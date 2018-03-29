野村：當心股市的個別風險演變為系統性風險

摘要：Facebook 的醜聞，Twitter 被做空，特斯拉的車禍，表面上是個股或者科技領域的單一風險，但野村提示，基於它們代表成長 / 價值力量的博弈，影響有可能會被放大，最終成為系統性風險。

股市屢遭血洗，個別的風險正在發酵成系統性風險。

這是野村策略分析師 Charlie McElligott 的觀點。他認為，現在美股成長股和價值股的相對狀態，接近 2016 年年初的狀況，而當時美股的下跌幅度在史上屈指可數。

具體來說，原本可能只屬於個別公司或是領域的風險（比如 Facebook 的醜聞，Twitter 被香櫞做空，特斯拉的車禍等），由於它們代表的資金力量和市場情緒，影響被成倍放大，最終成為系統性風險。

這名分析師使用了「現金 / 資產」的比率，認為最近的股市巨震，和 2016 年 2 月的表現類似。

「現金 / 資產」用於衡量市場動能，大致相當於「成長 / 價值」。野村稱，這一比率在過去兩年間是較好的市場量度。對於股市來說，成長股和價值股，大概是 2008 金融危機以來最大的市場主題。

目前「成長 / 價值」的單日回報跌到了 - 2.9%，上一次出現類似數字是在 2016 年 2 月 5 日。重要的原因是科技股最近的慘烈，美國科技股是典型的成長股，當然，嚴重依賴科技股的亞洲市場目前也出現了大跌。

高利潤、高增長的其他成長股還包括金融或是能源，而價值股則是地產、電信公用事業等。

「現金 / 資產」（即成長 / 價值）的這一比例，往往也和股市的表現正相關，部分原因是當前基金公司對成長股的超配。如果成長股萎靡不振，基金公司被迫在高波動中止損，空頭進一步跑贏多頭，踩踏中跌幅也就被放大。

但是同樣是在大跌過後，2016 年年初股市很快就重回上漲，這或許和當時經濟剛開始復甦、聯準會剛開啟升息周期有關。來到今天，利率已經開始實際走高。

在現在的經濟和金融形勢下，未來股指的走勢並不容易判斷。所以 Charlie McElligott 在警示系統系風險之餘，也提到，唯一可以比較確定的是，市場的波動會加劇。

『新聞來源／華爾街見聞』