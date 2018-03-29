瑞波打公關戰 捐贈價值2900萬瑞波幣予美公立學校

《CNBC》報導，加密貨幣 Ripple 瑞波幣週三（28 日）宣布將捐贈 2900 萬美元價值的瑞波幣 (XRP) 來支持美國公立學校。據 Ripple 聲明，這筆捐款是有史以來最大規模的單一加密貨幣慈善捐助，這筆資金將為全 50 州的 28,000 多間公立學校教師購買課堂教材。

Ripple 企業有 2 項產品，一個為瑞波幣 XRP，加密貨幣的一種，競爭對手為著名的比特幣 Bitcoin 及以太幣。Ripple 企業擁有目前「產出」的 1000 億瑞波幣 XRP 中的大約 600 億。

另外一項產品為 RippleNet，為區塊鏈系統。

RippleNet 目前的客戶量約 100 名，主要業務使幫客戶做快速、可靠、及低價的匯款任務。瑞波資深副總監 Patrick Griffin 提道，新興市場是最需要類似服務的地區，「如需匯款 50 美元，而匯費則需 50 美元，將會是客戶的大問題」。

RippleNet 的競爭者非比特幣 Bitcoin 或以太幣 Ethereum，而是位於比利時的銀行國際代碼 SWIFT 集團 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)。SWIFT 代碼客戶量多達 11000 位，也涵蓋了各大銀行。

依市值估算，XRP 為加密貨幣排行第 3。今年價值已下跌了約 70%，而其他加密貨幣的價值也都有所下跌。

瑞波幣週四（29 日）下跌 0.91% 來到 0.5743 美元。

XRP 價格日線走勢圖 / 圖：Coinmarketcap

然而，這也不是第 1 次捐款使用加密貨幣，去年 12 月份，比特幣接近 19,000 美元以上的歷史新高時，一位匿名捐助者成立了一個名為 Pineapple Fund 的基金，向各種慈善機構捐贈超過 5000 塊比特幣。

該捐助者稱他將向通過該網站申請的人分發價值 8600 萬美元的比特幣。