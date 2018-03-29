美韓新自貿協定增貨幣條款 讓人想起1985年的美日《廣場協議》

國際社會紛紛抨擊美國推出貿易保護措施之際，美國和韓國昨 (28) 日宣佈，就修訂美韓自由貿易協定 (KORUS) 原則上達成共識，韓方同意美國延長對韓國出口的貨車徵關稅，換取豁免繳交美國早前宣佈的鋼鐵進口稅，但仍要將出口至美國的鋼鐵量減少 30%。

美國亦歷來首次在自貿協定附加貨幣條款，要求韓方保證韓元不會以競爭為理由貶值。分析認為，美韓短短數月就迅速商定自貿協定，有助化解雙方在這項爭議議題的分歧，聚焦對北韓外交。

香港《文匯報》綜合外媒報導，美韓自貿協定 2012 年起生效，華府數據顯示，美對韓逆差由當年的 166 億美元，增至去年 229 億美元)。美國總統川普曾批評協定令美國流失職位，揚言退出。青瓦台政府在談判時作出多處讓步，經數次會議迅速敲定。

根據修訂後的協定，韓國須減少輸往美國的鋼鐵出口量 30%，至每年 268 萬噸；同意美方延長對韓國小型貨車徵收 25% 關稅至 2041 年，並進一步向美國車廠和藥廠開放韓國市場，包括提高美國汽車進口額 1 倍，達到每年每間車廠 5 萬輛。美方則願意豁免韓國繳交 25% 鋼鐵關稅，10% 的鋁關稅則保留。

美國首次在自貿協定添加貨幣條款，要求韓國增加外匯市場干預手段的透明度，並保證韓元不會因競爭原因被刻意貶值。有關條款被視為「附約」，所以美方不會以貿易制裁手段強制實施，雙方仍就附約的細節部分商討。

美國財政部 4 月 15 日將發表匯率報告，外界揣測韓國是否在自貿協定上讓步，換取美國不把韓國列為「匯率操縱國」，華府官員不予置評。

改善匯市干預透明度，意味韓國須公佈用在平息匯市波動所用的資金額。報導指，韓央行以往曾買入或賣出美元，來穩定韓元兌美元之間的激烈波動，但從未提供官方數字，外界質疑韓國刻意貶值本幣來提升出口競爭力。

美韓貨幣條款令人想起 1985 年美日簽訂的《廣場協議》，該協議同意日元兌美元升值，以少美國對日本的貿易逆差。自此，日本陷入了長達 10 餘年的經濟停滯，即「失去的 10 年」。

華爾街見聞報導，韓美自貿協定的調整遭到韓國國內的反對。韓國現代集團 (Hyundai Motor)(005380-KR) 工會表示，這是「令人感到羞辱」的談判，將影響集團在美國皮卡車 (Pickup Truck) 的銷售前景，是韓國自動放棄了美國皮卡車的藍海市場。今年以來，現代集團在美國的銷量年增率下跌 12%。