新聞

三菱重工維特斯攜手4台廠 佈局在地離岸風電供應鏈

三菱重工維特斯離岸風電即將上任的執行長Philippe Kavafyan。(圖：MVOW提供)
三菱重工維特斯離岸風電即將上任的執行長Philippe Kavafyan。(圖：MVOW提供)

三菱重工維特斯離岸風電 (MHI Vestas Offshore Wind，MVOW) 為強化在台生產製造佈局，今 (28) 日與國內 4 家企業簽署合作備忘錄，包括中鋼 (2002-TW)、台塑 (1301-TW)、上緯投控 (3708-TW) 旗下上緯新能源及天力離岸風電此 4 家企業，分別就不同的製造領域展開合作。

MVOW 即將上任的執行長 Philippe Kavafyan 表示，MVOW 已能製造出可抵抗颱風來襲極端風速的 9.5MW(百萬瓦) 的風機，適合經常有颱風的台灣環境，未來 MVOW 推動離岸風電國產化的過程中，將會創造在地就業機會、採購與製造等商機。

MVOW 已與中鋼簽署合作備忘錄，雙方將就 9MW 風機平台所需的塔座進行合作，未來也將接受 MVOW 的技術移轉。中鋼總經理吳冠青表示，中鋼將竭盡所能發展在地事業，著眼於未來離岸風力發電的零組件製造。

台塑也是 MVOW 簽署合作備忘錄的國內企業之一，MVOW 表示，台塑為全球首屈一指的化學製造企業，已與台塑簽約，由其提供風機葉片製造原料。

針對風電葉片複合材料與樹脂原料部份，MVOW 將與上緯新能源合作，上緯總經理林雍堯表示，除將提供實務經驗促成產業在地化外，還會與 MVOW 三菱重工維特斯合作開發風機葉片材料，包括轉注環氧樹脂、接合膠材與碳纖維板等。

此外，MVOW 也將委由天力離岸風電 (TLC) 生產風機葉片，預計將於該公司位於台中的廠房製造。
 

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞