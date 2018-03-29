【安聯投信】大波動年代來臨 聚焦收益成長多重資產

今年在波動中拉開序幕。在美國持續引領全球邁向復甦，以及市場逐步揮別金髮女孩的低波動型態，波動料將更為顯著。面對大波動年代來臨，安聯投信建議投資人可以「收益成長多重資產策略」，鞏固核心資產，從容跟上經濟復甦腳步，因應市場起伏。

安聯投信表示，美國經濟今年料將保持強健，成長率可達 2.5%。租稅改革對經濟成長應將產生溫和的正面作用。另一方面，隨著美國聯準會繼續推動政策正常化和美國經濟進一步邁向經濟週期後段，波動料將更為顯著。

以 S&P 500 為例，去年全年只有四個交易日跌幅逾 1%，年初迄今不到三個月，就有 11 個交易日的單日跌幅超過 1%，波動明顯增加 (見表 1)。進一步觀察，今年市場波動加大，一是受到聯準會的動態影響，另一是美國政府意外宣布課徵關稅，以及中美貿易戰議題發展的干擾。

面對今年市場風格的轉變，安聯投信此時推出安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息來源可能為本金），訴求多重資產概念，委任集團旗下研發出投資黃金比例的收益成長團隊操作管理，由原班人馬全新打造台幣、人民幣兩種幣別，提供台灣投資人更多元化的選擇。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，此次發行主要基於以下兩大考量：一是提前瞄準多元幣別需求增溫的趨勢。二是因應全球市場將告別金髮經濟、邁向波動年代的大環境，具備追漲抗跌特性的多重資產投資組合將更有助於因應市場的變化。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 均衡配置於成長股、高收益債券與可轉債三大資產。股票主要用來提供資本利得以及股利收入，並納入部分保護性買權 (covered?call) 次略，提供投組額外收益機會。高收益債除了分散投資風險外，更尋找較高票息收入來源、貢獻投資收益。可轉債不僅增加資本利得機會，亦加強投組抵禦下跌風險的能力、並作為部分收益來源。

關於這項創新策略的演變過程，安聯收益成長策略早在 2007 年問世，推出美國境內版；四年後推出國際版以滿足更多需求。2014 年引進台灣，迄今已經設置六種幣別，加上新基金的台幣、人民幣兩種，合計將達八種幣別。

策略考量上，收益成長三強資產因為資產屬性的不同，可在不同環境下發揮各自強項，達到互補作用、進而掌握收益成長力，鞏固核心資產的彈性與耐力。

譬如：高收益債，於景氣溫和時可為投資組合提供較高收益；成長股，於景氣火熱時可為投資組合提供較高成長和資本利得；可轉債，在投資組合中扮演彈簧的角色，可於投資景氣混淆時為投資組合提供跟漲抗跌的效果。

安聯收益成長團隊是三強資產黃金比例的推手，安聯收益成長投資策略首席傅道格 (Doug Forsyth) 則為該團隊的靈魂人物。團隊核心成員已通力合作達十七年，在高收益債與可轉債的操盤經驗更達二十年，為收益成長策略打造深厚基礎。

至於種幣別需求趨勢變化方面，觀察國人人民幣存款餘額水位，據統計，國人持有人民幣計價基金規模所占比重兩成不到，顯示人民幣計價基金未來發展還有很大空間可以期待。

另據投信投顧公會統計，截至今年 2 月，近一年投信發行基金幣別中，台幣計價基金仍為大宗，整體規模增胖近 2.43 兆元；其次分別為美元和人民幣，各增胖 946 億元及近 403 億元。以增幅來看，美元和人民幣各成長 124% 和 86.15%、分別位居一、二位，顯示人民幣已成為僅次於美元的外幣投資主流。(見表 2)

回到基本面，安聯投信表示，全球經濟活動繼續鞏固，以及最近生效的美國稅改法案可望帶給經濟的正面效益，國際貨幣基金組織 (IMF) 上調了今明兩年全球 GDP 增長預估值至 3.9%，全球景氣同步擴張的態勢也將延續。

展望後市，安聯收益成長投資策略首席傅道格 (Doug Forsyth) 表示，美國經濟基本面在勞動力市場改善、減稅政策料推高企業和居民收入的預期下，前景仍正向，仍引領全球經濟繼續復甦前進。許多美國企業的國際競爭力將因此提升，對研發的投資、企業整併的機會也增加。

目前市場最大利多，還是寄望美國稅改政策可望為全球經濟挹注更多動能。據國際貨幣基金組織 (IMF) 報告指出，美國稅改政策變化將刺激經濟活動，短期影響主要來自企業所得稅降低帶來的投資增長，預計在 2020 年之前，稅改政策變化對美國經濟增長影響將是積極的。

美國企業獲利從 2016 年第二季、落底反彈後，一路走高至去年，從由下而上的分析來看，今年展望仍正向，S&P 500 的企業獲利年成長可望連續兩年達到雙位數，且稅改也能為企業獲利增添更多上檔空間。

美國上半年經濟成長仍強，核心通膨在需求帶動下緩步走升。美國貨幣政策持續維持相對溫和的態勢，聯準會在政策調整過程中也相對謹慎。針對近期升息與縮減資產負債表等行動，應可解讀為聯準會對於美國經濟成長的信心，並反映聯準會將過長的極度貨幣寬鬆環境導回正常的期望，全球貨幣政策仍可望持維持寬鬆與溫和。

因經濟成長動能加速，以及減稅提振，料今年盈餘成長可約達 20%。減稅後將大力挹注企業現金流，財務體質更佳，有利於公司債的信用穩定，信用循環可能延長，均有利於美國的股債資產。

策略上，分散、均衡配置成長股、可轉債和高收益債，掌握潛在企業獲利成長動能，以及主動管理的策略，仍是掌握中長期全球市場經濟脈動的最佳策略。此時以「收益成長多重資產」策略切入市場、把握三大收益來源，應是捕捉中、長期投資收益成長機會的好方法。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。