美國樂觀認為NAFTA可迅速談成 加拿大：看不出有何進展

美國貿易代表 Robert Lighthizer 周三表示，他對快速談成新的北美自由貿易協定 (NAFTA) 談判感到樂觀，但顯然加拿大代表不這麼認為。

據《彭博》報導，Lighthizer 表示，他認為三方目前正取得進展，有望在下一兩輪談判中，至少能達成原則性協議。

由於 7 月 1 日墨西哥將舉行總統選舉，美國認為更新談判所剩的時間不多，不然會受到選舉及其他無法控制事情的影響。

加拿大代表卻對美國這種看法感到困惑。加拿大首席談判代表 Steve Verheul 表示，他不知道現在可能達成什麼「原則性」協議，談判上仍有重大的差距待克服。

加拿大外交部長 Chrystia Freeland 有同樣的看法，表示她看到了 Lighthizer 的說法，但幾乎沒有跡象顯示具體談判上有重大進展。

三國官員應該在 4 月在華盛頓舉行第八輪會談，不過美方還未宣布確切日期。美方先前豁免了加拿大與墨西哥的鋼鋁關稅，但只到 5 月 1 日，因此更希望在此之前談成結果。

據《路透》報導，談判大約 30 章節的內容，目前僅完成 6 個，而許多敏感議題上，三方仍有巨大的分歧，例如貿易爭端的解決方式，以及 3 個國家製造的汽車，該使用多少比例的美國零組件。

Verheul 指出，尤其是汽車業，目前距離達成任何形式的協議仍有很長一段距離。