〈Vive攻藝術〉巴塞爾藝術展 宏達電展國際藝術家VR作品

宏達電 (2498-TW) 今 (27) 日參展第六屆巴塞爾藝術展香港展會，將透過 Vive Pro 與 Vive Focus，首度展出國際知名藝術家最新 VR 藝術作品；Vive Arts 負責人張忠為指出，開放線上預約 1 天就額滿，包含現場名額，預計將有 400 人以上可以現場體驗；她表示，除了香港展會，包括瑞士巴塞爾及美國邁可密 2 個展會也表達與 Vive 合作的意願。

宏達電指出，第六屆巴塞爾藝術展香港展會展期為 3 月 29-31 日，共有 248 間來自 32 個國家及地區的頂級藝廊參展；在眾多參展藝廊中，半數在亞洲及亞太地區設有展覽場地，其中 28 間更是首次參展。

張忠為表示，非常興奮能成為 Art Basel 巴賽爾藝術展首位官方 VR 內容夥伴，透過 Vive Pro 與 Vive Focus 展示目前最受歡迎的兩位當代藝術家 Marina Abramović、與 Anish Kapoor 的最新 VR 藝術作品。

她說，宏達電在展會現場共提供 4 套 Vive Pro 與 2 套 Vive Focus 給入場民眾體驗 Marina Abramović最新創作的《Rising》、及 Anish Kapoor 最新創作的《Into Yourself, Fall》；在開放 352 個線上預約名額 1 天就額滿，加計展會現場開放名額，預計將有超過 400 人次參與 VR 體驗。

張忠為指出，Art Basel 巴賽爾藝術展每年在 3 個國家開展，香港展會已售出 6 萬張的票，Vive 除成為香港展會官方 VR 內容夥伴，主辦單位也表達希望 Vive 與瑞士巴塞爾及美國邁可密 2 個展會繼續合作的意願。

張忠為表示，包括重量級藝術展、畫廊等也表達成為 Vive Arts 夥伴的意願，希望進一步結合 VR 與藝術，利用 VR 來創作，另外，包括佳士德就曾使用 VR 推展行銷活動，宣傳拍賣的作品，未來蘇富比也將有機會使用 VR。