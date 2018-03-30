美中貿易摩擦 羅尤美：建議靠攏高息資產 待政策明朗

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，美中貿易摩擦影響投資信心，臉書個資外洩事件引發市場對監管趨嚴的擔憂拖累科技股回檔，美股 S&P 500 指數與全球 MSCI 世界指數皆回吐今年以來的漲幅。

羅尤美說，貿易代表辦公室預計未來數日、最晚 15 天內提交加徵關稅的商品清單，之後尚有 30 天諮商期間，讓美國企業與國會議員爭取轉圜空間，雖然貿易消息面恐持續干擾市場，但參考先前鋼鋁課稅經驗，目前已有多個國家取得暫時豁免鋼鋁關稅的資格，預期川普政府貿易保護政策主要是為爭取談判籌碼，而非要掀起貿易戰爭，因此不至改變全球經濟復甦趨勢。

羅尤美表示，中國應對策略是此次事件後續發展關鍵，中國主要有兩個策略方向選擇，首先是採取反制措施，商務部已迅速宣佈計畫對美國 30 億美元的進口商品徵收關稅，一般認為中國此項動作溫和，表現相對克制。

事實上中國可以用較積極方式應對，包含擴大開放與提升進口需求，由於中國官方已不再強調經濟高速增長，對於透過製造業出口拉抬就業的倚賴程度降低，因此中國對美貿易具一定讓步空間，可擴大進口並適度擴大市場開放、保護智慧財產權與停止強制技術轉讓政策等等，如此也可望降低美中兩國真正陷入貿易戰爭的風險。

因應短線波動環境，羅尤美建議，保守穩健者可先增持高息債券及平衡型基金配置，提高資產組合的防禦能力，而全球股市此波急跌已逐漸反映貿易戰可能衝擊經濟的悲觀預期，尤其觀察美國股市經此波下跌，評價面已回到 2016 年六月英國退歐以及 2016 年 11 月美國總統大選前的水平，顯示美股評價正逐漸反映利空，可先留意美股年線支撐、VIX 恐慌指標及四月美國財報等，作為止跌訊號及逢低加碼的參考點。

羅尤美指出，四月份 S&P 500 企業預估有約 280 家 (56%) 的企業將公佈財報，市場將藉以檢視企業基本面，若能有正面消息應有助股市尋求下檔支撐。根據 Factset 統計，史坦普 500 企業第一季獲利年增率預估 17.2%，可望創下 2011 年第一季來最高增幅，十一大產業中有七個產業獲利年增率預估達雙位數，又以能源 (81.3%)、原物料 (41.1%)、科技 (21.9%) 及金融產業 (19.7%) 成長性較高，2018 全年企業獲利預估年增 18.4%。