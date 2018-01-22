2030年100%回收鋁罐或塑膠瓶 可口可樂將建「拾荒者」網絡

可口可樂 (KO-US) 上周五 (19 日) 宣布，在 2030 年或之前 100% 回收旗下產品的鋁罐或塑膠瓶。可口可樂計劃透過教育，引導消費者參與環保回收過程。

除了希望在 2030 年或之前實行 100% 回收和循環再利用外，可口可樂同時訂下目標，希望屆時旗下所有產品的包裝平均有 50% 物料是來自循環再利用的物資。目前可口可樂公司每年耗用 1200 億個塑膠瓶，但其塑膠瓶所用的再造塑料不到 10%，遠低於鋁罐的 50%。

英國《金融時報》援引可口可樂行政總裁昆西 (James Quincey) 在其網誌表示：「若不加約束，塑膠垃圾將會慢慢令海洋和航道窒息。我們正耗盡我們的地球，好像還有備份似的…… 不同企業都要參與確保其包裝物料可循環再用。」

可口可樂目前有一些試驗計劃，例如支持政府和工業促進回收，和在一些國家及地區的市場，建立類似「拾荒者」的網絡。

香港《明報》報導，最近不少企業亦開始作出類似承諾，例如麥當勞 (MCD-US) 上周亦表示，希望在 2025 年或前讓所有產品包裝都使用可再生或循環再利用物料。

英國首相梅伊 (Theresa May)1 月初也做出承諾，在 2042 年或之前減少可避免的塑膠垃圾；歐盟亦要求成員國在 2030 年之前，所有產品包裝都是可回收。

