港股ADR全線走高 騰訊(00700-HK)港交所(00388-HK)表現勇

美股大幅反彈，周五，港股ADR指數按比例計算收報30468點，升374點，升1.23%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報418.25元，較周四本港收市升8.65元。港交所(00388-HK)258.45元，較周四本港收市升3.25元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.96元，較周四本港收市升0.36元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.83元，較港收市升0.83元；建設銀行(00939-HK)ADR收報8.2元，較港收市升0.14元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.84元，較港收市升0.11元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.61元，較周四本港收市升0.05元；中石油(00857-HK)ADR收報5.47元，較周四本港收市升0.08元；中石化(00386-HK)ADR收報6.94元，較周四本港收市升0.05元。
中移動(00941-HK)ADR收報71.82元，較周四本港收市跌0.13元；聯通(00762-HK)ADR收報10.07元，較周四本港收市升0.17元；中電信(00728-HK)ADR收報3.49元，較周四本港收市升0.03元。
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