劍橋分析爆料者赴英作證 再爆有員工辦事不利被毒殺

昨日 fb 回應英國國會委會員的要求，表明佐克伯 (Mark Zuckerberg) 不會親自赴英國，就「劍橋分析」醜聞作證，而是派科技總監施羅普弗 (Mike Schroepfer) 或首席產品總監考克斯 (Chris Cox)，出席數碼、文化、媒體及體育委員會 4 月舉行的聽證會。

綜合香港文匯報、中新網報導，該委員會的主席柯林斯 (Damian Collins) 昨日再一次向對方提出要求，指鑑於事件的嚴重性，認為由佐克伯自已作出解釋是洽當做法，又稱議員仍希望與他談話，會研究能否安排面談或透過視像系統會談。

另一方面，歐盟司法專員朱羅瓦 (Vera Jourova) 在一封致 fb 女營運總監桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 的信函中，列出一些與這宗醜聞 5 個相關的問題，並表明希望 fb 在 2 周內回應。

問題內容包括：是否有歐盟公民的個人資料遭被外泄？如果有，打算怎麼通知當局和用戶？另外，臉書公司是否必須對自己的社群媒體平台出台更嚴厲法規？以及臉書是否會改變對用戶和主管機關透明度的作法？

「劍橋分析」3 月中被爆擅自挪用 5000 萬名 fb 用戶個資，用作為美國總統川普於 2016 年大選時拉票，引發軒然大波。佐克伯神隱數天後，打破沈默上電視節目公開為此事道歉，之後又在英國和美國共 9 份全國性報章刊登全版廣告，為「違背信任」向用戶道歉。

此外，「劍橋分析」爆料者韋利 (Christopher Wylie)27 日赴英國議會作證時提到，他的老東家有員工被外派到肯亞後死於非命，有可能是被毒殺。

據聯合新聞網報導，韋利告訴英國下院議員，他是加入公司後因緣際會聽到前輩穆爾森 (Dan Muresan) 神秘死亡的謠傳。穆爾森於 2012 年外派肯亞，為競選連任的總統肯亞塔 (Uhuru Kenyatta) 效力。他不清楚穆爾森從事什麼樣的工作，但顯然「辦事不力」，人們懷疑穆爾森被毒死，還謠傳有人行賄，讓警察在 24 小時內都不要進入飯店房間，但韋利無法證實整起事件的真實性。

韋利同時指出，被脫歐團體聘僱的劍橋分析公司讓效力於另外一個脫歐團體的數據分析公司使用他們的資料庫，專門鎖定 500 萬到 700 萬搖擺選民，他也相信脫歐團體之間曾彼此協調，避免開支超出法定上限。韋利聲稱，要是脫歐陣營沒有作弊，英國選民可能就不會投票支持脫離歐盟。劍橋分析公司與被控的脫歐團體 Vote Leave 對此都加以否認。

fb 股價持續下跌，當地時間周二 (27 日) 再跌 4.9%，3 月跌幅已達 15%。