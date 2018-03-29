歷史新高！Lululemon瑜伽市場網路戰績佳 目標價調漲

瑜伽服裝製造商 Lululemon (LULU-US) 在重返銷售排行榜的成功秘訣如此簡單：創造良好的產品，並使用網路行銷販售。

在近期波動較大的零售時代，及擔心年輕客群的喜怒哀樂和亞馬遜 (AMZN-US) 的猛烈攻擊下，Lululemon 還是繳出了好成績。Cowen 分析師 Oliver Chen 贊同 Lululemon 管理層（目前沒有永久性執行長）的做法，其「卓越的產品創新，完善的網站、全面的渠道戰略、以及市場營銷（包括數字和品牌）投資」都有助於推動收益。Oliver Chen 將目標價格從 90 美元上調至 96 美元。

Lululemon 估計週三（28 日）收盤上漲 9.21% 來到 85.96 美元。

Lululemon 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Lululemon 第 4 季度營收年增率為 12%，網路商城成長 42%，而網站瀏覽量也出現雙位數成長。此外，Lululemon 砸大錢把瀏覽量轉換成實際購買率，和「網上買，實體店取貨」等模式。

其男性產品的競爭力也不小。公司高層的目標是在 2020 年獲得 40 億美元的營收，而四分之一為男性產品。

其「ABC 褲子」是個有潛力的產品線。第 4 季度男裝褲的銷售額成長了 21%，在整個男裝類別中推動雙位數的成長。Cowen 的 Chen 提道，額外的 ABC 顏色產品將推動消費者的忠誠度。

不過，並非所有人都熱衷於投資 Lululemon。Jefferies 的 Randal Konik 稱讚其公司的基本面，尤其是其「在女性運動休閒領域的領導地位，在男性產品方面有穩健的份額」，但是對高估的目標價表示迴避，理由是短期盈利上漲的機會較小。

Konik 更偏向於投資人購買 Under Armour (UAA-US) 股價，認為其直銷通路、國際市場都有潛在的短期利益。

B. Riley FBR 的 Susan Anderson 儘管將價格目標從 78 美元上調至 83 美元，還是對於短期運動休閒服飾不太看好。