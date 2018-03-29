【異動股】房地産板塊繼續走強 沙河股份(000014-CN)等3股漲停

午後，房地産板塊繼續走強，截止發稿，沙河股份(000014-CN)漲停報11.84元，泰禾集團(000732-CN)漲停報28.45元，南都物業(603506-CN)漲停報38.63元，榮安地産(000517-CN)漲7.58%報4.26元，京投發展(600683-CN)漲7.23%報6.08元，中華企業(600675-CN)漲6.83%報5.63元，世榮兆業(002016-CN)漲6.09%報13.23元，萬科A(000002-CN)漲5.90%報33.18元，深物業A(000011-CN)、新城控股(601155-CN)、京能置業(600791-CN)、陽光城(000671-CN)等股均紛紛漲超4%。

消息面上，3月26日晚間，随着萬科、恒大年報的披露，去年銷售收入突破5000億元的房企“三巨頭”年報業已出齊，年報靓麗。手握逾7億平方米土地儲備、現金餘額達6100億元，萬科、碧桂園、恒大如龐然大物傲視地産群雄，而這還隻是行業急劇聚合的開始。

恒大董事局主席許家印在26日的業績發布會上預言：到2020年，房地産“前三”的銷售額門檻將是8000億至9000億元;“前十”則為5000億元，市場占有率將由目前的不到25%提高到40%。對今年的樓市，許家印表示“很有信心”。萬科去年淨利280億同比增長33%，現金分紅近百億。利好房地産股。

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