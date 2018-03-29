外匯局：2018年穩步推進金融市場雙向開放 推動證券市場雙向開放

中國外匯管理局公布2017年中國國際收支報告。報告指出，2018年，外匯管理部門將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進總基調，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化。

金融改革三項任務，推動對跨境資本流動的均衡管理，服務全面開放新格局和實體經濟發展，防範跨境資本流動風險，維護國家經濟金融安全。一是實行更高水平的貿易投資自由化便利化政策，保障真實合規的經常項目和資本項目用匯需求，支持培育貿易新業態新模式，以“一帶一路”建設為重點堅持“引進來”和“走出去”并重。二是穩步推進金融市場雙向開放，推動證券市場雙向開放，建立健全開放的、有競争力的外匯市場，加強市場主體風險教育。三是構建跨境資本流動宏觀審慎管理體系，完善監測、預警和響應機制，豐富政策工具箱，以市場化方式逆周期調節跨境資金流動。四是完善外匯市場微觀監管框架，保持政策跨周期的穩定性和一緻性，堅持真實性、合法性和合規性審核。五是加強外匯儲備經營管理能力建設。

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