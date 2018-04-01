熱門股—風電遴選題材助攻高 永冠-KY站回百元大關、周漲幅逾4成

離岸風電風場遴選送件上周五 (3 月 30 日) 截止，鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 受惠風電遴選與政策題材，近期股價走勢強勁，上周拉出 4 根長紅日 K 棒，周五更大漲 8%，突破百元大關、以 102.5 元作收，創去年 4 月以來新高價，周漲幅達 41.77%。

永冠主要業務為製造及銷售球狀石墨鑄鐵及灰口鑄鐵的鑄造產品，涵蓋風力發電機輪轂與基座、火力發電排氣缸、注塑機零件、工具機與其他產業機械鑄件。2016 年營收比重為能源鑄件約 52%、注塑機鑄件約 25%，其他鑄件則約 21%。

展望今年，針對能源類產品部分，永冠表示，陸域風電很難再有成長機會，永來將瞄準 6MW(百萬瓦) 以上的大型離岸風電產品，2 月也與西門子簽訂 MOU，雙方將合作建置本土產能，將利用台中廠開發大型鑄件，預計該廠將於今年申請建照、2020 年前投產，在台中廠投產前，將由中國鑄造廠負責風電產品的生產。

注塑機產品方面，永冠指出，電動車發展將會成為催生產品需求的動能，相關新能源汽車的投資，將提升對注塑機、壓鑄機、沖壓機與汽車模具工業等需求，在電動車未來商機可期的前提下，將帶動相關設備供貨需求，產業機械方面則會瞄準自動化趨勢，持續開發新客戶，他並表示，目前非能源類營收目標較去年成長 20%。

永冠本周因漲勢太過強勁，公布 2 月自結，合併營收 2.86 億元，年減 28.49%，稅前虧損 1567 萬元，較去年同期衰退逾 2 倍，稅後虧損 1652 萬元，較去年同期衰退逾 4 倍，每股虧損 0.14 元，較去年同期衰退 3 倍。