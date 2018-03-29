顯存價格大漲＋缺貨效應 微星：顯卡價格週週調 揮軍系統礦機

顯卡市場在挖礦需求催動之下大缺貨，加上上游顯存價格週週漲，微星 (2377) 執行副總江勝昌指出，現階段該公司顯卡價格也是每週檢討，以反應成本。目前整個市場仍處於供需失衡的狀態，預料價格還是會持續上漲，漲到何時難預料。至於市場傳出比特大陸 4 月份將推出以太幣的 ASIC 專用礦機，江勝昌認為，ASIC 礦機開發非常貴，又僅針對單一虛擬貨幣，萬一遇到該幣演算法改變，承擔的風險非常大，相對顯卡礦機可挖各類虛幣，平均成本又不見得比 ASIC 礦機高，反而具備優勢。他說，微星今年起配合中大型礦場推出系統礦機，以滿足客戶在挖礦與 AI 人工智慧領域的需求。



微星去年 EPS 5.84 元，續創歷史新高紀錄，其中，因挖礦需求推升顯卡業績，去年顯卡業績超過系統，成為貢獻營收主力，但是獲利方面則是兩者相當。而針對去年衰退的主機板市況，江勝昌指出，主板最苦的日子已經過去，目前供需趨於穩定，本月英特爾新處理器平台 Coffee Lake 的新機種開始撒到市場上，預計今年主板的業務將可望顯著回升。



此外，在顯卡端，目前受到挖礦效應缺貨嚴重，江勝昌表示，微星顯卡出貨量在市場上數一數二，生產與備料都極具彈性，市場有需求就會優先供應。而挖礦熱所導致的缺貨效應，對電競與其他應用的產品線在渠道上的價格也被墊高，與過去紋絲不動的價格大異其趣，此讓微星的平均單位售價 (ASP) 以及毛利率都受惠，而此一榮景要到何時還很難說。



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