美國上週MBA抵押貸款申請指數上升4.8% 再融資申請指數上揚7.3%

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標上揚，為五週來第四度上揚，因再融資與購屋貸款申請雙雙上揚。美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公佈的數據顯示，衡量截至 3 月 23 日止當週的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數上揚 4.8%，報 401.3 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當週，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數上揚 7.3%，至 1,188.5 點；上週購屋抵押貸款申請分項指數則是上揚 3.1%，成為 257.6 點。



雖然房地產行業在過去幾年穩步前進，但是房產供應吃緊，尤其是針對首次購屋者，侷限了產業進一步好轉。雖然貸款利率依舊很低，但是三年多來房價上漲超過工資漲幅，讓低收入美國民眾更難買房。



上週 30 年期固定抵押貸款利率由前一週 4.68%，升至 4.69% 的水準，仍在四年高點附近。此一利率曾在 2013 年 9 月 6 日止當週升至 4.80%，為 2011 年 4 月來最高水準。截至 2012 年 12 月 7 日當週，這項利率水準曾降至 3.47% 的水準，創 1990 年有此追蹤數據以來的最低水準。



15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一週的 4.12%，向下滑落至 4.09% 的水準。截至 2012 年 12 月 14 日止當周，這項利率水準為 2.83%，為 1998 年以來低點。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 39.4%。前一週為 38.5%，創 2008 年 9 月來低點。



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