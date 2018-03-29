Lululemon去年第四季業績優於預期 概念股儒鴻等可望受惠

瑜珈服飾品牌大廠 Lululemon 公布，去年第四季營收 9.28 億美元，年增 18%，每股盈餘為 1.33 美元，優於市場原預期的 9.12 億美元及 1.27 美元。第四季同店銷售收益上升 12%。消息公布後，Lululemon 股價升逾 9%，法人紛紛調升其目標價。Lululemon 預期，今年第一季收入介乎 6.12 億美元至 6.17 億美元，全年度收入約 29.85 億美元至 30.22 億美元，而同店銷售收益可望有中至高位數的增長。



法人分析，Lululemon 去年第四季推出的提花織物、混合紗線及電腦印花等新產品，不僅將產品單價提高，且獲得強勁的銷售成績，是帶動 Lululemon 業績成長的關鍵，也得以讓 Lululemon 在一片折扣促銷的美國服飾銷售環境中突圍。



也因 LuLulemon 的業績一直成長，台灣供應鏈如布廠儒鴻 (1476)、宏遠(1460) 及遠東新(1402)，成衣廠如儒鴻、莎美娜、信源等均將受惠，其中，儒鴻因提供 Lululemon 上下游整合服務，受惠將最為明顯。



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