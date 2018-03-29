【異動股】白酒板塊表現強勢 泸州老窖(000568-CN)漲超8%

午後，白酒板塊表現強勢，截止發稿，泸州老窖(000568-CN)漲8.33%報57.21元，洋河股份(002304-CN)漲6.57%報107.10元，五糧液(000858-CN)漲3.85%報67.23元，口子窖(603589-CN)漲3.61%報42.79元，酒鬼酒(000799-CN)漲3.56%報22.98元，伊力特(600197-CN)、今世緣(603369-CN)、山西汾酒(600809-CN)等股紛紛漲超3%，此外，貴州茅台(600519-CN)漲2.05%報696.0元。

市場分析認為，上周白酒板塊整體下跌5.37%，主要是受大盤下跌影響，另外，也與今年春季糖酒會沒有達到市場的“樂觀預期”有關系。經過前期的預期下修，茅台、五糧液和老窖等的預期,已經回歸合理偏低,假如一季報超預期，股價將會快速反應,再創前期高點是大概率。今世緣等二線白酒業績超預期，伊力特、酒鬼酒有很大變化。從行業發展來看，白酒板塊消費升級以及集中度提升的大趨勢仍會持續,龍頭企業仍然會受益，表現出強勁的增長。

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