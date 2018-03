[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/03/29 107/03/28 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日正向2倍基金 16.84000 15.73000 1.11000 7.05658 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.01000 30.84000 2.17000 7.03632 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.52000 41.64000 2.88000 6.91643 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.66000 8.40000 0.26000 3.09524 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.02000 8.75000 0.27000 3.08571 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.72000 8.46000 0.26000 3.07329 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.08000 8.82000 0.26000 2.94785 群益道瓊美國地產ETF基金 18.32000 17.95000 0.37000 2.06128 國泰富時中國A50基金 20.68000 20.28000 0.40000 1.97239 元大多多基金 19.62000 19.27000 0.35000 1.81629 元大新主流基金 25.91000 25.46000 0.45000 1.76748 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.39000 31.85000 0.54000 1.69545 統一大滿貫基金 32.79000 32.25000 0.54000 1.67442 元大上證50基金 31.73000 31.23000 0.50000 1.60102 富邦深証100基金 11.49000 11.31000 0.18000 1.59151 元大績效基金 53.96000 53.15000 0.81000 1.52399 群益店頭市場基金 99.18000 97.73000 1.45000 1.48368 第一金小型精選基金 38.05000 37.50000 0.55000 1.46667 元大標智滬深300基金 18.68000 18.41000 0.27000 1.46659 永豐中小基金 50.34000 49.62000 0.72000 1.45103 第一金創新趨勢基金 23.04000 22.72000 0.32000 1.40845 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.13000 17.88000 0.25000 1.39821 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.82000 13.63000 0.19000 1.39398 第一金電子基金 33.05000 32.60000 0.45000 1.38037 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.86860 8.75090 0.11770 1.34500 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.68620 9.55770 0.12850 1.34447 復華滬深300 A股基金 24.13000 23.81000 0.32000 1.34397 統一全天候基金 105.70000 104.32000 1.38000 1.32285 群益奧斯卡基金 27.75000 27.39000 0.36000 1.31435 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47600 0.46990 0.00610 1.29815 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------