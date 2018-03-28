美庫存續增 布蘭特原油一度跌破70美元

根據路透社報導，受美國原油庫存續增影響，週三 (28 日) 國際油價走跌，布蘭特原油期貨一度跌破每桶 70 美元。

格林威治時間週三上午 7 點，西德州中級原油期貨下跌 53 美分 (0.8%)，至每桶 64.72 美元；布蘭特原油期貨下跌 42 美分 (0.6%)，至每桶 69.69 美元。

亞洲方面，上海原油期貨下跌 3.75%，至每桶 410.4 元人民幣 (約 65.37 美元)。

美國石油協會 (API) 報告顯示，市場原預估，截至 3 月 23 日當週，美國原油庫存將減少 28.7 萬桶，未料竟增加 530 萬桶。

能源諮詢公司 Trifecta Energy 主管 Sukrit Vijayakar 在報告中寫道，「API 數據顯示，美國庫存成長幅度驚人，導致原油期貨價格走跌。」

週三稍晚，美國能源資訊署 (EIA) 將公布原油產量、庫存官方數據。

ING 亞太區首席經濟學家 Robert Carnell 表示，來自美國的供給增加，恐對原油價格造成壓力。

自 2016 年中旬以來，美國原油產量已增加近 25%，達每日 1,040 萬桶，超越沙烏地阿拉伯，直逼平均日產量 1,100 萬桶的俄羅斯。