三菱重工維特斯攜手4台廠 佈局在地離岸風電供應鏈

三菱重工維特斯離岸風電 (MHI Vestas Offshore Wind，MVOW) 為強化在台生產製造佈局，今 (28) 日與國內 4 家企業簽署合作備忘錄，包括中鋼 (2002-TW)、台塑 (1301-TW)、上緯投控 (3708-TW) 旗下上緯新能源及天力離岸風電此 4 家企業，分別就不同的製造領域展開合作。

MVOW 即將上任的執行長 Philippe Kavafyan 表示，MVOW 已能製造出可抵抗颱風來襲極端風速的 9.5MW(百萬瓦) 的風機，適合經常有颱風的台灣環境，未來 MVOW 推動離岸風電國產化的過程中，將會創造在地就業機會、採購與製造等商機。

MVOW 已與中鋼簽署合作備忘錄，雙方將就 9MW 風機平台所需的塔座進行合作，未來也將接受 MVOW 的技術移轉。中鋼總經理吳冠青表示，中鋼將竭盡所能發展在地事業，著眼於未來離岸風力發電的零組件製造。

台塑也是 MVOW 簽署合作備忘錄的國內企業之一，MVOW 表示，台塑為全球首屈一指的化學製造企業，已與台塑簽約，由其提供風機葉片製造原料。

針對風電葉片複合材料與樹脂原料部份，MVOW 將與上緯新能源合作，上緯總經理林雍堯表示，除將提供實務經驗促成產業在地化外，還會與 MVOW 三菱重工維特斯合作開發風機葉片材料，包括轉注環氧樹脂、接合膠材與碳纖維板等。

此外，MVOW 也將委由天力離岸風電 (TLC) 生產風機葉片，預計將於該公司位於台中的廠房製造。

