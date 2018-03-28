【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承) 股價再創波段新高，已經大漲 ( 63 %) 囉。



台股開低震盪買盤力道不強，個股表現不優，終場指數下跌 121 點，收在 10865 點，成交量為 1143 億元。現階段國際股市表現仍呈現相當不穩定，操作上宜謹慎。

重點持股報告。

<續抱對的股票、出脫不對的股票。>

(6411 晶焱、2337 旺宏) 股價一開盤就不符合系統，早盤老師只好忍痛小損出清囉。

(1589 永冠 - KY) 之前已獲利出脫一半持股，今天另一半持股也全數出清囉。

(1609 大亞) 股價再創新高，續抱即可。

(6141 柏承) 股價再創波段新高，從我們 2/21 進場並一路續抱到今天，波段已經上漲 ( 6 3 % ) 囉，太棒了。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、1609 大亞。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)