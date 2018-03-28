【豐銀投顧】量先價行？仙人來指路？

◆盤勢分析

昨晚美股的表現應該出乎很多投資人的預料之外，說好的中美貿易和談呢？怎麼一點用都沒有？昨天筆者在文章中明確的點出不要太過樂觀，從技術面的表現來說，323 貿易缺口都沒有被回補，怎麼能說貿易戰是打假的？或是市場反應過度？如果貿易戰真的是打假的，是跟川普之前跟金正恩的口水戰一樣，那缺口應該被立馬回補，而且還要向上大漲個千點，因為在資訊不對稱的前提下，一定有人會早知道貿易戰是假的，然後就先進場做動作，只要錢一進場，就會反應在市場上、反應在 K 線上，在沒有看到這樣的反應前，還是保守點好。

台股雖然看起來好像沒有什麼影響，實際上正在蘊釀自己的風險，昨天回補了貿易戰的缺口後並沒有持續向上攻擊，也算是符合筆者昨天提到說利多所推升的股價還得再留意個 2-3 天，用以確認這個利多是真利多，而不是個用來出貨的假利多，沒想到台股請加 @ozo5468n 昨天的多方缺口在今天幾乎被回補，所以從台股的 K 線型態來看，貿易戰不是台股未來如果會主跌的主要原因，另外，從籌碼面來看，外資的持股水位已經降低到不到萬點的水準，如果不是有風險，外資為何撤退的這麼快？提醒一下大家，在 2015 年的 4 月底大盤見到第一次萬點後，就一路走跌到 8 月初的 7203 點，在下跌的過程中沒有人知道是為什麼而跌，直到全球基本面數據陸續公佈後才知道原來是全球需求急凍，造成企業訂單接單真空，才會回檔的如此快速，現在雖然不知道台股未來會跌多少，但可以先看到外資在撤走，量先價行，是否在暗示台股會回到萬點以下？筆者也不知道，但至少可以調整持股，降低風險！

最後提出幾個想法跟大家分享：1. 中國少賺錢，沒錢買美債，過去一季美國公債標售情況不佳，已經沒人想再借錢給美國。2. 川普減稅可能成為毒藥，稅收減少，財源緊縮。3. 美國債務利息一年高達 6300 億美元，如何還？4. 全球央行如果又賣美債，造成殖利率飆升，則美國資金壓力更重。綜合以上想法，美國現在就是想錢想瘋了！沒錢什麼都做不了，美國真能夠維持強國地位？中國真的會打輸美國？(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

