數位貨幣界最引人注目的官司：瑞波幣發行人先輸一戰

摘要：這是一起由於瑞波幣暴漲所引發的利益糾葛：Ripple Labs 與 R3 以極低的價格簽署數量 50 億的期權協議，但在瑞波幣暴漲 26 倍後，Ripple 單方面取消了協議。今年 1 月，隨著瑞波幣暴漲，這一案件牽涉的金額一度接近 200 億美元。

在去年數位貨幣大漲中，圍繞瑞波幣的這場利益糾葛，瑞波幣的發行方在自己的「主場」失利。

據彭博今日報導，針對 Ripple Labs 關於快速審理其與 R3 Holdco 糾紛的請求，Ripple 所在地舊金山的上訴法院予以駁回。這也意味著在 Ripple 和 R3 的訴訟案中，前者已失去主場優勢，R3 所在地曼哈頓的法庭將為該案作出最終判決。

Ripple 與 R3 本是合作夥伴，這起糾紛完全是由瑞波幣暴漲所引起。

早在 2016 年 9 月，雙方簽署期權協議，約定 R3 有權以 0.0085 美元每枚的價格，從 Ripple 購買數量為 50 億的瑞波幣。但據去年 9 月 R3 的訴訟細節，當瑞波幣較這一約定價格漲近 26 倍至 0.2293505 美元時，Ripple 則取消了協議。

據 CoinMarketCap 數據，在 2017 年 4 月之前，以美元計價的瑞波幣價格一直低位徘徊。但到了 2017 年 5 月，瑞波幣開始出現一波行情，一度漲至 0.3949 美元。在去年底到今年初的數位貨幣大行情中，瑞波幣 1 月一度又漲至 3.84 美元，令這一訴訟案涉及的金額接近 200 億美元。

目前瑞波幣價格在 0.8 美元左右。

R3 在去年 9 月的訴訟案中表示，根據雙方簽署的協議，Ripple 並沒有單方面取消協議的權力。而當時 Ripple 方面則表示，R3 以誤導性言辭誇大了他們的能力，在後續的合作中並未起到合作夥伴的作用。

彭博上述報導提到，在舊金山收到不利結果之前，Ripple 曾表示，如果該案的判決權轉移到 R3 的主場曼哈頓，那麼 Ripple 可能將面臨「不可逆轉的傷害」。

『新聞來源／華爾街見聞』