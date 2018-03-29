深交所啓動新版證券上市協議簽署工作

3月29日，深交所舉辦《證券上市協議(2018年修訂版)》簽署儀式，正式啓動新版證券上市協議簽署工作。這是深交所落實新修訂的《證券交易所管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)，補齊制度短板，強化依法全面從嚴監管的又一重要舉措。萬科A、招商蛇口、中興通訊、順豐控股、國信證券、立訊精密、大族激光、華大基因、康泰生物、欣旺達的董事長、總經理等高管參加儀式。深交所總經理王建軍出席會議。

深交所于1991年與深寶安簽訂第一份上市協議，此後根據市場發展和監管實踐，先後進行了5次修改，順應了資本市場監管體制機制的發展變化，體現了交易所監管職能和監管方式的優化完善，對培育市場契約文化發揮了積極作用。2018年1月1日，新修訂的《管理辦法》正式實施。作為資本市場一部重要的規章制度，《管理辦法》圍繞加強黨對交易所的領導、完善交易所内部治理結構以及強化交易所一線監管職能等方面作出系列制度調整，其中第五十八條規定，交易所應與申請上市的公司訂立上市協議，并在協議中明确雙方的權利義務，以及現場檢查、懲罰性違約金等内容。相關規定豐富了交易所監管的“工具箱”，給一線監管裝上“牙齒”。為全面做好新形勢下一線監管各項工作，補短板、強弱項、防風險，深交所以落實《管理辦法》為契機，啓動了上市協議的修訂工作。在上市協議修訂過程中，深交所召開專題會議，廣泛征求上市公司代表和專業律師對修訂内容的意見訴求，回應關切、改進完善。

此次修訂，遵循“适應新要求、解決老問題”的基本思路，對舊版協議進行了全面優化，内容更加完備、形式更加規整，主要有以下三方面内容：

第一，落實《管理辦法》新要求，強化一線監管職能。一是豐富監管手段。明确交易所可對上市公司進行現場檢查，以及檢查的方式措施。明确上市公司違反規則協議的，除了通報批評、公開譴責外，深交所還可按規定采取向相關主管部門出具監管建議函、收取懲罰性違約金等懲戒措施。二是明确交易所重要職權，包括實施停複牌、風險警示，作出暫停、恢複或終止上市決定等，實現監管鏈條全覆蓋。三是充實信息披露和規範運作監管依據。明确上市公司應當誠實守信、規範運作，并按規定履行信息披露及其他相關義務。上市公司為信息披露的第一責任人，應确保信息披露内容的真實、準确、完整、及時、公平。

第二，體現契約精神，突出交易所自律管理屬性。一是明确交易所的義務和服務職能。深交所與上市公司共同遵守有關法律法規和業務規則的規定，依法依規履行職能。除了實施自律監管，深交所為公司證券的發行、上市交易、停複牌辦理，及公司信息披露、并購重組等業務提供設施、咨詢、培訓等服務便利。二是明确内部救濟機制，提高自律監管公正性和透明度。協議規定，深交所建立自律監管内部救濟制度，保障上市公司對深交所相關重大自律監管決定申請聽證、複核的權利。此外，為進一步暢通内部救濟渠道，優化實施程序，加大對上市公司等當事人的保護力度，深交所還相應對《聽證程序細則》《上訴複核委員會工作細則》進行了修訂，擬近期對外發布。三是調整争議解決條款，給予上市公司一定選擇權。原上市協議為指定仲裁管轄，為保障上市公司合法權益，此次修訂提供有管轄權法院起訴及仲裁兩套方案，允許上市公司自行選擇争議解決方式。

第三，提高協議的靈活性和彈性。一是體現“原則監管”理念。為有效防控市場風險，明确深交所有權基于維護公共利益、市場秩序及投資者合法權益等監管需要，對上市公司實施自律監管。二是簡化上市費用條款。原則性要求上市公司按協議附件的收費标準，在收到相關通知後及時足額繳納上市費用，便于深交所根據市場發展情況對收費标準或方式進行調整，也為深化分類監管預留空間。三是簡化有關退市股份轉讓安排的條款。原則性要求股票摘牌後應按規定進入相關場所進行轉讓，并明确該條款效力不因協議終止而終止。

會上，王建軍表示，本立而道生，本固則木榮。上市協議是交易所進行自律監管的制度根基和權利本源，是确定交易所與上市公司之間權利義務關系的基礎法律文件，是雙方共同的行為準則。上市公司作為資本市場的基石、價值投資的源泉，應當遵規守法、重諾守信，維護中小投資者合法權益，堅守實體經濟，實現高質量發展。深交所作為市場的組織者、運營者和自律監管者，將一如既往地維護好公開、公平、公正的市場秩序，強化透明度建設，持續運用法治思維方式加強一線監管，支持上市公司借力資本市場做優做強，并與廣大優秀上市公司攜手前行，努力打造世界領先的創新資本形成中心，推動資本市場強國建設，以實際行動為中國經濟高質量發展作出更大貢獻。

王建軍表示，為确保《管理辦法》不折不扣執行到位，加快形成系統完備、科學規範、運行有效的規則制度體系，除了上市協議，深交所還逐條對标，對所内其他需要修訂調整的規章制度進行了系統梳理，并制定了補齊制度短板工作方案，穩步推進相關工作。

來源：證券時報APP

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