〈消費者體驗大揭密〉CP值概念退燒 最肯多花錢買咖啡與住宿

資誠今 (29) 日發布「2018 消費者體驗的未來」調查報告，有別與以往 CP 值當道，消費者反而願意多花錢購買高品質的產品與服務，其中溢價最高的產品和服務，依序是咖啡 (16%)、住宿 (14%)、年度健檢 (13%)、運動賽事 (12%) 和餐飲 (12%)。

資誠創新整合股份有限公司董事長劉鏡清表示，65% 美國消費者認為，美好的品牌體驗比偉大的廣告更有影響力，因此，建議店面零售業者建立品牌的方式，不僅要強調產品和服務，更要賣豐富的消費體驗。

而近年店面零售業者面臨無店面零售業者的強烈競爭，多呈現低速成長或衰退，甚至出現關閉門店情形，為吸引客戶前往門店，客戶體驗成為當今顯學，百貨業者紛紛增加客戶體驗門店，體驗經濟正在崛起。

調查顯示，雖然消費者做出購買決定時，價格和品質仍是首要的考慮因素，不過，劉鏡清強調，過去消費者在意的性價比 (C/P 值) 逐漸退燒，取而代之的是客戶體驗，73% 消費者認為，美好的體驗，是影響其品牌忠誠度的關鍵素之一。

劉鏡清說，調查也顯示，客戶體驗潛在投資回報達 16%，台灣業者不能忽視此力量，尤其是新一代的數位消費者此一行為更為明顯，掌握此族群就掌握未來。