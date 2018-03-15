每隔1.5秒就有1架波音737客機起降 它打破了金氏世界紀錄

美國航空製造業巨擘波音公司 (Boeing)(BA-US) 宣佈，其波音 737 型客機的生產量已達 1 萬架，是當今全球生產數量首次達到 1 萬架的商用噴射機型，打破了金氏世界紀錄 (Guinness World Records)。

常地時間 13 日，波音發佈新聞稿指出，第 1 萬架波音 737 型客機，是交付給美國西南航空公司的波音 737 MAX 8。

中新網報導，據波音統計，波音 737 型客機的飛行里程已超過 1220 億英里，相當於繞飛地球 500 萬次，曾搭乘波音 737 型客機的旅客超過 220 億人次，約每隔 1.5 秒，就有 1 架波音 737 型客機起飛或降落。

2006 年，波音也曾慶祝第 5000 架波音 737 型客機出廠的金氏世界紀錄，12 年間，737 型客機的產量已達到 1 萬架，再次突破記錄。

金氏世界紀錄鑒定人恩普里克 (Michael Empric) 說，波音締造這項新里程碑的速度令人印象深刻，很興奮能再次認可波音 737 型客機、以及這款機型在民航界所扮演的重要角色。

波音指出，波音將增加 737 型客機的產量，由每月 47 架提升至 52 架，由於波音 737 型客機新機種 737 MAX 系列的銷售，目前 737 型客機的訂單超過 4600 架。

