Lululemon執行長行為操守不當 即日起辭去職務

加拿大運動服飾品牌 Lululemon Athletica 在 5 日透過公告表示，執行長 Laurent Potdevin 因行為不當，違背公司核心價值，即日起將辭去執行長職位，以及離開董事會。同時間公司正在找尋新的全球執行長。

Lululemon 表示，Potdevin 的行為不符合公司標準，沒有給予員工該有的尊重，以及展現正直的一面，但基於跟此事件有關人士的隱私原因，公司不願透露，Potdevin 因為甚麼事情，而被迫離開執行長位置。

Lululemon 董事會的執行董事長 Glenn Murphy 說：「雖然這是個很困難的決定，但公司感謝 Laurent 過去的努力，讓公司未來變得更強壯。文化是 Lululemon 的核心，一個領導者必須要以身作則，而保護公司的文化，是董事會的首要責任。」

在加入 Lululemon 之前，Potdevin 為 Toms Shoes 的總裁，以及 Burton Snowboards 的執行長。Lululemon(LULU-US) 的股價在週一因此消息，盤後下跌約 3%。

Lululemon5 日股價走勢

Lululemon 在管理階層中提拔三位人士，分別為 Celeste Burgoyne、Stuart Haselden 與 Sun Choe，他們將放致力於管理公司每日的營運、行銷、電商成長、產品創新、以及加強供應鏈。



GlobalData 的零售管理總監 Neil Saunders 認為，僅管短期來看，執行董事長 Glenn Murphy 有能力帶領 Lululemon，但若公司想要長期發展以及擴展海內外市場，他們需要新的執行長，選擇對的人選很重要，但時間點也很重要，不然 Lululemon 將失去成長動力。



Lululemon 表示，公司 2018 年的財測，不會因為 Potdevin 的離職而有影響。