塑膠瓶回收退押金 挪威德國回收率逾95% 成效驚人英國想學

為了遏止塑膠垃圾，英國政府周二 (27 日) 宣布，英國擬實施飲料膠瓶押金制度，消費者在購買飲料時先支付押金，在退回飲料瓶時領回。當局並計畫在超市引入數以千計的自動回收機，當民眾將空瓶罐投入機器回收，便可取回押金。

《星島日報》報導，英國環境部長科菲 (Therese Coffey) 近日訪問挪威，發現當地消費者購買瓶罐包裝的產品時，會根據容器的大小，付出 10 至 25 便士的押金，使用完畢後只要把空瓶罐投入機器回收，便可取回相應金額的消費券。如果投入的瓶罐仍裝有液體，機器便不會退錢。押金會交給零售商，由零售商清理液體後再把瓶罐拿去回收。此計畫令挪威的瓶罐回收率高達 96%。目前英國回收率只有 74%。

英國政府任命的一個工作組認為，有證據顯示推出自動回收機可顯著提高英國的回收水平。工作組上月已向連鎖超市特易購 (Tesco)、可口可樂歐洲合作夥伴和英國環境、食品與農村事務部等作介紹。不過，代表大型超市的英國零售聯盟反對，並要求當局若引入自動「反」賣機，須確保成本最低。

飲料瓶押金制度已在丹麥、瑞典、德國實施。2003 年德國設置回收機後，塑膠瓶回收率升至 95%。

英國廣播公司 (BBC) 報導，英國這項政策涵蓋範圍預料包含一次性玻璃瓶、塑膠瓶、鋼製品及鋁罐。執行細節及押金多寡尚待決定。據統計，英國消費者每年使用約 130 億個塑膠飲料瓶，這些飲料瓶中約有 30 多億個被焚燒、填埋或被丟棄。