中國商務部：願意與美國進行有原則的談判

摘要：「中國堅決捍衛國家和人民的利益，希望美方懸崖勒馬否則我們將奉陪到底。」

本周四，在中國商務部的例行發布會上，商務部發言人高峰表示，中方立場沒有變化，希望美方認清，順應貿易投資自由化的歷史趨勢，摒棄單邊主義貿易保護主義的做法，通過對話協商的形式，維護中美經貿合作。

高峰表示，2017 年，中國的對外貨物貿易總額超過 4.1 兆美元，其中對美進出口超過 5800 億美元，占 14.1%，中國的對外非金融類直接投資 1200 億美元，其中對美投資 78 億美元，占 6.5%。中方有底氣、有信心應對任何貿易投資保護主義措施。

美方的行徑開啟了貿易保護主義非常惡劣的先例。這是公然違反世貿組織規則，把多邊貿易體制完全拋在腦後，是對多邊規則的蔑視和踐踏。

高峰還提到，中方發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單，目前還在徵求意見，公眾評論期到 3 月 31 日截止：

「公眾評論期結束後，會根據收集到的有關評論意見，及時評估，適時公布正式實施的時間。」

而面對中國開放程度不及預期的質疑，高峰認為不符合事實，在履行世貿組織降低關稅承諾方面，中國關稅總水平已由加入時的 15.3% 降至 9.8%，實現了對世貿組織所有成員的承諾，達到並超過了世貿組織對發展中成員的要求。

高峰強調，美國在對華經貿問題上採取的一系列舉措，是典型的貿易保護主義，是冷戰思維、零和意識在作祟，不要拿中國當藉口。

『新聞來源／華爾街見聞』