460 9.84090 0.00370 0.03760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.24000 19.22000 0.02000 0.10406 復華人民幣貨幣市場基金 11.49250 11.49150 0.00100 0.00870 復華人生目標基金 35.03280 34.78130 0.25150 0.72309 復華大中華中小策略基金 9.69000 9.96000 -0.27000 -2.71084 復華中小精選基金 66.81000 66.20000 0.61000 0.92145 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.41000 9.70000 -0.29000 -2.98969 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.68000 8.96000 -0.28000 -3.12500 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.80000 11.93000 -0.13000 -1.08969 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.93000 11.05000 -0.12000 -1.08597 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.13000 11.28000 -0.15000 -1.32979 復華台灣智能基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 復華全方位基金 27.57000 27.35000 0.22000 0.80439 復華全球大趨勢基金-美元 13.15000 13.44000 -0.29000 -2.15774 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.53000 19.93000 -0.40000 -2.00702 復華全球平衡基金-新臺幣 20.01000 20.29000 -0.28000 -1.37999 復華全球物聯網科技基金-美元 15.53000 15.97000 -0.44000 -2.75517 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.11000 14.50000 -0.39000 -2.68966 復華全球原物料基金 8.75000 8.91000 -0.16000 -1.79574 復華全球消費基金-新臺幣 12.80000 13.06000 -0.26000 -1.99081 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44030 11.45180 -0.01150 -0.10042 復華全球債券基金 13.62800 13.63640 -0.00840 -0.06160 復華全球債券組合基金 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 復華全球戰略配置強基金-美元 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 復華有利貨幣市場基金 13.41620 13.41610 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.94000 14.17000 -0.23000 -1.62315 復華亞太成長基金 14.18000 14.59000 -0.41000 -2.81014 復華亞太神龍科技基金-美元 9.79000 9.97000 -0.18000 -1.80542 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.79000 9.97000 -0.18000 -1.80542 復華東協世紀基金 13.69000 13.81000 -0.12000 -0.86894 復華南非幣長期收益基金A 13.78000 13.81000 -0.03000 -0.21723 復華南非幣長期收益基金B 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 復華南非幣短期收益基金A 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424 復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 復華美國新星基金-美元 12.13000 12.48000 -0.35000 -2.80449 復華美國新星基金-新臺幣 11.59000 11.91000 -0.32000 -2.68682 復華恒生基金 21.06000 21.00000 0.06000 0.28571 復華恒生單日反向一倍基金 8.37000 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13.58000 -0.03000 -0.22091 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388 復華滬深300 A股基金 24.13000 23.81000 0.32000 1.34397 復華數位經濟基金 53.82000 53.46000 0.36000 0.67340 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.36000 11.64000 -0.28000 -2.40550 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.95210 9.95640 -0.00430 -0.04319 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.79040 9.79160 -0.00120 -0.01226 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.10890 10.11320 -0.00430 -0.04252 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.91380 9.91500 -0.00120 -0.01210 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.95400 9.96040 -0.00640 -0.06425 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.90750 9.90430 0.00320 0.03231 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.97460 9.97970 -0.00510 -0.05110 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.92760 9.92340 0.00420 0.04232 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.97430 9.97960 -0.00530 -0.05311 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.92920 9.92420 0.00500 0.05038 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30760 9.30430 0.00330 0.03547 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.20120 9.21680 -0.01560 -0.16926 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.67830 8.68480 -0.00650 -0.07484 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.34080 11.33660 0.00420 0.03705 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.22130 11.24050 -0.01920 -0.17081 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70240 10.71040 -0.00800 -0.07469 景順主流基金 19.66000 19.64000 0.02000 0.10183 景順台灣科技基金 35.30000 35.24000 0.06000 0.17026 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 景順全球科技基金 19.40000 19.58000 -0.18000 -0.91931 景順全球康健基金 16.72000 16.61000 0.11000 0.66225 景順貨幣市場基金 15.91520 15.91510 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.27000 36.08000 0.19000 0.52661 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.85000 15.10000 -0.25000 -1.65563 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.12000 13.33000 -0.21000 -1.57539 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.02000 8.75000 0.27000 3.08571 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.66000 8.40000 0.26000 3.09524 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.08000 8.82000 0.26000 2.94785 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.72000 8.46000 0.26000 3.07329 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.81340 8.80580 0.00760 0.08631 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.36910 8.39550 -0.02640 -0.31445 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09800 11.08860 0.00940 0.08477 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51630 10.54950 -0.03320 -0.31471 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.39000 8.50000 -0.11000 -1.29412 華南永昌中國A股基金(美元) 8.82000 8.97000 -0.15000 -1.67224 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.19000 12.38000 -0.19000 -1.53473 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63010 9.63040 -0.00030 -0.00312 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.29050 9.28190 0.00860 0.09265 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77120 9.77150 -0.00030 -0.00307 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.42820 9.41950 0.00870 0.09236 華南永昌永昌基金 19.91000 19.73000 0.18000 0.91232 華南永昌全球亨利組合基金 14.30680 14.29580 0.01100 0.07695 華南永昌全球神農水資源基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 華南永昌全球精品基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.57000 11.73000 -0.16000 -1.36402 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.90000 11.04000 -0.14000 -1.26812 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.43000 13.61000 -0.18000 -1.32256 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.65000 12.81000 -0.16000 -1.24902 華南永昌物聯網精選基金 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 華南永昌策略報酬基金 10.40000 10.56000 -0.16000 -1.51515 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17780 16.17770 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.94430 24.83130 0.11300 0.45507 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91800 11.91790 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14310 10.15400 -0.01090 -0.10735 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.38090 10.41090 -0.03000 -0.28816 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00330 10.01420 -0.01090 -0.10885 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.20710 10.23660 -0.02950 -0.28818 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03190 10.04750 -0.01560 -0.15526 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.21020 10.24470 -0.03450 -0.33676 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.03190 10.04750 -0.01560 -0.15526 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.20480 10.23920 -0.03440 -0.33596 華頓中小型基金 24.54000 24.29000 0.25000 1.02923 華頓中國多重機會平衡基金 12.44890 12.73340 -0.28450 -2.23428 華頓台灣基金 26.12000 25.82000 0.30000 1.16189 華頓平安貨幣市場基金 11.50040 11.50020 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 16.46000 16.72000 -0.26000 -1.55502 華頓全球高收益債券基金A 13.37380 13.38850 -0.01470 -0.10980 華頓全球高收益債券基金B 8.51930 8.52870 -0.00940 -0.11022 華頓全球黑鑽油源基金 5.60000 5.73000 -0.13000 -2.26876 華頓新興亞太債券基金A 10.50250 10.48470 0.01780 0.16977 華頓新興亞太債券基金B 8.12200 8.10820 0.01380 0.17020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.92040 2.98190 -0.06150 -2.06244 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.56950 13.87040 -0.30090 -2.16937 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46530 0.47610 -0.01080 -2.26843 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.76960 11.83920 -0.06960 -0.58788 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78060 10.84250 -0.06190 -0.57090 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87210 10.94840 -0.07630 -0.69691 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.93750 10.00730 -0.06980 -0.69749 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.73330 11.82710 -0.09380 -0.79309 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.84750 10.93540 -0.08790 -0.80381 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.59000 12.79000 -0.20000 -1.56372 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.27000 11.46000 -0.19000 -1.65794 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.78000 13.01000 -0.23000 -1.76787 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.40940 2.40820 0.00120 0.04983 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98030 1.97810 0.00220 0.11122 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.28740 12.30680 -0.01940 -0.15764 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.18610 10.20220 -0.01610 -0.15781 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38320 0.38380 -0.00060 -0.15633 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33150 0.33220 -0.00070 -0.21072 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.43000 3.51000 -0.08000 -2.27920 匯豐中國動力基金(台幣) 15.92000 16.33000 -0.41000 -2.51072 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.56000 -0.01000 -1.78571 匯豐五福全球債券組合基金 13.17940 13.17950 -0.00010 -0.00076 匯豐太平洋精典基金 17.65000 18.03000 -0.38000 -2.10760 匯豐台灣精典基金 24.05000 24.07000 -0.02000 -0.08309 匯豐全球趨勢組合基金 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 匯豐全球關鍵資源基金 7.78000 7.82000 -0.04000 -0.51151 匯豐安富基金 25.37000 25.39000 -0.02000 -0.07877 匯豐成功基金 38.41000 38.44000 -0.03000 -0.07804 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.18000 11.25000 -0.07000 -0.62222 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45080 2.44590 0.00490 0.20034 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26620 2.26110 0.00510 0.22555 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.80510 11.80300 0.00210 0.01779 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.32720 8.32500 0.00220 0.02643 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39120 0.39120 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35660 0.35660 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.56000 14.82000 -0.26000 -1.75439 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97010 14.97010 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81440 15.81430 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.90000 4.99000 -0.09000 -1.80361 匯豐新鑽動力基金 11.41000 11.66000 -0.25000 -2.14408 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.77690 5.78090 -0.00400 -0.06919 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25180 9.25600 -0.00420 -0.04538 匯豐龍鳳基金 51.58000 51.61000 -0.03000 -0.05813 匯豐龍騰電子基金 38.39000 38.28000 0.11000 0.28736 匯豐雙高收益債券組合基金 12.42350 12.42880 -0.00530 -0.04264 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.29000 20.17000 0.12000 0.59494 新光中國成長基金(人民幣) 11.74000 12.08000 -0.34000 -2.81457 新光中國成長基金(美元) 12.88000 13.31000 -0.43000 -3.23065 新光中國成長基金(新臺幣) 12.15000 12.54000 -0.39000 -3.11005 新光台灣富貴基金 23.75000 23.70000 0.05000 0.21097 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669 新光全球生技醫療基金(美元) 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00250 10.00340 -0.00090 -0.00900 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.24830 9.23270 0.01560 0.16896 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73040 9.73100 -0.00060 -0.00617 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.98680 8.97160 0.01520 0.16942 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 新光吉星貨幣市場基金 15.41960 15.41950 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 24.86000 25.44000 -0.58000 -2.27987 新光亞洲精選基金-新台幣 23.83000 24.35000 -0.52000 -2.13552 新光兩岸優勢基金 13.84000 14.25000 -0.41000 -2.87719 新光店頭基金 25.69000 25.45000 0.24000 0.94303 新光南非幣保本基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566 新光創新科技基金 15.59000 15.53000 0.06000 0.38635 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81130 9.78390 0.02740 0.28005 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.13830 10.13640 0.00190 0.01874 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.76770 9.75750 0.01020 0.10453 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.45460 9.42820 0.02640 0.28001 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.78430 9.78050 0.00380 0.03885 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.42280 9.41300 0.00980 0.10411 新光澳幣八年期保本基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 新光澳幣十年期保本基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 新光澳幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06770 10.06480 0.00290 0.02881 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.06830 10.06540 0.00290 0.02881 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.93210 9.93370 -0.00160 -0.01611 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.93210 9.93370 -0.00160 -0.01611 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97190 9.97800 -0.00610 -0.06113 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.97160 9.97770 -0.00610 -0.06114 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.95490 9.96060 -0.00570 -0.05723 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95720 9.96290 -0.00570 -0.05721 瑞銀全球創新趨勢基金 7.00000 7.03000 -0.03000 -0.42674 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.48000 8.53000 -0.05000 -0.58617 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01350 10.00950 0.00400 0.03996 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.85640 9.85250 0.00390 0.03958 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.99130 9.99040 0.00090 0.00901 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.86150 9.86060 0.00090 0.00913 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.91330 9.90420 0.00910 0.09188 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.10410 10.09510 0.00900 0.08915 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.87500 13.86620 0.00880 0.06346 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74590 8.74040 0.00550 0.06293 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.70070 36.56230 0.13840 0.37853 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.01730 36.89700 0.12030 0.32604 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.76470 38.64930 0.11540 0.29858 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05050 11.04960 0.00090 0.00815 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20990 10.23980 -0.02990 -0.29200 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.84790 13.20290 -0.35500 -2.68880 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.53170 10.86600 -0.33430 -3.07657 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.31000 10.62000 -0.31000 -2.91902 群益大印度基金-人民幣 12.58830 12.63430 -0.04600 -0.36409 群益大印度基金-美元 12.98360 13.08330 -0.09970 -0.76204 群益大印度基金-新臺幣 11.64000 11.72000 -0.08000 -0.68259 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.95480 12.00890 -0.05410 -0.45050 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.64280 12.75070 -0.10790 -0.84623 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.23500 11.28590 -0.05090 -0.45101 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.84330 10.93590 -0.09260 -0.84675 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.59310 9.63640 -0.04330 -0.44934 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.29550 9.37480 -0.07930 -0.84588 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.38290 9.42530 -0.04240 -0.44985 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.39640 9.47660 -0.08020 -0.84630 群益中小型股基金 46.96000 46.49000 0.47000 1.01097 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.77560 9.82930 -0.05370 -0.54633 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.95310 10.04780 -0.09470 -0.94249 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.82730 8.90270 -0.07540 -0.84693 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.75730 8.80540 -0.04810 -0.54626 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.91610 9.00090 -0.08480 -0.94213 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.90830 7.97580 -0.06750 -0.84631 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.42720 11.42150 0.00570 0.04991 群益中國高收益債券基金-美元 11.30930 11.33790 -0.02860 -0.25225 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50250 10.52140 -0.01890 -0.17963 群益中國新機會基金N-人民幣 9.43900 9.71360 -0.27460 -2.82696 群益中國新機會基金N-美元 9.50540 9.82100 -0.31560 -3.21352 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.61000 9.92000 -0.31000 -3.12500 群益中國新機會基金-人民幣 8.37120 8.61470 -0.24350 -2.82656 群益中國新機會基金-美元 10.16370 10.50120 -0.33750 -3.21392 群益中國新機會基金-新臺幣 9.17000 9.46000 -0.29000 -3.06554 群益平衡王基金 19.41250 19.41570 -0.00320 -0.01648 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.83000 7.76000 0.07000 0.90206 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.72000 5.67000 0.05000 0.88183 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.68620 9.55770 0.12850 1.34447 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.13950 10.04500 0.09450 0.94077 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.86860 8.75090 0.11770 1.34500 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.28380 9.19720 0.08660 0.94159 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.98260 9.99190 -0.00930 -0.09308 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.83530 9.84840 -0.01310 -0.13302 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.57240 9.58130 -0.00890 -0.09289 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.49760 9.51030 -0.01270 -0.13354 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.04000 10.04940 -0.00940 -0.09354 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.14350 10.15710 -0.01360 -0.13390 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.74080 9.74990 -0.00910 -0.09333 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09820 10.09310 0.00510 0.05053 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.47830 7.47450 0.00380 0.05084 群益全球關鍵生技基金-美元 14.47340 14.50430 -0.03090 -0.21304 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.20000 11.28000 -0.08000 -0.70922 群益印度中小基金N-美元 9.61710 9.71200 -0.09490 -0.97714 群益印度中小基金N-新臺幣 8.59000 8.67000 -0.08000 -0.92272 群益印度中小基金-人民幣 14.14200 14.22460 -0.08260 -0.58068 群益印度中小基金-美元 13.75500 13.89070 -0.13570 -0.97691 群益印度中小基金-新臺幣 15.04000 15.17000 -0.13000 -0.85695 群益多利策略組合基金 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 群益多重收益組合基金 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695 群益多重資產組合基金 15.22000 15.41000 -0.19000 -1.23297 群益安家基金 23.81710 23.55880 0.25830 1.09641 群益安穩貨幣市場基金 16.05650 16.05630 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.66000 20.46000 0.20000 0.97752 群益亞太中小基金 13.11000 13.38000 -0.27000 -2.01794 群益亞太新趨勢平衡基金 17.14000 17.38000 -0.24000 -1.38090 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62500 9.61410 0.01090 0.11338 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.52700 7.51840 0.00860 0.11439 群益店頭市場基金 99.18000 97.73000 1.45000 1.48368 群益東方盛世基金 9.37000 9.54000 -0.17000 -1.78197 群益東協成長基金-人民幣 14.23710 14.42950 -0.19240 -1.33338 群益東協成長基金-美元 13.70480 13.94560 -0.24080 -1.72671 群益東協成長基金-新臺幣 12.81000 13.03000 -0.22000 -1.68841 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.06150 11.09960 -0.03810 -0.34326 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.64530 10.68830 -0.04300 -0.40231 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.92080 9.95740 -0.03660 -0.36757 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.96950 10.00370 -0.03420 -0.34187 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.59780 9.63660 -0.03880 -0.40263 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.94240 8.97530 -0.03290 -0.36656 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.73640 9.76990 -0.03350 -0.34289 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.76840 9.80790 -0.03950 -0.40274 群益長安基金 29.37000 29.05000 0.32000 1.10155 群益美國新創亮點基金-美元 13.72120 13.95080 -0.22960 -1.64578 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.53000 12.72000 -0.19000 -1.49371 群益真善美基金 17.28280 17.26260 0.02020 0.11702 群益馬拉松基金 121.15000 119.87000 1.28000 1.06782 群益深証中小板基金 15.67000 15.63000 0.04000 0.25592 群益創新科技基金 32.51000 32.15000 0.36000 1.11975 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.52540 9.72000 -0.19460 -2.00206 群益華夏盛世基金N-美元 9.61400 9.84970 -0.23570 -2.39297 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.46000 9.68000 -0.22000 -2.27273 群益華夏盛世基金-人民幣 10.37310 10.58510 -0.21200 -2.00282 群益華夏盛世基金-美元 10.60080 10.86060 -0.25980 -2.39213 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.53000 16.92000 -0.39000 -2.30496 群益奧斯卡基金 27.75000 27.39000 0.36000 1.31435 群益新興金鑽基金-美元 13.44510 13.73700 -0.29190 -2.12492 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.71000 9.91000 -0.20000 -2.01816 群益葛萊美基金 23.62000 23.45000 0.17000 0.72495 群益道瓊美國地產ETF基金 18.32000 17.95000 0.37000 2.06128 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.00000 12.95000 0.05000 0.38610 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.43440 11.56500 -0.13060 -1.12927 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.33430 11.48140 -0.14710 -1.28120 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.16000 10.28000 -0.12000 -1.16732 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.19830 11.33700 -0.13870 -1.22343 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65210 8.75090 -0.09880 -1.12903 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.38320 9.50500 -0.12180 -1.28143 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.52000 -0.11000 -1.29108 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.97530 9.08640 -0.11110 -1.22271 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.89000 29.65000 0.24000 0.80944 德信中國精選成長基金 12.08000 12.31000 -0.23000 -1.86840 德信台灣主流中小基金 18.92000 18.77000 0.15000 0.79915 德信新興股票組合基金 11.55000 11.70000 -0.15000 -1.28205 德信萬保貨幣市場基金 11.91370 11.91350 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.64560 10.64420 0.00140 0.01315 德信數位時代基金 28.34000 28.09000 0.25000 0.89000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64060 11.64050 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.96000 16.94000 0.02000 0.11806 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.31000 17.58000 -0.27000 -1.53584 德銀遠東DWS全球神農基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.28000 7.28000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.94610 9.93160 0.01450 0.14600 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89240 13.86640 0.02600 0.18750 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.29600 8.31390 -0.01790 -0.21530 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.49120 11.50840 -0.01720 -0.14946 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.55840 11.57100 -0.01260 -0.10889 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.00230 13.02960 -0.02730 -0.20952 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.60000 17.77000 -0.17000 -0.95667 摩根中小基金 25.39000 25.09000 0.30000 1.19570 摩根中國A股基金 15.15000 15.51000 -0.36000 -2.32108 摩根中國A股基金(美元) 12.59000 12.89000 -0.30000 -2.32739 摩根中國亮點基金 13.84000 14.29000 -0.45000 -3.14906 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.79220 11.94470 -0.15250 -1.27672 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.78660 12.94990 -0.16330 -1.26101 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.34600 10.48530 -0.13930 -1.32853 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.00790 13.17620 -0.16830 -1.27730 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.53040 14.71610 -0.18570 -1.26188 摩根台灣金磚基金 20.98000 20.84000 0.14000 0.67179 摩根台灣增長基金 51.23000 51.18000 0.05000 0.09769 摩根平衡基金 28.00000 28.00000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 17.89000 17.98000 -0.09000 -0.50056 摩根全球平衡基金 15.38710 15.51480 -0.12770 -0.82309 摩根全球發現基金 11.97000 12.03000 -0.06000 -0.49875 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70350 9.71110 -0.00760 -0.07826 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.52880 10.53330 -0.00450 -0.04272 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08680 10.09380 -0.00700 -0.06935 摩根多元入息成長基金-累積型 11.15710 11.16580 -0.00870 -0.07792 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72450 10.80310 -0.07860 -0.72757 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.44310 13.54160 -0.09850 -0.72739 摩根亞洲基金 55.99000 57.23000 -1.24000 -2.16670 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.87490 8.87240 0.00250 0.02818 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.30950 10.30460 0.00490 0.04755 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.24740 9.24580 0.00160 0.01731 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57620 12.57250 0.00370 0.02943 摩根東方內需機會基金 17.72000 18.12000 -0.40000 -2.20751 摩根東方科技基金 36.30000 37.30000 -1.00000 -2.68097 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.72000 9.84000 -0.12000 -1.21951 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.33000 10.46000 -0.13000 -1.24283 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.02000 10.14000 -0.12000 -1.18343 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.20000 11.34000 -0.14000 -1.23457 摩根金龍收成基金 22.61000 23.31000 -0.70000 -3.00300 摩根第一貨幣市場基金 15.05980 15.05970 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.24000 14.36000 -0.12000 -0.83565 摩根新金磚五國基金 11.90000 12.12000 -0.22000 -1.81518 摩根新絲路基金 10.57000 10.80000 -0.23000 -2.12963 摩根新興35基金 13.78000 14.02000 -0.24000 -1.71184 摩根新興日本基金 24.55000 24.70000 -0.15000 -0.60729 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.94410 7.93740 0.00670 0.08441 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.99760 10.98840 0.00920 0.08372 摩根新興科技基金 60.11000 59.55000 0.56000 0.94039 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.48260 8.47590 0.00670 0.07905 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.59000 10.58180 0.00820 0.07749 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.00110 9.09110 -0.09000 -0.98998 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.99820 10.10050 -0.10230 -1.01282 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.63380 9.73700 -0.10320 -1.05987 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.14810 10.24950 -0.10140 -0.98932 摩根龍揚基金 33.80000 34.85000 -1.05000 -3.01291 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 摩根環球股票收益基金-累積型 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 摩根總收益組合基金-月配息型 9.38870 9.37900 0.00970 0.10342 摩根總收益組合基金-累積型 11.21190 11.20020 0.01170 0.10446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.26000 25.98000 0.28000 1.07775 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.81120 11.80070 0.01050 0.08898 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.19260 11.18500 0.00760 0.06795 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17330 10.16670 0.00660 0.06492 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56410 10.55470 0.00940 0.08906 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.03000 10.02320 0.00680 0.06784 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.11040 9.10450 0.00590 0.06480 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.83610 10.84350 -0.00740 -0.06824 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.30780 10.30500 0.00280 0.02717 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.95100 9.90910 0.04190 0.42284 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.55520 9.50590 0.04930 0.51863 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.82730 9.78600 0.04130 0.42203 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.43640 9.38760 0.04880 0.51983 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.75030 11.75630 -0.00600 -0.05104 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.58040 11.58720 -0.00680 -0.05869 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.25920 10.25830 0.00090 0.00877 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.28610 11.29190 -0.00580 -0.05136 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.10570 11.11230 -0.00660 -0.05939 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84160 9.84080 0.00080 0.00813 聯邦金鑽平衡基金 23.58620 23.41210 0.17410 0.74363 聯邦貨幣市場基金 13.14130 13.14120 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.78990 10.78350 0.00640 0.05935 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.35630 8.35130 0.00500 0.05987 聯邦精選科技基金 13.17000 13.03000 0.14000 1.07444 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06150 16.05950 0.00200 0.01245 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.23930 12.40250 -0.16320 -1.31586 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.05890 12.21970 -0.16080 -1.31591 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.62500 11.78000 -0.15500 -1.31579 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73310 11.71720 0.01590 0.13570 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07010 11.05790 0.01220 0.11033 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.69080 10.67640 0.01440 0.13488 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.77530 8.76560 0.00970 0.11066 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.41000 37.43000 -0.02000 -0.05343 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.83000 11.88000 -0.05000 -0.42088 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.24000 15.30000 -0.06000 -0.39216 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.11000 15.17000 -0.06000 -0.39552 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.29000 20.36000 -0.07000 -0.34381 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.51000 18.57000 -0.06000 -0.32310 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.43000 12.46000 -0.03000 -0.24077 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.78000 15.83000 -0.05000 -0.31586 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.48000 16.52000 -0.04000 -0.24213 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.53000 15.58000 -0.05000 -0.32092 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.77000 15.82000 -0.05000 -0.31606 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.38000 14.43000 -0.05000 -0.34650 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.35000 14.40000 -0.05000 -0.34722 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.33000 17.33000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.62000 14.60000 0.02000 0.13699 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.69000 14.71000 -0.02000 -0.13596 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 聯博貨幣市場基金 14.98010 14.98000 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.59440 10.59700 -0.00260 -0.02454 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.44730 14.45640 -0.00910 -0.06295 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.88250 7.88450 -0.00200 -0.02537 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.70000 22.49000 0.21000 0.93375 瀚亞中國基金-人民幣 13.33000 13.70000 -0.37000 -2.70073 瀚亞中國基金-新台幣 14.48000 14.89000 -0.41000 -2.75353 瀚亞巴西基金 5.34000 5.36000 -0.02000 -0.37313 瀚亞外銷基金 42.75000 42.38000 0.37000 0.87305 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.45080 10.44540 0.00540 0.05170 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.28460 10.28720 -0.00260 -0.02527 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11050 12.10940 0.00110 0.00908 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.04860 10.03230 0.01630 0.16248 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.68560 7.68170 0.00390 0.05077 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.19050 8.19260 -0.00210 -0.02563 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.16860 8.16790 0.00070 0.00857 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.33020 7.31840 0.01180 0.16124 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.02120 9.02030 0.00090 0.00998 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.45050 9.44560 0.00490 0.05188 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.57390 9.57630 -0.00240 -0.02506 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.40310 9.40220 0.00090 0.00957 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 瀚亞印度基金-人民幣 13.04000 13.13000 -0.09000 -0.68545 瀚亞印度基金-美元 13.48000 13.59000 -0.11000 -0.80942 瀚亞印度基金-新台幣 28.29000 28.51000 -0.22000 -0.77166 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.03000 12.09000 -0.06000 -0.49628 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.62000 11.80000 -0.18000 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