中高階產品貢獻 微星2月業績超乎預期 創同期新高

微星 (2377) 中高階產品加持，2 月營收以 92.23 億元，較上月僅下滑 14.84%，年增率達 26.31%，創歷來同期新高，不但超乎預期，也遠優於板卡同業。累計該公司前兩月營收突破 200 億元，以 200.54 億元，較去年同期成長 27.21%。因業績強勁，週一 (12 日) 股價較疲軟的挖礦族群強勢，盤中數度由黑翻紅，力守 90 元大關之上。



去年底挖礦熱潮再起，全球顯卡大缺貨，微星雖因應上游晶片供應商輝達 (nVIDIA) 政策，在礦卡上的佈局相對低調，但均衡發展的效果，在 2 月業績的表現上相對力攻挖礦商機的同業強勢。據悉，微星顯卡因算力強、品質佳以及售後完善，在挖礦市場中相當搶手。



儘管週一板卡族群股價重挫，2 月業績也多較元月大幅下滑，但據了解，目前顯卡缺貨的效應並未降溫，礦卡仍是一卡難求。微星從去年下半年開始，顯卡業績已成最大營收貢獻來源，加上該公司在電競系統上的優勢競爭地位，中高階產品佔業績的絕大多數，拉抬業績之外，毛利率也可望有亮麗表現，並且沖淡去年底以來台幣升值對營收毛利的衝擊。



在 2 月業績繳出佳績之後，法人評估，3 月份隨著工作天數的回升，營業額預計將重登百億大關，有機會成為首季最高月份。此外，隨著輝達 Volta 新平台問世的腳步逼近，電競換機潮可望啟動，加上挖礦熱的挹注，有利於微星後續業績的發展，今年營運再攀高峰。



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