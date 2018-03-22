上緯、永冠-KY、先進複材三方合作 落實離岸風電產業鏈本土化

為響應台灣再生能源政策，擴大離岸風電產業鏈合作，上緯 (3708)、永冠 - KY(1589)、先進複材共同簽署合作備忘錄，擴大台灣離岸風電產業鏈合作，上緯董事長暨執行長蔡朝陽指出，與麥格理資本共同開發台灣離岸風電逾三年，深刻了解產業零組件供應鏈本土化的必要性，身為台灣唯一的風機葉片材料供應商，透過國內風力發電機零部件供應商合作，落實離岸風場產業鏈在地化。上緯將與合作夥伴至 2025 年，陸續建制海洋、海能及海鼎風電等離岸風場，共計 2.6GW 的離岸風電建置，總投資金額約 4,500 億元，海鼎風電(Formosa III) 將由上緯、麥格理資本及 EnBW 共同開發，此投資將待歐盟審查後完成。



永冠經營風力發電機鑄件產品領域已有十多年的生產經驗，風力發電產業在未來離岸風電領域，長期且持續的成長；先進複材是全台最大、亦為全球前十大遊艇公司嘉鴻遊艇集團旗下的專業複材構件廠，同時也是國際知名複合材料零組件供應商，從事陸域風機葉片維修、軌道車輛複材零組件及船舶複材零組件所需複合材料之先進技術研發及其製造，近年亦有強烈意願投入離岸風電機艙罩與鼻錐罩的供應鏈。



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