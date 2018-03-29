B站赴美IPO摔跤 首日慘遭破發 股價跌2%

中國彈幕視頻網站嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱 B 站）28 日正式登陸那斯達克市場，股票代碼「BILI」，開盤價 9.8 美元，較發行價 11.5 美元下跌 14.78%，開盤後即遭破發，截止收盤嗶哩嗶哩股價下跌 2.26% 報 11.24 美元。按收盤價計算，B 站市值為 31.3 億美元。

根據先前公佈的招股書，B 站 IPO 定價為 11.50 美元，位於預估的 10.50-12.50 美元區間中段。共發行 4200 萬股 ADS，整體募資規模 4.83 億美元。

招股書顯示，截至 2017 年第四季度，B 站 MAU（平均每月活躍用戶）為 7180 萬人，同比增長 49.4%，活躍用戶在 B 站移動 APP 上的日均留存時長達 76.3 分鍾。

B 站董事長陳睿 28 日晚間連線了北京、上海等地的媒體，在提到募資用途時表示，第一，將用於基礎設施建設，比如帶寬等；第二，將用於內容者的創作生態，B 站的主要內容需要公司投入資源；第三，用戶人才的吸引，包括人工智慧方面的人才、高層次的內容策劃和運營人才等。

另外，針對近日中概股回歸 A 股的新聞，陳睿認為，B 站用戶主要都在大陸，最理想的上市地點自然是國內，只要政策允許，當然願意在國內上市。

被問及中國最近對視頻規範收嚴，陳睿回應表示，目前監管要求主要是兩點：不能歪曲和醜化原作品以及不能侵犯版權，事實上完全符合 B 站平台原本的態度，並不會對現行業務造成太大影響。