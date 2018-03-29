【現場直撃】中國郵儲銀行（01658-HK）不良貸款率0.75% 僅同業一半

中國郵儲銀行（01658-HK）2017年度業績，股東應佔利潤同比增長達19.8%至476.83億元（人民幣.下同）。該行執行董事兼副行長張學文，於3月29日業績記者會上分析，主要由四大因素促成；首先是規模效應，期內該行總資產突破9萬億元，增長9.04%；貸款增長20.49%，增加6024億元；存款增加10.61%，增加7763億元，增幅高於同業。第二是成本優勢，期內付息成本下降了11基點，管理費用亦有所減少。第三是盈利能力提升，淨息差提升了12個基點至2.46%。第四是風險管理良好，不良貸款率跌12基點至0.75%，僅為同業一半。

期內該行淨利息收入增長19.4%至1881.15億元，為推動該行盈利增長主要動力。郵儲行董事會秘書杜春野認為，這方面收入未來仍有很大增長空間；因為該行現時的貸存比率只有45.02%，與同業平均的70%存在較大差距，為未來提供增長空間。

期內郵儲行利息收益率增加6點子至2.4%，該行資產負債部總經理劉定海分析，由於該行優化資產結構，貸款佔比提升4點子至44%，藉利息上升於同業市場優化資產配置，以及存款付息率有所下調等因素影響所致。2017年郵儲行每股派息0.1471元，同比大增99.6%；派息比率亦由15%提升至25%。

郵儲行採取審慎風險管控原則，撥備覆蓋率達324.77%，為同業的兩倍。然而期內，郵儲行錄得經營現金流出3650.49億元（2016年為流入2204.57億元），杜春野解釋，這受到業務發展等多種因素影響，資金流進流出量大；期內郵儲行為金融市場提供流勳性支持，為中國金融市場提供穩定器作用。

文：周燕芬

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