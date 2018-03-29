美國2月進出口增加 商品貿易逆差略有擴大

摘要：美國 2 月商品貿易逆差擴張 10 億美元，至 754 億美元，主要是由於進口增速快於出口；2 月庫存的增加則表明，在第四季強勁的銷售業績後，公司正在補充庫存。關注 3 月中美貿易戰陰影下的美國進口數據變化。

美國 2 月商品貿易逆差值為 754 億美元，比前值 744 億擴大了 10 億美元，逆差值略高於預期的 744 億美元；而逆差前值由 744 億美元修正為 754 億美元。

此外，詳細數據顯示，2 月份進口和出口均有所增加，進口增長速度略快，導致美國 2 月商品貿易逆差擴大。

而政府的預先報告則顯示，2 月份批發庫存增長 1.1%，預先零售庫存增加了 0.4%。庫存的增加表明，在第第四季強勁的銷售業績之後，公司正在補充庫存。

但庫存增加也可能意味著本季度經濟增長放緩，但也可能支撐在今年晚些時候有望實現的增長反彈。

商品貿易帳，是指一個國家在一定時期內商品出口貿易總額與進口貿易總額相比的差額。出口額大於進口額叫做「順差」，或「盈餘」或「出超」；反之，則叫「逆差」或「赤字」或「入超」。

一般來說，商品貿易如果出現順差，說明資金呈現凈流入，利多美元；如果出現逆差，說明資金凈流出，利空美元。

這是因為，如果一個國家經常出現貿易逆差現象，國民收入便會流出國外，使國家經濟表現轉弱。政府若要改善這種狀況，就必須要把國家的貨幣貶值，因為幣值下降，即變相把出口商品價格降低，提高出口產品的競爭能力。

近半年來，美國商品貿易逆差值不斷擴大，貿易逆差值從去年 8 月的 629 億美元一路擴增至今年 2 月的 754 億美元，擴張幅度達 19.87%。

但進入 3 月份，美國總統川普增加鋼、鋁關稅以及中美貿易戰的硝煙四起，或會對美國 3 月的進口額產生影響，進而有縮小貿易逆差的可能性。3 月數據值得關注。

『新聞來源／華爾街見聞』