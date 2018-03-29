川普顧問：關稅豁免不是「白給」 會跟各國再談條件

美國總統川普在宣布鋼鋁關稅之後，又給了 6 個國家與歐盟豁免，這稍微緩解了人們最初最全球貿易戰的擔憂。不過，目前看來，這些豁免不會是「免費奉送」的，川普政府將會陸續提出要求。

據《CNN Money》表示，白宮貿易顧問 Peter Navarro 周三表示，這不是類似「免稅卡」之類的豁免行動，也不是要對某些國家「從輕發落」。

上周川普宣布可豁免鋼鋁關稅的國家，除了歐盟之外，還包括墨西哥、加拿大、巴西、阿根廷、澳洲及南韓，總計占了出口到美國鋼材的 3 分之 2 左右。

不過，這當然不是「無條件豁免」，這些國家首先需要面臨配額限制。在 1980 年代，美國雷根 (Ronald Reagan) 政府就是以這種方式對待日本。

白宮周二公布了第一份配額及談判結果。針對南韓，他們必須將出口美國的年度總量減少 30%，並附加其他條件，重談雙方的貿易協議，才免除了 25% 的鋼鐵關稅，但南韓仍將支付 10% 的鋁產品關稅。

其他取得豁免的國家，豁免有效期限只到 5 月 1 日，也必須另外談判。白宮官員表示，每個國家的配額都需要重新談判，南韓的情況並不適用所有國家。

雖然人們擔心貿易戰會引發股市波動，不過 Navarro 表示，應該沒有人對川普這麼做感到意外，川普在還是候選人時，就強調會在貿易上更強硬，而這次祭出關稅，也是調查好幾個月後的結果。