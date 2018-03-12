2月業績回檔 板卡股重挫 外資逆勢大買微星、映泰

板卡族群 2 月業績在激情過後出現回檔走勢，撼訊 (6150)2 月營收較上月腰斬至 5.48 億元，麗臺(2465)2 月營收僅 1.4 億元，月減達 52.3%，年減亦逾 39%，青雲(5386)2 月營收雖創高，但獲利挫低，三檔個股在漲多之後，週一(12 日) 均以跌停作收，明顯回檔。至於承啟 (2425)2 月營收 2.27 億元，較上月下滑逾 20%，年減 27.85%，映泰(2399) 則為 2.66 億元，較上月減少 34.4%，同比小增 5.4%。一線廠技嘉(2376)2 月營收為 45.34 億元，月減 36.5%，年減 4.1%，表現未如預期。此三檔個股週一分別重挫逾 8.54%、3.92% 以及 4%。



除了 2 月業績大幅回檔之外，週一板卡股也遭受多重利空衝擊，包括中國大陸將嚴打挖礦，比特幣再度跌破 1 萬美元大關，以及傳出比特大陸 4 月將推以太礦機，恐衝擊顯卡需求。



不過，業者認為，諸多傳言仍待時間驗證，目前市場上顯卡仍處於一卡難求的狀況，並未改變，而缺料是業者最頭大的問題，儘管市場需求旺盛，但沒有 GPU 等關鍵原料仍難出貨。在這一方面，二線業者較為弱勢，反觀一線業者就比較具備關鍵原料取得的優勢。



而撼訊 2 月業績雖較元月腰斬，但年增率卻仍有 280%，累計前兩月營收 16.77 億元，年增率 5.5 倍，3 月業績並不看淡。映泰 2 月雖不理想，但週一外資仍逆勢大買 1640 張，累計近 5 個交易日買超張數 4664 張，也是板卡族群中股價相對抗跌者。一線板卡股中，2 月業績較為弱勢的技嘉，外資週一持續賣超逾千張，反而業績表現佳的微星 (2377) 持續買近 3000 張。



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